Гранж-пачки, сапоги-пуанты и горпкор-чешки: отрабатываем балеткор вместе с Пелагеей Нецветаевой-Долгалевой и Никитой Еликаровым

Академический танец — out, панк-балет — in! В этом сезоне готовимся носить граффити-боди Marine Serre, гранжевые и бунтарские ботинки-пуанты Dr. Martens.
Бунтарский балеткор All-In
Балеткор-многослойность AlainPaul
Мюли-балетки Amina Muaddi
Супербренды
Семеним на работу как на сцену Мариинского и Большого — в офиск орных боди Acne Studios и туфлях-пуантах AlainPaul. Говорим «да» юбкам-пачкам — гранжевым ALL-IN, спортшик-вариантам Cecilie Bahnsen и дутым Undercover.
Офискорные боди Acne Studios
Ласковые шнуровки Ludovic de Saint Sernin
Драматичные объемы Undercover
Балетный аутдор Cecilie Bahnsen
Гольфы-гетры Miu Miu
Стейтмент-обувь
На волне популярности обувных гибридов присматриваемся к кроссоверам Ushatava (встретились как-то сапоги, гольфы и балетки!) и Dr. Martens (поженили культовые ботинки с пуантами).
Белый лебедь Givenchy
Горпкор-чешки Cecilie Bahnsen
Обувные мутанты Dr. Martens
Боди-плакат Marine Serre
«Пастель — всё еще с нами! За dollcore-боди в духе костюмов Леонида Алексеева для балета «Коппелия» выстраиваемся в очередь к Maison Margiela», — команда бутика Babochka
Стайлинг-трюк
Готовимся к холодам и учимся балеткорной многослойности у AlainPaul — надеваем трикотажные трико с мини-юбкой поверх шоколадных колготок, а на джемпер наслаиваем кардиган.
