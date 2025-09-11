Парфюмерные хиты осени: негрони сбальято, стиракс и дикий можжевельник!

Наша ниша! От ар-деко Vilhelm Parfumerie до ароматов диких рейвов Headspace: лучшие селективы сезона уже в бьюти-кейсе Ultima Яндекс Маркета.
«Съешь меня» в поп-арт-обертке от главного ароматизатора суперджетов и бутиков
КТО: Андреа Казотти — повелитель итальянских отдушек. Двадцать лет назад он подхватил маленький бизнес родственника и превратил его в гранд-концерн Creative Flavours & Fragrances spa, который снабжает уникальными ароматами всё в Европе — от бессульфатных шампуней до приборных панелей «Феррари». Когда посреди бешеных производственных процессов душа потребовала поэзии, Андреа основал с давним другом, дистрибьютором уда из Джакарты Мохаммедом Абу Наши, бренд нишевой парфюмерии The House of Oud и начал сам тихонько творить в нем под псевдонимом Thero. Но что-то пошло не так, и с 2016-го эта компания тоже неприлично разрослась — до нескольких десятков ароматов, серьезных оборотов и фитов с артистами разных жанров.
ЧТО: Схлопнувшись до аббревиатуры THoO, бренд ушел от арабских сказок к международным кликбейт-коллаборациям. Похожий на сорбет Keep Glazed с манго, клубничным листом и засахаренным лимоном был придуман вместе с канадской «королевой глазури» тикток-кондитером Ксенией Пенкиной. А флакон парфюмерной воды Each Other c запахом полынного негрони сбальято забомбил миланский граффити-гуру KayOne (участник Венецианских биеннале и тот, кто разрисовал для Chanel три мурала по 15 метров в центре Милана!). Гурманские ароматы — база THoO. В новой Crazy-коллекции Wabisabi пахнет густо приперченными лепестками японского жасмина, а BonBon Pop — молочной мякотью кокоса и ванильным ликером.
Vilhelm Parfumerie
Варяг с подиума запечатывает в увесистые флаконы вайб предыдущих двадцатых
КТО: Проходку по неделям моды швед Ян Вильгельм Альгрен завершил десять лет назад в Нью-Йорке, где поселился с женой и занялся дизайном кожаных сумок. А словив инсайт из книги о французских перчаточниках XVIII века, решил тоже ароматизировать свои тоуты и кроссбоди. Приятельница организовала встречу с парфюмером Жеромом Эпинетом, и — искра, буря, дело всей жизни! Про сумки Ян тут же забыл, а про моду нет — хотя экс-модель отказался от идеи сниматься в собственных кампейнах в пользу эстетских коллажей, тесный контакт с индустрией остается благодаря совместным запускам Vilhelm Parfumerie с концепт-сторами уровня парижского Colette.
ЧТО: Придавший полвека назад форму диоровскому Eau Sauvage и Opium от Yves Saint Laurent гуру парфдизайна 94-летний Пьер Динан в отличной форме, здравом уме и ясной памяти. Поэтому берется исключительно за крутые ароматы с флешбэками в прекрасную эпоху. У Vilhelm Parfumerie они и правда немного ретро: посвященный радфем-танцовщице 1930-х Жозефине Бейкер Sparkling Jo (запрет на выступления в половине стран Европы и вилла в ее честь от Ле Корбюзье лично!) пахнет твистом на коктейль «Френч 75» — шампанским, можжевельником и сладкой грушей с имбирем. А посвященный дедушке Альгрена Morning Chess — росистой травой за окном старого кабинета.
Headspace
Наследники бьюти-империй ловят ароматы по возрожденной технологии 1980-х
КТО: Под крылом арома-импресарио Николя Шабо собрались главные непо-бейби французской парфюмерной индустрии. Флаконы ваяет внук великого Пьера Динана Жюль, а формулы ароматов составляют Поль Герлен (тоже внук и наследник того самого Жан-Поля!) вместе с Фанни Баль, любимой ученицей Доминика Ропьона (автор ольфакторной иконы Alien от Mugler). Сам Доминик тоже приложился к ароматеке Headspace и культивировал аромат Rose, где царицу цветов поглотила зелень от мяты до тархуна.
ЧТО: Создатели Headspace ловят и исследуют жизнь под стеклянным колпаком. Буквально: метод Headspace — это разновидность хромато-масс-спектрометрии, которая позволяет посчитать состав душистых веществ прямо в воздухе внутри колбы, а затем воссоздать его на бумаге и на парфюмерном органе. Так благодаря изобретению швейцарского химика Романа Кайзера появились ноты хвойного леса, орхидей и моря — база, соль и душа огромного количества ароматов гранд-домов от Dior до Kenzo. Но Headspace пошли дальше — решили поймать в колбу что-то повеселее. Например, запах ночного клуба! В парфюме Absinthe его перевели на парфюмерный кожаным аккордом (ну, разумеется), полынью, листом фиалки, нарциссом, ветивером и стираксом. А теплую вечернюю дымку джина в стакане олд-фэшн разобрали на частицы и воплотили в фужерный Genievre — балканский можжевельник, мандарин, розовый перец и кедр.
Ormonde Jayne
От кастом-свечей в бутике Chanel до авторской парфюмерии с очень тихим money talk
КТО: Деликатная Линда Пилкингтон никогда не похвастается пропиской в одном из самых дорогих районов Лондона, но будут знаки: название бренда сложено из адреса на Ormonde Terrace и ee второго имени. В 1999-м одноклассник Линды вспомнил о ее школьном увлечении свечками и предложил придумать аромат для своего рабочего места — бутика Chanel на Олд-Бонд-стрит. После теста бутик заказал сразу полсотни артикулов. А уже через месяц в очередь на ароматизацию встали лондонские пятизвездочники.
ЧТО: Перкаль вместо обычного хлопка, умягченный лен вместо полотна, викунья вместо овечьей шерсти — Линда Пилкингтон с детства понимала, что люкс «делают» редкие материалы. Поэтому в ее Signature Collection нет кедра или сандала — вместо них звучит болиголов. Нет простого жасмина — только самбак. Первый удовый парфюм за пределами Аравийского полуострова тоже появился у Ormonde Jayne. Сама Пилкингтон чаще всего носит Osmanthus с медовыми нотами драгоценного китайского цветка и гесперидным помело, а нам советует попробовать новенький Montabaco Aruba, где в табачный лист завернута цитрусовая стружка и лепестки магнолии.
