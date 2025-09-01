Undercover, Rick Owens, Ami Paris, Heliot Emil, MM6: фэшн-супербренды Ultima Яндекс Маркет. Часть I

За высокохудожественными пиджаками идем к фэшн-визионеру Джуну Такахаши (начинал с продажи футболок параллельно игре в рок-группе The Tokyo Sex Pistols, а его дебютную женскую коллекцию 1994 года оценила даже Рэй Кавакубо!). Блузы и туники Undercover с принтами Роберта Босисио (итальянский Ротко!) и немецкой легенды совриска Нео Рауха запросто можно показывать на биеннале, а осенняя коллекция и вовсе достойна отдельной выставки в Белом зале Эрмитажа.

В новом сезоне в честь 35-летия бренда Джун перевыпустил собственные greatest hits из шоу But Beautiful 2004 года—от контркультурных курток в заклепках до шляп-федор с вайбом рок-иконы Патти Смит. «Когда я создавал те вещи, мне было 35. Теперь мне 55, и я хочу показать, как эти 20 лет отразились на моем дизайне». Маст-хэв Undercover этой осенью — асимметричный жакет { 2 } (на подиуме примерила Леся Кафельникова!), украшенный сверкающими бижу-перышками, которые уже видим в дуэте с панк-ботинками в шипах. Ну а белоснежные блейзеры с принтованными икебанами (в набоковских бабочках!) будем дополнять гранжевыми брошами-лезвиями { 1 } (даешь хардкор!).

АРТ + ФЭШН: Модный ответ литературному королю-оленю Карло Гоцци — барочные лодочки-панты { 3, 4 } (из золотистого бархата в акцентных пуговках!), сочиненные французским вирту зом совриск-крафта Анн-Валери Дюпон для Undercover Джуна Такахаши.