Ярмарка совриска Third Place Art Fair, фестиваль-трибьют Довлатову «День Д», рейв Kontrkult: чем заняться в последние выходные лета

Главные премьеры этой недели в кино: боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мятеж» (18+), ремейк классического советского фильма Ролана Быкова «Чучело» (18+) и камерный триллер «Пентхаус» (18+). О других новинках проката читайте в статье шеф-редактора «Культуры» Елены Анисимовой.

Ярмарка совриска Third Place Art Fair, «Третье место» (0+)

В грандиозной феерии современного искусства примут участие более 100 художников и объединений — как селебрити (Пана! «Паразит»!), так и подающие надежды ньюкамеры (VISELITSA! Юлия Момотова!). Подготовиться к визиту поможет гид редакции Собака.ru с хайлайтами ярмарки и стендами, которые точно стоит увидеть.

С 27 по 30 августа

Кинофестиваль «Огни большого города», «Брусницын», Елагин остров, Музей-усадьба Державина, Василеостровский рынок (18+)

От «Идеальных дней» Вима Вендерса и «Королевства полной луны» Уэса Андерсона до «Осеннего марафона» Георгия Данелии и «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки. Используем последнюю возможность посмотреть кино под открытым небом!

С 27 по 31 августа

Спецпоказ «Ветка сирени», Cinéma Michèle (16+)

19:00

Идеолог блокбастеров «Список Паперной» и «Маршрут “Старухи”» Константин Учитель представит байопик о легендарном композиторе Сергее Рахманинове (в касте — Толстоганова и Цыганов!).

Выставка «Август», Jessica Gallery (18+)

Через полотна с обрывками фраз чукотская художница Маша Ша осмысляет тревожность, мимолетность и ускользание.

До октября

Марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях», Малая Конюшенная (6+)

Кукольные спектакли, клоунада, драма или перформанс — выбирайте, какой жанр вам ближе. Петербургские театры бесплатно покажут постановки и читки, дадут концерты и проведут встречи с артистами.

До 29 августа

+ Идея: посмотреть 10 лучших адаптаций книг Стругацких.

Собрали субъективный топ: от классики до грядущего сериала по мотивам «Трудно быть богом».