Magliano, KidSuper, Camper, On, Maison Mihara Yasuhiro: фэшн-супербренды Ultima Яндекс Маркет. Часть II

Отточенный денди-шик — аут, вайбовый аутдор — ин! В новом сезоне вместо идеальных смокингов и денди-зутсьютов выбираем поношенные люсекофте-кардиганы, растянутые треники и широкие карго-брюки, как настаивает болонский виртуоз ворквира и обладатель LVMH Prize Лука Мальяно (в портфолио — работа в Alessandro Dell’Acqua и Manuela Arcari). Вдобавок в собственном хайп-бренде Magliano (обожают модники в диапазоне от Брэда Питта { 3 } до Троя Сивана!) Лука припас эскапистские свитеры с кидкорными медведями { 1 } и болидами — по совету бренда будем заправлять в блумерсы и стилизовать с брюками на высокой посадке (не опять, а снова!) в комбо с хайкерами-вездеходами { 2 } (украшены фирменным мысом-трапецией!).

К — КОМЬЮНИТИ: Любуемся, как русское фэшн-комьюнити фанатеет от хитов Magliano: готическая дива Вика Салават носит даркушные фартуки, фэшн-инфлюенсер Алина Григалашвили голосует (сердцем!) за монохромные спортшик-шорты, а патриарх русского шоу-стайлинга Александр Рогов выносит нам «модный приговор» в авторских пурпурных меандрах.