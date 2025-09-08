СПЕЦКОР! Собака.ru и Ultima Яндекс Маркет выпускают модный мегагид по новому сезону (100 страниц!)

Тренды — аут, коры — ин! Отдел моды Собака.ru и премиальный сервис Ultima Яндекс Маркет определили для вас главные модные коры сезона (читай: сверхмодные микростили!) — и примерили прадакор, авангардкор и ушатавакор на суперзвезд фэшн-сцены, совриска и показов Miu Miu.

Герои гармонического анализа по новым правилам (привет, математик нашего сердца Ханна Каиро!) — когда при встрече во́лны (как люди!) начинают вести себя непредсказуемо: