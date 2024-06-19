Писатель Антон Секисов: «Петербурга на самом деле не существует. В какой-то момент ты понимаешь, что вокруг только туман над болотом»

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ В 16 ЛЕТ, КИКИМОРЫ И СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Как ты впервые оказался в Петербурге?

Мне было 16 лет, и мы приехали в Петербург с мамой и с отчимом. Жили в странном отеле-усадьбе рядом с Петергофом: атмосфера готических романов, всё в сумраке свечей бегали какие-то девочки смеющиеся в белых платьях. Впечатление от города было смазанное: за несколько дней нужно было все осмотреть. Петербург тогда мне очень не понравился, какая-то тревога сразу накатила, и в то же время апатия. Мне захотелось как можно скорее оттуда уехать. Потом я много раз приезжал в Петербург уже в студенческие годы и всякий раз ловил себя на этой мысли. Но, вопреки любой логике, снова и снова возвращался. Я так и не нашел для себя рациональной причины, почему меня тянуло сюда вопреки собственным желаниям. Однажды студентом я приехал на выходные, у меня был поезд обратно в полночь, в воскресенье, но мне стало настолько невыносимо, что я поменял билет на дневной, понял, что еще несколько часов просто не продержусь в этом дьявольском городе. А через две недели снова приехал. В общем, с Петербургом сразу завязались болезненные отношения.

А что ты думаешь о природе этой тяги? Что она из себя представляет?

Только недавно, живя три или четыре года в Петербурге подряд (а я не из Петербурга, что важно), я понял, как это устроено. Петербурга на самом деле не существует. В первые месяцы жизни ты наслаждаешься архитектурой, поэзией города, интереснейшими людьми, которые здесь живут. Но в какой-то момент — раз — и ты понимаешь, что вокруг только туман над болотом, а ты в нем кикимора, которая ползает в этой жиже и пускает пузыри. На самом деле это город, который внушен парами болот, монструозная галлюцинация. Когда ты наездами в Петербурге, то ты как бы только пенку снимаешь. Эти пары на тебя действуют, ты этой галлюцинацией наслаждаешься. А вот если остаешься и живешь здесь — видишь, как все на самом деле в Петербурге устроено. Но, сознавая это, я все равно хочу окончательно укорениться в этом городе, это будет как такой суицид своего рода. Хочется раствориться в Петербурге и забыть, кто я такой и как меня звали.

Мне кажется, в этих миражах одна картинка сменяет другую. Раз — и вот через эти черты проступает какая-нибудь другая эпоха, другое время, другие люди. Для тебя это так?

В Петербурге, мне кажется, даже самый нечувствительный человек может увидеть сквозь реальность другие эпохи, прозреть их. Для этого мало что нужно, это не современные Афины, через которые, даже приложив усилия, не разглядишь условную Академию Платона.

Со времен Серебряного века в Петербурге практически ничего не поменялось, поэтому, читая мемуары и воспоминания той эпохи, ты гуляешь по центру и вообще не чувствуешь разницы. Мне кажется, сюжет фильма «Полночь в Париже», где герой переносится в прошлое, здесь даже не сработал бы. Петербург столетней давности присутствует в полной мере в повседневной жизни. Как и типажи — все время встречаются какие-то поэты, похожие на поэтов Серебряного века, какие-то гимназисты, батюшки, революционеры. И в то же время персонажи из 1990-х, панки с ирокезами. В Петербурге все эпохи как-то спрессованы, в сравнении с Москвой, где всё и все время меняется.