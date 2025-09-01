Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
  • СПЕЦКОР
Вещи

Поделиться:

Гранж-пачки, сапоги-пуанты и горпкор-чешки: отрабатываем балеткор вместе с Пелагеей Нецветаевой-Долгалевой и Никитой Еликаровым

Академический танец — out, панк-балет — in! В этом сезоне готовимся носить граффити-боди Marine Serre, гранжевые и бунтарские ботинки-пуанты Dr. Martens.

Навигатор по фэшн-дропу СПЕЦКОР от Собака.ru и Ultima Яндекс Маркета: номадшик, балеткор, сумки-оригами и котолонгсливы!

Бунтарский балеткор All-In

Бунтарский балеткор All-In

Бунтарский балеткор All-In

Бунтарский балеткор All-In

Пуанты AlainPaul

Пуанты AlainPaul

Худи с пачкой Fidan Novruzova

Худи с пачкой Fidan Novruzova

Встретились как-то гольфы, балетки и сапоги Ushatava

Встретились как-то гольфы, балетки и сапоги Ushatava

Балеткор-многослойность AlainPaul

Балеткор-многослойность AlainPaul

Мюли-балетки Amina Muaddi

Мюли-балетки Amina Muaddi

Супербренды

Семеним на работу как на сцену Мариинского и Большого — в офиск орных боди Acne Studios и туфлях-пуантах AlainPaul. Говорим «да» юбкам-пачкам — гранжевым ALL-IN, спортшик-вариантам Cecilie Bahnsen и дутым Undercover.

Офискорные боди Acne Studios

Офискорные боди Acne Studios

Офискорные боди Acne Studios

Офискорные боди Acne Studios

Ласковые шнуровки Ludovic de Saint Sernin

Ласковые шнуровки Ludovic de Saint Sernin

Драматичные объемы Undercover

Драматичные объемы Undercover

Трико с баской Fidan Novruzova

Трико с баской Fidan Novruzova

Балетный аутдор Cecilie Bahnsen

Балетный аутдор Cecilie Bahnsen

Гольфы-гетры Miu Miu

Гольфы-гетры Miu Miu

Стейтмент-обувь

На волне популярности обувных гибридов присматриваемся к кроссоверам Ushatava (встретились как-то сапоги, гольфы и балетки!) и Dr. Martens (поженили культовые ботинки с пуантами).

Белый лебедь Givenchy

Белый лебедь Givenchy

Горпкор-чешки Cecilie Bahnsen

Горпкор-чешки Cecilie Bahnsen

Обувные мутанты Dr. Martens

Обувные мутанты Dr. Martens

Боди-плакат Marine Serre

Боди-плакат Marine Serre

Трико Франкенштейна Сoperni

Трико Франкенштейна Сoperni

Сванильда-кор Maison Margiela «Пастель — всё еще с нами! За dollcore-боди в духе костюмов Леонида Алексеева для балета «Коппелия» выстраиваемся в

Сванильда-кор Maison Margiela

«Пастель — всё еще с нами! За dollcore-боди в духе костюмов Леонида Алексеева для балета «Коппелия» выстраиваемся в очередь к Maison Margiela», — команда бутика Babochka

Юбка-баллон Marni

Юбка-баллон Marni

Стайлинг-трюк

Готовимся к холодам и учимся балеткорной многослойности у AlainPaul — надеваем трикотажные трико с мини-юбкой поверх шоколадных колготок, а на джемпер наслаиваем кардиган.

Навигатор по фэшн-дропу СПЕЦКОР от Собака.ru и Ultima Яндекс Маркета: номадшик, балеткор, сумки-оригами и котолонгсливы!

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
СПЕЦКОР
Материал из номера:
Сентябрь

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: