Вещи

Ретро-принты, люкс-дождевик и колорблок: разбираемся в прадакоре вместе с Prada girls Алиной и Лилианой Григалашвили

Транслируем ДНК Prada вместе со всеми топовыми дизайнерами — фанатами синьоры Миуччи: в сезоне осень-зима не выходим на улицу без гранж-цветов R13, колорблока №21 и платьев Maison Margiela c вайбом 1940-х.

Навигатор по фэшн-дропу СПЕЦКОР от Собака.ru и Ultima Яндекс Маркета: номадшик, балеткор, сумки-оригами и котолонгсливы!

Алина и Лилиана Григалашвили в юбках Prada

Пижамкор Prada

Люкс-дождевик Prada

Рубашка-колокольчик Marni

Пестрый тартан Prada

Платье-амфибия Maison Margiela

Виртуозный колорблок №21

Туфли-акулы Prada

Супербренды

Ищем цветочный ретропринт в духе Prada в новой коллекции фэшн-бунтарей R13. Платья с вайбом 1940-х отшили Maison Margiela и юбиляры Ushatava. А образцовое комбо феминности и спортшика отыскали у №21.

Гранж-сады R13

Рюкзак Miu Miu

Болотный кардиган Drole de Monsieur

Офисный авангард Ushatava

Офисный авангард Ushatava

Псевдовинтажное бра Maison Margiela

Клетчатый бомбер Prada

Стайлинг-трюк

По примеру Миуччи женим кислотный дождевик с роскошным меховым воротником. И вслед за эталонными Prada-girls сестрами Григалашвили выгуливаем пижамкорные юбки в тандеме с рубашками, футболками и депрессивными прическами.

Flowercore-казаки Prada

Дафлкот Drole de Monsieur

Цветочный ретропринт Ushatava

Кукольный жакет Prada

Эклектика Co

Видавшая виды юбка Prada

Cейлоркор Drole de Monsieur

Ветровка №21

