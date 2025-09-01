Фейк-многослойность, сумки-невидимки и обувные гибриды: осваиваем авангардкор при поддержке Кати IOWA

Желейные кроссовки, спасательные платья-круги и другие хиты осени от брендов, которые всегда на два шага впереди, — от ювелирных виртуозов Hugo Kreit до хедлайнера сезона Duran Lantink.
Дикие принты Duran Lantink
Фейк-многослойность Maison Mihara Yasuhiro
Ольга Карпуть в мультяшном бра Duran Lantink и сумкой-арбузом Moschino
Торшерные кисточки Dries Van Noten
Cупербренды
Пока Дюран Лантинк в бренде имени себя (а скоро — и в Jean Paul Gaultier!) укрощает дикие объемы и принты, Франческо Риссо в Marni следует трендам сезона и миксует фактуры в одном луке (мех, кожа, шелк и шифон!). За обувь и аксессуары с приставкой « вау-» отвечают Undercover (лоскутные туфли-скульптуры Анн-Валери Дюпон) и Alan Crocetti (легендарные каффы-пластыри и серьги-розы).
Сумка-невидимка Zomer
«Айтем с самым высоким мем-потенциалом — No Budget Bag от Zomer. Стилист Имру Аша и дизайнер Даниял Айтуганов отменили it-bag сезона и оставили от сумки одни ручки», — Ольга Карпуть, идеолог KM20
Татуированный боди Dilara Findikoglu
Эклектичное фэшн-попурри Marni
Кроссовки-желе Diesel x Melissa
«"Кибермармеладная" обувь Diesel x Melissa поможет смягчить переход между летом и осенью», — Антон Гулевский, pr-директор KM20
Стайлинг-трюк
Выворачиваем сюр на максимум: отказываемся от сумки в пользу самодостаточных ручек Zomer, меняем привычную многослойность на вещь 3 в 1 Maison Mihara Yasuhiro и примеряем жакет из торшерных кисточек Dries Van Noten.
Фэшн-мезалянс стилей — 1940-х и футбольного — Miu Miu
Дутые плечи-шоры Undercover
Гранж R13
«Таинственный вьетнамец Крис Леба сначала дослужился до позиции вице-президента Ralph Lauren, а затем приручил авангардистский гранж в собственном бренде R13. В новом сезоне дизайнер спел фэшн-оду громогласным цепям (были везде — от спортивных бини до гранд-тоутов и джемперов!) и замотивировал вспомнить заветы DIY (украшаем жакеты и стеганки винтажными подвесками!)», — Ксения Мамонтова, бренд-менеджер бутика Leform
Панк-блоккор Vetements
Гибрид брюк и шорт Anglan
