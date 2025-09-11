Парфюмерные хиты осени: негрони сбальято, стиракс и дикий можжевельник!

КТО: Андреа Казотти — повелитель итальянских отдушек. Двадцать лет назад он подхватил маленький бизнес родственника и превратил его в гранд-концерн Creative Flavours & Fragrances spa, который снабжает уникальными ароматами всё в Европе — от бессульфатных шампуней до приборных панелей «Феррари». Когда посреди бешеных производственных процессов душа потребовала поэзии, Андреа основал с давним другом, дистрибьютором уда из Джакарты Мохаммедом Абу Наши, бренд нишевой парфюмерии The House of Oud и начал сам тихонько творить в нем под псевдонимом Thero. Но что-то пошло не так, и с 2016-го эта компания тоже неприлично разрослась — до нескольких десятков ароматов, серьезных оборотов и фитов с артистами разных жанров.

ЧТО: Схлопнувшись до аббревиатуры THoO, бренд ушел от арабских сказок к международным кликбейт-коллаборациям. Похожий на сорбет Keep Glazed с манго, клубничным листом и засахаренным лимоном был придуман вместе с канадской «королевой глазури» тикток-кондитером Ксенией Пенкиной. А флакон парфюмерной воды Each Other c запахом полынного негрони сбальято забомбил миланский граффити-гуру KayOne (участник Венецианских биеннале и тот, кто разрисовал для Chanel три мурала по 15 метров в центре Милана!). Гурманские ароматы — база THoO. В новой Crazy-коллекции Wabisabi пахнет густо приперченными лепестками японского жасмина, а BonBon Pop — молочной мякотью кокоса и ванильным ликером.