Siniy Vsadnik, Anteater, HHX, «Меч»: кто делает крутейший русский стритвир?

Модная необходимость для фанатов туристического шика — флиски и лайнеры от московских профи походного стритвира «Меч» (Uniqlo есть у нас дома!). Идеолог бренда и неистовый путешественник Евгений Яковлев может не только спонтанно сорваться в горы Дагестана ради покупки коллекционного вэна, но и отшить для трипа идеальную рипстоп-стеганку или морозостойкий пуховик. Вдобавок покорил индустрию каноничными ворквир-куртками и бодро зашел на поле арт + фэшн: в высокохудожественном портфолио — коллаборации с Театром Маяковского и создание костюмов для спектакля брусникинцев «Хорошо, что я такой». На осень «Меч» готовит вещи из сухого постиранного хлопка, рубашки из вельвета и много вареных вещей диких оттенков. А еще команда дебютировала в сегменте хоум-объектов, выпустив дроп титановой посуды для ситуативной хайкинг-вылазки (маст-хэв — ваза в стиле сосуда для саке!).

Геотег: Pre-fall-лукбук «Меча» снят на подмосковной даче дикого огородника Александра Чусова, вырастившего тыкву-карету весом в тонну — главную звезду соцсетей прямо сейчас.