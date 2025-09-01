Фейк-многослойность, сумки-невидимки и обувные гибриды: осваиваем авангардкор при поддержке Кати IOWA

Пока Дюран Лантинк в бренде имени себя (а скоро — и в Jean Paul Gaultier!) укрощает дикие объемы и принты, Франческо Риссо в Marni следует трендам сезона и миксует фактуры в одном луке (мех, кожа, шелк и шифон!). За обувь и аксессуары с приставкой « вау-» отвечают Undercover (лоскутные туфли-скульптуры Анн-Валери Дюпон) и Alan Crocetti (легендарные каффы-пластыри и серьги-розы).