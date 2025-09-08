СПЕЦКОР! Собака.ru и Ultima Яндекс Маркет выпускают модный мегагид по новому сезону (100 страниц!)

Тренды — аут, коры — ин! Отдел моды Собака.ru и премиальный сервис Ultima Яндекс Маркет определили для вас главные модные коры сезона (читай: сверхмодные микростили!) — и примерили прадакор, авангардкор и ушатавакор на суперзвезд фэшн-сцены, совриска и показов Miu Miu.
Герои гармонического анализа по новым правилам (привет, математик нашего сердца Ханна Каиро!) — когда при встрече во́лны (как люди!) начинают вести себя непредсказуемо:
- Два танцовщика из Большого (супермодель Пелагея Нецветаева-Долгалева + Celine boy Никита Еликаров) внезапно складываются в рок-паверкапл мечты.
- Народная певица Катя IOWA встречает стилистов Вову Кравченко и Кирилла Павлова и превращается в передвижную арт + фэшн-выставку.
- Экономист Нино Шаматава и юрист Алиса Ушакова образуют бренд-фрактал Ushatava и за 10 лет переодевают всю страну.
- Совриск-дива Алина Глазун и фотолетописец эпохи Александр Гронский (а с ними Федр и Улисс!) объединяются в образцовую (бархат! хрусталь! скрэббл!) ячейку-котодом.
- Алина и Лилиана Григалашвили транслируют систерхуд (и прадакор), который мы бы мечтали заслужить.
Нино Шаматава и Алиса Ушакова
На Алисе и Нино: платья и пиджаки USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет
Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
Алина Григалашвили
На Алине: топ и ветровка PRADA, юбка USHATAVA (все — Ultima Яндекс Маркет), кольцо LILI ARCHIVE
Алина Глазун и Александр Гронский
На Алине: комбинезон EMPORIO ARMANI
На Александре: куртка DROP POCKET, футболка HERESY, джинсы LOOSE FIT, кеды STAR, NUW.Store (все — Ultima Яндекс Маркет)
