СПЕЦКОР! Собака.ru и Ultima Яндекс Маркет выпускают модный мегагид по новому сезону (100 страниц!)

Тренды — аут, коры — ин! Отдел моды Собака.ru и премиальный сервис Ultima Яндекс Маркет определили для вас главные модные коры сезона (читай: сверхмодные микростили!) — и примерили прадакор, авангардкор и ушатавакор на суперзвезд фэшн-сцены, совриска и показов Miu Miu. 

Герои гармонического анализа по новым правилам (привет, математик нашего сердца Ханна Каиро!) — когда при встрече во́лны (как люди!) начинают вести себя непредсказуемо: 

  • Два танцовщика из Большого (супермодель Пелагея Нецветаева-Долгалева + Celine boy Никита Еликаров) внезапно складываются в рок-паверкапл мечты.
  • Народная певица Катя IOWA встречает стилистов Вову Кравченко и Кирилла Павлова и превращается в передвижную арт + фэшн-выставку.
  • Экономист Нино Шаматава и юрист Алиса Ушакова образуют бренд-фрактал Ushatava и за 10 лет переодевают всю страну.
  • Совриск-дива Алина Глазун и фотолетописец эпохи Александр Гронский (а с ними Федр и Улисс!) объединяются в образцовую (бархат! хрусталь! скрэббл!) ячейку-котодом.
  • Алина и Лилиана Григалашвили транслируют систерхуд (и прадакор), который мы бы мечтали заслужить.

 

Навигатор по фэшн-дропу СПЕЦКОР от Собака.ru и Ultima Яндекс Маркета: номадшик, балеткор, сумки-оригами и котолонгсливы!

Нино Шаматава и Алиса Ушакова 

На Алисе и Нино: платья и пиджаки USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет
Юра Таралов

Нино Шаматава и Алиса Ушакова 

На Алисе и Нино: платья и пиджаки USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет

Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
Андрей Кирсанов

Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров

Алина Григалашвили

На Алине: топ и ветровка PRADA, юбка USHATAVA (все — Ultima Яндекс Маркет), кольцо LILI ARCHIVE
Ибрагим Гатциев

Алина Григалашвили

На Алине: топ и ветровка PRADA, юбка USHATAVA (все — Ultima Яндекс Маркет), кольцо LILI ARCHIVE

Алина Глазун и Александр Гронский

На Алине: комбинезон EMPORIO ARMANI

На Александре: куртка DROP POCKET, футболка HERESY, джинсы LOOSE FIT, кеды STAR, NUW.Store (все — Ultima Яндекс Маркет)
Гоша Ин

Алина Глазун и Александр Гронский

На Алине: комбинезон EMPORIO ARMANI

На Александре: куртка DROP POCKET, футболка HERESY, джинсы LOOSE FIT, кеды STAR, NUW.Store (все — Ultima Яндекс Маркет)

А еще мы везем вам только горячие маст-хэвы осени от супербрендов, которые Ultima Яндекс Маркет доставляет в Россию (Prada! Enfants Riches Deprimes! Rick Owens!), и собрали стартерпак к переходу в зимнюю спячку — от ольфакторных БАДов Ormonde Jayne до дизайншедевров для вашего лучшего интерьера Maharishi, Seletti и Fornasetti.

Супербренды Ultima Яндекс Маркет: Undercover

Супербренды Ultima Яндекс Маркет: Undercover

Котокор

Котокор

Мастхэвы для дома с Ultima Яндекс Маркет

Мастхэвы для дома с Ultima Яндекс Маркет

Смотрите съемки, читайте интервью и изучайте наш ультимативный гид в сентябрьском номере журнала в Петербурге. Журнал доступен для онлайн заказа на Озон, в Подписных изданиях, Азбуке вкуса!

На сайте Собака.ru cобрали все материалы здесь!

В Москве выпуск можно взять в любом ресторане сети «Кофемания» с 8 сентября.

Рузиль Минекаев — на обложке сентябрьского журнала Собака.ru, в котором опубликован модный мегагид
Соня Сивкова

Рузиль Минекаев — на обложке сентябрьского журнала Собака.ru, в котором опубликован модный мегагид

Катя IOWA на обложке московского журнала

На Кате: пуховик VETEMENTS, туфли ENFANTS RICHES DEPRIMES (все — SV77, Ultima Яндекс Маркет)
Соня Сивкова

Катя IOWA на обложке московского журнала

На Кате: пуховик VETEMENTS, туфли ENFANTS RICHES DEPRIMES (все — SV77, Ultima Яндекс Маркет)

СПЕЦКОР
Сентябрь
Люди:
Нино Шаматава, Катя IOWA, Алина Глазун

