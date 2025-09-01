Magliano, KidSuper, Camper, On, Maison Mihara Yasuhiro: фэшн-супербренды Ultima Яндекс Маркет. Часть II

Выбрали все самое классное и актуальное, что появится у супербрендов с платформы Ultima Яндекс Маркет: от тедди-жилеток Magliano и котолонгсливов Maison Mihara Yasuhiro до биколорных лоферов Camper и крейзи-пуховиков KidSuper.
Magliano
Маст-хэв Брэда Питта и Троя Сивана — вайбовый аутдор Magliano
Отточенный денди-шик — аут, вайбовый аутдор — ин! В новом сезоне вместо идеальных смокингов и денди-зутсьютов выбираем поношенные люсекофте-кардиганы, растянутые треники и широкие карго-брюки, как настаивает болонский виртуоз ворквира и обладатель LVMH Prize Лука Мальяно (в портфолио — работа в Alessandro Dell’Acqua и Manuela Arcari). Вдобавок в собственном хайп-бренде Magliano (обожают модники в диапазоне от Брэда Питта { 3 } до Троя Сивана!) Лука припас эскапистские свитеры с кидкорными медведями { 1 } и болидами — по совету бренда будем заправлять в блумерсы и стилизовать с брюками на высокой посадке (не опять, а снова!) в комбо с хайкерами-вездеходами { 2 } (украшены фирменным мысом-трапецией!).
К — КОМЬЮНИТИ: Любуемся, как русское фэшн-комьюнити фанатеет от хитов Magliano: готическая дива Вика Салават носит даркушные фартуки, фэшн-инфлюенсер Алина Григалашвили голосует (сердцем!) за монохромные спортшик-шорты, а патриарх русского шоу-стайлинга Александр Рогов выносит нам «модный приговор» в авторских пурпурных меандрах.
KidSuper
Восхитительные кидкор-пуховики и крейзи-сумки — база KidSuper
Нью-йоркскому фаундеру KidSuper Колму Диллейну (начинал с продажи футболок одноклассникам, а затем забрал спецприз Карла Лагерфельда в конкурсе LVMH Prize 2021!) под силу примерно всё: букировал на показы Роналдиньо и Тайру Бэнкс (чтобы улыбалась глазами!), превращал фэшн-шоу в стендапы и арт-аукционы, а еще уличил в плагиате KidSuper экс-худрука Moschino Джереми Скотта и творил в Louis Vuitton в роли приглашенного дизайнера. Плюс собрал флэш-рояль из коллабораций с брендами А-листа (от Mattel до Mercedes!) и крутейших амбассадоров (расписные рубашки KidSuper с восторгом носят Трэвис Келси и Льюис Хэмилтон!). Секрет успеха — идеальная фэшн-посадка вещей в комбо с дофаминовыми кидкор-принтами (создаются лично Диллейном!) и корпусом артписов (вам сумку-поцелуй или костюм-манекен?). Этой осенью мечтаем примерить пестрые пуховики, пэчворк-кожанки и свитшоты с акулами (наш ответ бейби шарк!). А в коллекцию сюр-аксессуаров смело забираем собранные из «Скрэббла» галстуки и кейсы-дипломаты, украшенные ностальгической телефонной трубкой!
ГАСТРО + ФЭШН: Сумки-круассаны Ottolinger — аут, пиццабоксы KidSuper из жаккардовой ткани с плетеным ремешком — ин!
Camper
Оттачиваем мастерство колорблока в дофаминовых лоферах Camper
C восторгом наблюдаем, как фэшн-вундеркинд Ахиллес Ион Габриэль { 3 } (любимец Pitti Uomo!) круто трансформировал бренд испанских обувщиков Camper («крестьянин» на балеарском диалекте!), сделав семейную марку скромного сапожника Лоренцо Флюкса хедлайнером мирового фэшн-авангарда. За 6 лет на посту креативного директора Ахиллес дорос до статуса майоркского Жакмюса, влюбив фэшн-индустрию в пейзанские пантолеты-гибриды (со съемными стейтмент-носами!), в кожаные эспадрильи-пакеты из коллаборации с японскими виртуозами плиссировки Issey Miyake (солдаут за считаные мгновения!) и даже в плетеные сапоги-лапти (придуманы на пару с финской фэшн-журналисткой Марией Вейтола). А еще в честь 50-летия Camper объединился с легендой пляжной кэмп-фотографии { 1 , 2 } Мартином Парром, застав врасплох кинодиву Росси де Пальма в футуристичных сандалиях Kobarah. Мы же этим l’été indien планируем не вылезать из контрастных пенни-лоферов Twins { 4 } —в таких и на важный тим-митинг в офискорной двойке, и на парусный чилаут (с тоутом-рафией и полосатыми панамками!).
ДУШЕВНЫЙ ФАНФАКТ: Любимая обувь Ахиллеcа Ион Габриэля — не биколорные лоферы или авангардистские пантолеты, а сапоги (спойлер: секрет в финском детстве!). «В Финляндии не выжить без высокой обуви. Я все еще ношу сапоги в течение всего года, и даже (и особенно) в августовскую жару на Майорке».
On
Маст-хэв топовых коллекционеров совриска — кроссовки On (о как!)
Невесомые сникеры On на фирменной подошве с гексагонами { 1 } — база тренировочных луков FKA Twigs { 2 }, Роджера Федерера, Зендеи { 3 } (распробовала их на съемках теннискорных «Претендентов» Луки Гуаданьино!), главный конкурент Nike и Adidas, а еще ключевой экспонат Art Basel (из кроссовок не вылезают главные big bucks фэшн-совриска вроде Джонатана Андерсона!). Швейцарский экс-триатлонист Оливье Бернхард (триумфатор гранд-турнира Ironman!) задумывал сверхтехнологичные тишотки и тайтсы On как маст-хэв для бегунов-марафонцев, а в итоге сколотил мировое арт + фэшн-комьюнити, сочинив тотемные тяги для коллекционеров (например, Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне!). Следуем примеру старших и запасаемся яркими эко-клаудраннерами (суперамортизация + крутая фиксация стопы!) в преддверии старта арт-ярмарки Cosmoscow: так точно сойдем за своих и среди ценителей Пивоварова и Дубосарского, и в толпах фанатов Австрейх и Гарт!
СТАЙЛИНГ-ТРЮК: Вслед за Джонатаном Андерсоном выгуливаем кроссовки On в комбо с книжным it-тоутом Dior (вам с обложкой «Опасных связей» Шодерло де Лакло или «Дракулой» Брэма Стокера?).
Maison Mihara Yasuhiro
Раздаем котокор в авангардных лонгсливах Maison Mihara Yasuhiro
Гранжевые кеды с оплавленной подошвой (прототипы лепились вручную из глины!) — бестселлер японских стритвир-авангардистов Maison Mihara Yasuhiro, сочинивших для нас главные фэшн-артписы сезона. Этой осенью худрук бренда Михара Ясухиро (творит с опорой на редимейды Марселя Дюшана!) бросает вызов Abra и выдает собственную версию туфель-сумок по мотивам Chanel 2.55 (уже представляем в стайлинг-арсенале стилистов Миши и Китти!). А еще в MMY отшили восхитительные котолонгсливы { 1 } (на зависть мяу-совриску художницы Алины Глазун!) и крейзи-шапки { 2 }, приручили хищные клатчи-тираннозавры { 3 } из овечьей кожи и приготовили идеальные туфли для похода на «Утиную охоту» в БДТ (гранд-премьера сезона!) — кожаные ботильоны-балетки на акцентном каблуке-утке (сверкающее кря!).
КОЛЛАБА: На фэшн-старте Михара Ясухиро дико фанател от обуви и планировал сконцентрироваться только на создании туфель и ботинок. Карьерный key moment — работа над собственной спортшик-линейкой для Puma. Архивный маст-хэв (читай: мечта заядлых коллекционеров!) — штиблеты MY-72 2014 года, в которых Михара скрестил киберфутуристичные кроссы с денди-брогами.
