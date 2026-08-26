Ярмарка совриска Third Place Art Fair, фестиваль-трибьют Довлатову «День Д», рейв Kontrkult: чем заняться в последние выходные лета

А еще открытие крыши Новой сцены Александринского театра, спектакль «Гамлет» Анатолия Праудина, выставка-трибьют сооснователю «Митьков» Владимиру Шинкареву, спецпоказ фильма «Ветка сирени» с участием режиссера Константина Учителя, вечеринка DJ Stonik1917, а также коллаборация «K-30» и культового бара SIMACH — Собака.ru рассказывает о главных событиях последних выходных лета в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 27 АВГУСТА
Евгений и Полина Цыгановы
Главные премьеры этой недели в кино: боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мятеж» (18+), ремейк классического советского фильма Ролана Быкова «Чучело» (18+) и камерный триллер «Пентхаус» (18+). О других новинках проката читайте в статье шеф-редактора «Культуры» Елены Анисимовой.
Ярмарка совриска Third Place Art Fair, «Третье место» (0+)
В грандиозной феерии современного искусства примут участие более 100 художников и объединений — как селебрити (Пана! «Паразит»!), так и подающие надежды ньюкамеры (VISELITSA! Юлия Момотова!). Подготовиться к визиту поможет гид редакции Собака.ru с хайлайтами ярмарки и стендами, которые точно стоит увидеть.
С 27 по 30 августа
Кинофестиваль «Огни большого города», «Брусницын», Елагин остров, Музей-усадьба Державина, Василеостровский рынок (18+)
От «Идеальных дней» Вима Вендерса и «Королевства полной луны» Уэса Андерсона до «Осеннего марафона» Георгия Данелии и «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки. Используем последнюю возможность посмотреть кино под открытым небом!
С 27 по 31 августа
Спецпоказ «Ветка сирени», Cinéma Michèle (16+)
19:00
Идеолог блокбастеров «Список Паперной» и «Маршрут “Старухи”» Константин Учитель представит байопик о легендарном композиторе Сергее Рахманинове (в касте — Толстоганова и Цыганов!).
Выставка «Август», Jessica Gallery (18+)
Через полотна с обрывками фраз чукотская художница Маша Ша осмысляет тревожность, мимолетность и ускользание.
До октября
Марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях», Малая Конюшенная (6+)
Кукольные спектакли, клоунада, драма или перформанс — выбирайте, какой жанр вам ближе. Петербургские театры бесплатно покажут постановки и читки, дадут концерты и проведут встречи с артистами.
До 29 августа
+ Идея: посмотреть 10 лучших адаптаций книг Стругацких.
Собрали субъективный топ: от классики до грядущего сериала по мотивам «Трудно быть богом».
ПЯТНИЦА: 28 АВГУСТА
Владимир Шинкарев
Перформанс «Пророчества перелетных птиц», крыша Новой сцены Александринского театра (6+)
Новая сцена открывает пространство крыши сайт-специфик перфомансом, посвященным птицам из парка Александрия. Фан-факт: каждому зрителю выдадут бинокль для бердвотчинга!
28 и 29 августа
Спектакль «Гамлет», «Балтийский дом» (16+)
«Золотомасочный» адепт театра гротеска и масок Анатолий Праудин возьмется за шекспировскую классику. Чего ожидать от петербургской премьеры пока неизвестно, но мы гарантируем ощущение тотального безумия.
28 и 29 августа
Выставка «Один танцует», «Павильон» в Новой Голландии (18+)
Трибьют сооснователю «Митьков» Владимиру Шинкареву, ушедшему из жизни в апреле 2026-го. Среди работ — вариации фигур танцующих людей и монохромные пейзажи Петербурга.
До 4 октября
Концерт Illo Trio, Новая сцена Александринского театра (12+)
19:30
Постджаз-коллектив из Москвы умело смешивает неоклассику, поп, минимализм и рок.
Концерт «ИМИ. Резиденции», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Юнсн, Маша Мирова, О! Марго и еще десять нишевых артистов представят треки, написанные в дуэтах в резиденции в Доме творчества Переделкино.
Вечеринка Double Sound² 16 Years x К-30, «К-30» (18+)
23:00
Электронное музыкальное комьюнити Double Sound² отмечает 16-летие хаус-вечеринкой.
СУББОТА: 29 АВГУСТА
Евгений Ткачук
Фестиваль «День Д», Новая Голландия, Музей Арктики и Антарктики, лекторий «Севкабель Порта», рестобар «Глагол», Poems, «Буквоед», сквер Довлатова, ул. Рубинштейна, 23 (18+)
Петербург захватит юбилейный (уже десятый!) фестиваль-трибьют Сергею Довлатову с квартирниками, спектаклями, поэтическими вечерами, паблик-токами и квизами. О пяти хайлайтах программы читайте в гиде редакции Собака.ru. Спойлер: среди них квартирник Евгения Ткачука, батл Антона Секисова и Максима Тесли, а также лекция Льва Лурье!
С 29 по 30 августа
Фестиваль «Москва-Ленинград. Нечто отличное», Новая Голландия.(18+)
Паблик-токи, круглые столы, мастер-классы и концерты — все, что вы хотели знать, о неформальной культуре 1970-х.
С 29 по 30 августа
Фестиваль «Отдых 24», место будет объявлено позже (18+)
В прошлом году андеграундный клуб Kontrkult прославился 24-часовым рейвом в доках Кронштадта. В 2026-м команда повторит флагманский ивент, но в двух разных локациях: на промышленной мануфактуре в Петербурге и под открытым небом в Ленобласти. В программе — 42 артиста (в том числе Хофманнита!), пластический перформанс, паблик-токи, а также шахматы, йога, теннис и бокс.
С 29 по 30 августа
Вечеринка K-30 x SIMACH, «К-30» (18+)
23:00
Легендарный бар и клуб SIMACH врывается в резиденцию Roots United. Не пропускаем диджей-сеты идеолога столичной площадки Дениса Симачева и электронного экспериментатора Kito Jempere.
Диджей-сет DJ Stonik1917, Дом культуры и отдыха «ЮИ» (0+)
15:00
Провожаем лето под биты автора бэнгера «Какой хороший день, чтобы подарить цветов».
Вечеринка «Это лето!», «Брусницын» (18+)
18:00
Промокоманда «Отель Калифорния» (вы можете помнить их по тусовке «Это весна!» с Сашей Бортич и Ильей Куручом в лайн-апе!) устраивает масштабный опенэйр. Хедлайнер — легенда R&B нулевых Бьянка.
Вечеринка «Ночь любви», Factory 3 (18+)
20:00
Формация «Дикое Диско» приглашает присоединиться к балу с романтическими хитами, где может случиться что угодно: от треков «СБПЧ» до Евы Польна.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 30 АВГУСТА
Çava Disco
Фольклорное действо «Сквозь», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:00
Творческое объединение mader nort расшифровывает русский культурный код с помощью рок-музыки, обрядовости и авторской хореографии.
Выставка «Реновация», «Авеню на Карповке» (16+)
«Стрит-арт хранение» представляет работы 12 художников (Абих! Синий Карандаш!), посвященные преобразованию городских пространств.
До 11 октября
Ретроспектива «А24», «Аврора» (18+)
Идем на показы ностальгического эпоса об уличных скейтбордистах «Середина 90-х», инди-драмы с Хоакином Фениксом «Камон Камон» и размышления о внутреннем мире роботов-андроидов «После Янга».
До 31 августа
«День израильской кухни», Design District DAA (18+)
13:00
План-минимум на это воскресенье: послушать диджей-сет Çava Disco и попробовать гастрономические ближневосточные эксперименты.
+ Идея: отправиться на поиски скульптур Екатерины Березиной.
Ищем ее ангелов, клоунов, собак, лошадей и детей на зданиях, заборах и столбах Петербурга.
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