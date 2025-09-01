Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вещи

Фейк-многослойность, сумки-невидимки и обувные гибриды: осваиваем авангардкор при поддержке Кати IOWA

Желейные кроссовки, спасательные платья-круги и другие хиты осени от брендов, которые всегда на два шага впереди, — от ювелирных виртуозов Hugo Kreit до хедлайнера сезона Duran Lantink.

Дикие принты Duran Lantink

Фейк-многослойность Maison Mihara Yasuhiro

Ольга Карпуть в мультяшном бра Duran Lantink и сумкой-арбузом Moschino

Flowercore-моносерьга Alan Crocetti

Торшерные кисточки Dries Van Noten

Cупербренды

Пока Дюран Лантинк в бренде имени себя (а скоро — и в Jean Paul Gaultier!) укрощает дикие объемы и принты, Франческо Риссо в Marni следует трендам сезона и миксует фактуры в одном луке (мех, кожа, шелк и шифон!). За обувь и аксессуары с приставкой « вау-» отвечают Undercover (лоскутные туфли-скульптуры Анн-Валери Дюпон) и Alan Crocetti (легендарные каффы-пластыри и серьги-розы).

Сумка-невидимка Zomer

«Айтем с самым высоким мем-потенциалом — No Budget Bag от Zomer. Стилист Имру Аша и дизайнер Даниял Айтуганов отменили it-bag сезона и оставили от сумки одни ручки», — Ольга Карпуть, идеолог KM20

Кафф-пластырь Alan Crocetti

Татуированный боди Dilara Findikoglu

Эклектичное фэшн-попурри Marni

Кроссовки-желе Diesel x Melissa

«"Кибермармеладная" обувь Diesel x Melissa поможет смягчить переход между летом и осенью», — Антон Гулевский, pr-директор KM20

Стайлинг-трюк

Выворачиваем сюр на максимум: отказываемся от сумки в пользу самодостаточных ручек Zomer, меняем привычную многослойность на вещь 3 в 1 Maison Mihara Yasuhiro и примеряем жакет из торшерных кисточек Dries Van Noten.

Фэшн-мезалянс стилей — 1940-х и футбольного — Miu Miu

Дутые плечи-шоры Undercover

Гранж R13

«Таинственный вьетнамец Крис Леба сначала дослужился до позиции вице-президента Ralph Lauren, а затем приручил авангардистский гранж в собственном бренде R13. В новом сезоне дизайнер спел фэшн-оду громогласным цепям (были везде — от спортивных бини до гранд-тоутов и джемперов!) и замотивировал вспомнить заветы DIY (украшаем жакеты и стеганки винтажными подвесками!)», — Ксения Мамонтова, бренд-менеджер бутика Leform

Каблучки-аквариумы Maison Margiela

Панк-блоккор Vetements

Гибрид брюк и шорт Anglan

Сентябрь

