19 хедлайнеров осеннего декора: ориенталистские ковры-тигры, статуэтки-Хичкоки, роботы-идолы и черепа-лампы!

Обставляем интерьер по арт + фэшн-канонам Пегги Гуггенхайм с дизайн-хитами Ultima Яндекс Маркета: нашли сестру «Большой глины» Урса Фишера, укротили медведей Be@rbrick (под личиной Хичкока!).

Be@rbrick

Синефильская декор-необходимость — статуэтка патриарха киносаспенса Альфреда Хичкока в виде культового кидкор-медведя Be@rbrick (обитают в интерьерах у Тимати, Дины Саевой и соавтора «Смешариков» Ильи Попова!).

Seletti

We don’t want деликатные хоум-айтемы, we want this one — сверкающую корону из фарфора от итальянских виртуозов арт + фэшн-декора Seletti (хедлайнеры миланского Salone del Mobile!).

Les-Ottomans

«Только вайб, полный чилл» — говорим мы из-под фарфоровой пальмы Les-Ottomans, защищающей нас от испепеляющего света любимого ар-деко-торшера!

Reflections Copenhagen

Датские звезды предметного дизайна Reflections Copenhagen замутили кроссовер «Черного квадрата» Малевича и черной дыры — получилось супрематическое блюдо, которое могло бы запросто выставляться на ArtBasel и Cosmoscow!

Umbra

Отрабатываем тренд на джапанди-шик и делаем это красиво: в пару к экоустойчивому татами берем многоярусную шкатулку Umbra из орехового дерева (с отдельными ячейками для шпилек-кандзаси и брошей обидомэ!).

Императорский фарфоровый завод

Жалкая пародия — юнгианский Шут, неповторимый оригинал — скульптурный Шут Балакирев, отлитый в сверхдлинных печах Императорского фарфорового завода. Лимонный камзол и изумрудные кюлоты расписаны вручную в надглазурной технике (суперскилл мастеров ИФЗ!).

Byredo

Терапевтический арома-маст-хэв в условиях осенней хтони и хляби — свеча Byredo, в которой шведские парфюмеры скрестили ноты зеленой розы с ламповым звучанием кедра, ладана и гваякового дерева.

Jonathan Adler

Фарфоровые чаши Clinamen с мужского показа Saint Laurent в Bourse de Commerce есть у нас дома — глянцевые пиалы Jonathan Adler, которые американский гуру дофаминовой керамики украсил остромодным кидкор-горошком.

Roomers

Дизайн-архивариусы Roomers (привозят крафтовые реликвии из экспедиций по Евразии и Америке!) нашли коллекционный лот для нашей гостиной — индийский приставной стол XIX века, выполненный вручную из сруба тикового дерева.

Costa Nova

База интерьерного коттеджкора — керамический чайник из крафтовых мастерских Costa Nova, в котором этой осенью планируем заваривать идеальный файв-о-клок ти (вам пуэр или краснодарский байховый?).

Foret Alchimie

«Большая глина» Урса Фишера возле «ГЭС-2» — аут, слепок вазы Foret Alchimie из оливкого бетона — ин!

Versace

Вычисляем миллениала по любви к снежным шарам и мыслям о Римской империи, наша главная фэшн-улика — стеклянная сфера Versace на расписном фарфоровом постаменте.

Hellstar

Нет, это не альфа-бой в черном оверсайзе с фудкорта «Авиапарка», а коллекционная игрушка-статуэтка из винила от топового стритвир-бренда Hellstar (заручились респектами от рэперов Central Cee, Young Thug и Post Malone!).

Seletti

Верховный тотем в мире роботов-курьеров — сияющий идол Seletti (ноль эффекта зловещей долины!), защищающий от порчи, сглаза и высоких поребриков.

Roomers

Врываемся в осень верхом на древесном коне от московских дизайн-гиков Roomers (обставляют антиквариатом топовые гастроспоты — от Quidi до Salone pasta&bar!). Объект украсит интерьер не хуже авангардистских скакунов Петрова-Водкина и макабрических лошадей петербургской звезды совриска Александры Гарт.

Maharishi

Британский стритвир-бренд Maharishi не только отшил любимые snopants-брюки Дженнифер Энистон (носит их уже 20 лет!), но и выяснил, как выглядели дикие коты до вмешательства человека: запечатлели образцовых тестостероновых тигров в компании ориенталистских драконов на ворсистом дарк-ковре.

Undercover

Стартерпак домашнего бестиария — готическая Вещь Уэнсдей, каминный Кальцифер Хаула и шекспировская лампа-Йорик, отлитая японскими фэшн-авангардистами Undercover в коллаборации с визионерами совриск-игрушек Medicom Toy (авторы знаменитых кидкор-медвежат Be@rbrick!).

Fornasetti

Следуем примеру гуру фэшн-кэмпа Алексея Жидковского и складываем в расписную тарелку Fornasetti высокоранговые украшения: от серег-орхидей Hugo Kreit и каффов-пластырей Alan Crocetti до гвоздей Cartier.

WMF Chef's Edition

Гастросекрет безупречной говядины по-сычуаньски и утки по-пекински (круче, чем в легендарном петербургском баре «Пища династии Минь»!) — суперсет из отточенных ножей WMF Chef's Edition, сочиненных из нержавеющей стали (максимальная стойкость к коррозии и пищевым кислотам!).

