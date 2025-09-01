Ретро-принты, люкс-дождевик и колорблок: разбираемся в прадакоре вместе с Prada girls Алиной и Лилианой Григалашвили

Транслируем ДНК Prada вместе со всеми топовыми дизайнерами — фанатами синьоры Миуччи: в сезоне осень-зима не выходим на улицу без гранж-цветов R13, колорблока №21 и платьев Maison Margiela c вайбом 1940-х.
Алина и Лилиана Григалашвили в юбках Prada
Пижамкор Prada
Люкс-дождевик Prada
Пестрый тартан Prada
Платье-амфибия Maison Margiela
Виртуозный колорблок №21
Туфли-акулы Prada
Супербренды
Ищем цветочный ретропринт в духе Prada в новой коллекции фэшн-бунтарей R13. Платья с вайбом 1940-х отшили Maison Margiela и юбиляры Ushatava. А образцовое комбо феминности и спортшика отыскали у №21.
Рюкзак Miu Miu
Болотный кардиган Drole de Monsieur
Стайлинг-трюк
По примеру Миуччи женим кислотный дождевик с роскошным меховым воротником. И вслед за эталонными Prada-girls сестрами Григалашвили выгуливаем пижамкорные юбки в тандеме с рубашками, футболками и депрессивными прическами.
Дафлкот Drole de Monsieur
Кукольный жакет Prada
Эклектика Co
Cейлоркор Drole de Monsieur
Ветровка №21
