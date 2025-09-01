Undercover, Rick Owens, Ami Paris, Heliot Emil, MM6: фэшн-супербренды Ultima Яндекс Маркет. Часть I

Выбрали все самое классное и актуальное, что появится у супербрендов с платформы Ultima Яндекс Маркет: от макабрических ботильонов-копыт Rick Owens и лодочек-пантов Undercover до сумок-карабинов Heliot Emil и фурри-шопперов MM6 Maison Margiela.
Undercover
Лучший арт + фэшн-тейлоринг найден у великих японских деконструктивистов Undercover
За высокохудожественными пиджаками идем к фэшн-визионеру Джуну Такахаши (начинал с продажи футболок параллельно игре в рок-группе The Tokyo Sex Pistols, а его дебютную женскую коллекцию 1994 года оценила даже Рэй Кавакубо!). Блузы и туники Undercover с принтами Роберта Босисио (итальянский Ротко!) и немецкой легенды совриска Нео Рауха запросто можно показывать на биеннале, а осенняя коллекция и вовсе достойна отдельной выставки в Белом зале Эрмитажа.
В новом сезоне в честь 35-летия бренда Джун перевыпустил собственные greatest hits из шоу But Beautiful 2004 года—от контркультурных курток в заклепках до шляп-федор с вайбом рок-иконы Патти Смит. «Когда я создавал те вещи, мне было 35. Теперь мне 55, и я хочу показать, как эти 20 лет отразились на моем дизайне». Маст-хэв Undercover этой осенью — асимметричный жакет { 2 } (на подиуме примерила Леся Кафельникова!), украшенный сверкающими бижу-перышками, которые уже видим в дуэте с панк-ботинками в шипах. Ну а белоснежные блейзеры с принтованными икебанами (в набоковских бабочках!) будем дополнять гранжевыми брошами-лезвиями { 1 } (даешь хардкор!).
АРТ + ФЭШН: Модный ответ литературному королю-оленю Карло Гоцци — барочные лодочки-панты { 3, 4 } (из золотистого бархата в акцентных пуговках!), сочиненные французским вирту зом совриск-крафта Анн-Валери Дюпон для Undercover Джуна Такахаши.
Heliot Emil
Приручаем супрематический готик-шик с туниками и ботильонами Heliot Emil
Внимательно следим за фэшн-успехами братьев Юулов: Юлиус { 4 } (креативный худрук!) и Виктор (серый бизнес-кардинал!) — фаундеры бренда готик-стритвира Heliot Emil (назвали в честь дедушки!). В списке ачивок датского динамического дуэта — выход в финал премии ANDAM (награду получал еще Мартин Маржела!), коллаборации со спорт-гигантом Puma и негласный статус ключевых визионеров Парижской недели моды. Heliot Emil режиссирует шоу с опорой на перформансы гуру видеоарта Билла Виолы, генерирует коллекции в нейросетях и люто экспериментирует с материалами (от литых корсетов и сумок с бионическими ручками до ботинок с 3D-принтера и сапог из автомобильных ковриков!).
В новом сезоне Юлиус и Виктор отказались от показа в сетке недель моды в пользу спонтанного онлайн-перформанса: бросили вызов патриархам дарк-деконструкции Rick Owens и Maison Margiela, сочинив архитектурные пиджаки и полупрозрачные туники (носим с пуховиками!), а также мрачные зипки, шарфы-топы и глухие балаклавы (надеваем всё, везде и сразу!). Из аксессуаров забираем в вишлист функциональные кросс-боди и широкие стейтмент-ремни (тренд!). Ну а в остромодных готик-ботильонах { 1 } на геометричном каблуке планируем грозно цокать в постапокалиптических условиях хтони и хляби!
АРТПИСЫ HELIOT EMIL:
- Вещи, напечатанные на 3D-принтере, — база Heliot Emil. Коллекционный it-айтем — киберфутуристичные тяги-утюги (на зависть Йе!) из коллаборации с передовиками обувного авангарда SCRY.
- Футляр для цветов (главный аксессуар 2025 года!) — хорошо, а лучше — металлическая ваза-рюкзак, выполненная Heliot Emil в форме флейты.
- Маст-хэв усатых модников из бильярдной — клатч-кейс { 2 }, снабженный монументальной ручкой-карабином.
- Лучший редимейд-кулон { 3 } по версии Heliot Emil — футляр для парфюма собственного сочинения (ноты мадре и кедра встречают сычуаньский перец!).
Rick Owens
Жабоходы JW anderson — аут, ботильоны-копыта Rick Owens — ин!
Фиксируем триумфальный успех оккультистского готик-гланжа Rick Owens (Prada для зумеров!). Следуя собственному кредо (с потенциалом мема!) “You should shut up and work and work and work!”, калифорнийский дизайнер-феномен Рик Оуэнс за 30 продуктивных лет собрал монументальный корпус работ (хватило на грандиозную выставку-ретроспективу Temple of Love во Дворце Гальера!), возвел музу Мишель Лами в ранг мировых фэшн-див и влюбил модную индустрию в эпические шоу (с ходящими по воде моделями в Palais de Tokyo!). В России от Рика тоже без ума: его номад-тоги не снимает худрук musicAeterna Теодор Курентзис, а в стейтмент-ботильонах { 1 } бодро вышагивает готическая дива Salavat Kypere. Мы же забираем в новый сезон копытца в остромодном терракотовом оттенке, которые будем чередовать с фирменными спортшик-кедами { 4 } и меховыми кроссами (тренд!). Ну а кожаные косухи и бруталистские пальто-гробики дополним звучным обвесом: кулонами-пентаклями { 2 , 3 } и бесценными клатчами-слитками { 5 }.
ДУШЕВНЫЙ ФАНФАКТ: Маст-хэвы осенней коллекции Рик Оуэнс списал c собственного гардероба: например, кроп-свитеры из овечьей шерсти (поддерживаем тренд на укороченно-приталенные силуэты!) и теплые кальсоны, которые дизайнер полюбил после переезда в Париж из Лос-Анджелеса в 2003 году. «Вначале зимы были трудными. Я не ношу нижнее белье, так что меня выручило термобелье».
Ami Paris
Образцовые синефильские джемперы обнаружены у Ami Paris
Мы знаем ученика Эди Слимана и мастера кэжуал-ромкора Алессандро Матиусси по фирменным лого-свитерам Ami Paris (хре- стоматийный маст-хэв тикток-парижанок!), но на деле бренд — хедлайнер вишлистов заядлых синефилов и критиков (на зависть любимцам киноиндустрии Loewe и Saint Laurent!). Одной рукой Ami Paris бодро букирует для кампейнов Сару Полсон, Лу Дуайон и Венсана Касселя, другой—спонсирует Международную неделю критики (ключевая секция Каннского кинофестиваля!) и собирает на красные дорожки кинодив Диану Крюгер, Джейн Фонду и Росси де Пальма { 1 } . Так что на осеннюю премьеру «Семейного счастья» сверхновой звезды режиссуры Стаси Толстой (любимица Алексея Учителя!) идем в топовых Ami-хитах: нерд-джемпере { 2 } в оттенке mocha mousse (цвет 2025 года по версии Института Pantone!) в комбо с костюмной двойкой { 3 } или струящимся платьем { 5 }, прихватив акцентный it-багет { 4 } со сферической застежкой и шелковый арт-платок (для катарсических слез!).
КИНО + ФЭШН: Ami Paris появляется в кинохите зумеров «Эмили в Париже», да еще как — в третьем сезоне сериала Алессандро Матиусси забрендировал каскад воздушных аэростатов (на открытом чемпионате Франции из параллельной мультивселенной!)
MM6 Maison Margiela
Мех — это сверкающее вау, убеждены в MM6 Maison Margiela
Пока новорожденный худрук Maison Margiela Гленн Мартенс экспериментирует с кутюром (читай: переодевает нас в медные шлемы и анатомические корсеты!), лиды нормисной линии MM6 голосуют за славик- бимбокор — этой осенью поддерживают глобальный подиумный тренд на меховые тотал-луки. Наш маст-хэв — пушистая версия культового оригами-тоута Japanese { 1 } (с кнопками-трансформерами по бокам!), сочиненного титаном фэшн-деконструкции Мартином Маржелой в 2009 году (за считаные месяцы до исхода из модной индустрии!). Сочетаем it-bag как с могучими шубами-коконами, так и с полупрозрачными платьями и балеткорными туфлями-гибридами. И помним про стейтмент-аксессуары модного дома: бруталистские кольца-замки — базовый минимум, анонимные маски-вуали — роскошный максимум.
К — КОМЬЮНИТИ: Поп-дива Бейонсе { 2 } — верный фанат MM6: во время мегаломанского тура Cowboy Carter при- мерила родео-кожанку с псевдокрокодиловым тиснением (за стайлинг с анималистичным стетсоном от души бла- годарим Шиону Турини aka правую фэшн-руку Квин Би!).
