Вещи

Siniy Vsadnik, Anteater, HHX, «Меч»: кто делает крутейший русский стритвир?

Анклы тут? Собираем стартерпак для похода в бильярдную со стритвир-локалами Яндекс Маркета: в комбо к усам и карабину берем рипстоп-стеганку «Меча», шуршащие карго Anteater и кислотную бини HHX.

Навигатор по фэшн-дропу СПЕЦКОР от Собака.ru и Ultima Яндекс Маркета: номадшик, балеткор, сумки-оригами и котолонгсливы!

Anteater

Флиска Anteater
Флиска Anteater

Рипстоп-куртка Anteater
Рипстоп-куртка Anteater

Морозостойкие пуховики и деним — база петербургских олдов стритвира Anteater (летали, когда все остальные еще ползали!). Экс-граффитист Никита Яруцкий (в анамнезе — боец карате и самбист!) начинал с пошива 50 футболок в 2007 году, а затем дорос до коллабораций с Adidas и Saucony. «100 пар из третьей коллекции Saucony × Anteater купили онлайн за 12 минут». Бренд уважают Марк Эйдельштейн и гуру мужской моды Паша Осовцов, а бэгги-джинсы Anteater снискали всенародную скейтерскую любовь (читай: идеальны для выполнения кикфлипов и олли!). В осень 2025-го Anteater стартует с сетом гаражных курток, гранжевых свитеров, флисок и рипстоп-ветровок в трендовом неоново-фиолетовом оттенке. Следуем принципу многослойности и надеваем всё и сразу, дополнив образ вельветовыми сумками и кедами Retro Skate (бильярдная имба!).

Фанфакт от фаундера Никиты Яруцкого:

Муравьед в лого и названии бренда — отсылка к олдскульному контенту с Flickr. «Там была женщина, у которой были муравьеды дома: она наряжала их в одежду и классно фотографировала. Этот маскот нам приглянулся».

Siniy Vsadnik

Клеткокорные брюки Siniy Vsadnik
Клеткокорные брюки Siniy Vsadnik

Тэнк-топ Siniy Vsadnik с акцентной бейкой
Тэнк-топ Siniy Vsadnik с акцентной бейкой

Лонгслив Siniy Vsadnik
Лонгслив Siniy Vsadnik

Геральдическая пряжка Siniy Vsadnik
Геральдическая пряжка Siniy Vsadnik

Фэшн-авангардисты, которые вываривают в грязи футболки и закапывают в грязь свитшоты, — вот краткий профайл стритвир-панков Siniy Vsadnik, которым респектуют топовые стилисты от Ибрагима Гатциева до Вики Салават. Название группировки отсылает к культовому модернистскому объединению арт-экспрессионистов «Синий всадник» начала XX века, а всем дизайном рулит акула ретейла (с 10-летним стажем!) Ваня Фадеев вместе с Гошей Калмыковым и Сайкой Джапаридзе. Парни отшивают нефорские баски-килты, мастерят из кожи и дерева средневековые наплечники, нарочно пачкают худи и вручную украшают кепки дикими пуговицами. В новом сезоне Siniy Vsadnik отмечает 5-летний юбилей и показывает коллекцию Motto с футуристичным вайбом спартакиады будущего (что? да!). Маст-хэвы — беговые тэнк-топы с акцентной бейкой, кобальтовые афгани, рубашки в горошек и клетчатые monk pants. Плюс команда оторвалась на стейтмент-аксессуарах (вам псевдошелковые банданы или гигатоуты из плотного канваса?) и дебютировала в сегменте ювелирки: неистово украшаемся серебряными кольцами и ремнями с массивными неогеральдическими пряжками (суровый стиль!).

Ваня Фадеев о новинка сезона осень-зима 2025: 

«Коллекция яркая, свободная в формах — как детский взгляд на цвета и вещи. Продолжаю учиться видеть мир легко и интенсивно, несмотря на нагнетающую хтонь. Motto в переводе с английского означает “девиз” — пусть у каждого он появится».

HHX

Бини HHX «Эверест»
Бини HHX «Эверест»

Бирюзовая бини HHX «Фудзи»
Бирюзовая бини HHX «Фудзи»

Светоотражающая бини HHX
Светоотражающая бини HHX

ННХ — бренд топовых бини от семейного дизайн-дуэта Гоги и Насти Кириенко. Они взрастили HHX в среде BMX-райдеров: начинали с пошива принтованных футболок в 2007 году, следом совершили фронтфлип до собственных лонгов и анораков, а в финале с головой ушли в создание шапок. Теперь раз в год стабильно снабжают усачей с карабинами прожиточным минимумом бини-якимок в дофаминовых оттенках, плюс в списке бестселлеров — вытянутые «Эвересты» и широкие «Фудзи». В тираже 2025 года расширили палитру, бросив вызов «Словарю цветовых комбинаций» Санзо Вада: вывели в авангард карминный, сливовый и антрацитовый оттенки. Вдобавок создали малиновые светоотражающие шапки и покреативили над бирками, снабдив каждую чиловым тегом #завтра_или_попозже. И да, райдеры не забыты: команда HHX готовит новый лонг-мерч собственного велоклуба Skool Sux Cycling Club.

Маскот:

Фронтмен HHX — бородач Ярослав Вольный (срисован с иконы BMX-райдеров нулевых Васи Борисенко!), который может и в гималайский альпинизм, и в городской квадробинг, и в космическую одиссею.

«Меч»

Карабин «Меч»
Карабин «Меч»

Титановая ваза в стиле сосуда для сакэ «Меч»
Титановая ваза в стиле сосуда для сакэ «Меч»

Модная необходимость для фанатов туристического шика — флиски и лайнеры от московских профи походного стритвира «Меч» (Uniqlo есть у нас дома!). Идеолог бренда и неистовый путешественник Евгений Яковлев может не только спонтанно сорваться в горы Дагестана ради покупки коллекционного вэна, но и отшить для трипа идеальную рипстоп-стеганку или морозостойкий пуховик. Вдобавок покорил индустрию каноничными ворквир-куртками и бодро зашел на поле арт + фэшн: в высокохудожественном портфолио — коллаборации с Театром Маяковского и создание костюмов для спектакля брусникинцев «Хорошо, что я такой». На осень «Меч» готовит вещи из сухого постиранного хлопка, рубашки из вельвета и много вареных вещей диких оттенков. А еще команда дебютировала в сегменте хоум-объектов, выпустив дроп титановой посуды для ситуативной хайкинг-вылазки (маст-хэв — ваза в стиле сосуда для саке!).

Геотег:

Pre-fall-лукбук «Меча» снят на подмосковной даче дикого огородника Александра Чусова, вырастившего тыкву-карету весом в тонну — главную звезду соцсетей прямо сейчас.

