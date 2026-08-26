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Кино и сериалы

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Байопик Рахманинова, ремейк «Чучела» и боевик со Стэйтемом: что смотреть в кино на этой неделе

А еще — камерный международный триллер якутского режиссера Степана Бурнашева «Пентхаус», полный метр о приключениях Лунтика и поэтичное аниме из программы Берлинале этого года.

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Главное

Кадр из фильма, Тема Продакшн, Гемини Фильм, перевыпуск К24, 2007

«Ветка сирени» (2007) (18+)

Байопик Сергея Рахманинова снова на больших экранах. Картину о былом, думах и жизненном (и творческом) кризисах композитора снял Павел Лунгин, а главные роли исполнили Евгений Цыганов и Виктория Толстоганова.

С 27 августа

Кадр из фильма, UK Film Council, MadRiver Pictures, Punch Palace Productions, Valletta Pictures, Mutiny Film, 2025

«Мятеж» / Mutiny (18+)

Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом, в котором тот играет бывшего спецназовца, а ныне профессионального телохранителя Коула. Когда его босса-миллиардера убивают, на него в первую очередь падает подозрение. И Коул вынужден разобраться в ситуации самостоятельно. Режиссером картины выступил автор «Крушения» Жан-Франсуа Рише.

C 27 августа

кадр из фильма, «Сайдам Барыл», ПРО: Взгляд, 2026

«Пентхаус» / Penthouse (18+)

Первый международный фильм в карьере якутского режиссера Степана Бурнашева («Айта», «Черный снег») — съемки камерного триллера проходили в Малайзии. По сюжету семейная пара Саина и Дэвид переезжают из США в Куалу-Лумпур и селятся в роскошных апартаментах. В новом доме Саине начинают слышаться странные звуки и видеться странные образы.

Главные роли в картине исполнили российская актриса Ирина Михайлова («Нуучча», «Наша зима», «Ыт») и звезда сериалов «Полиция Токио» и «Дорога в тысячу ли» Содзи Араи.

C 27 августа

Что еще посмотреть

Кадр из фильма, Студия анимационного кино «Мельница», кинокомпания СТВ, телеканал «Россия», 2026

«Лунтик. Обратная сторона Луны» (0+)

Новые полнометражные приключения Лунтика — всеми любимый герой теперь живет с мамой (как он ее нашел, мы узнали в картине Константина Бронзита), но скучает по папе, который сейчас на обратной стороне Луны. Тогда он решает отыскать родителя — в компании неизменных друзей: кузнечика Кузи и гусениц-близнецов Пупсеня и Вупсеня. Режиссером и сценаристом выступила Дарина Шмидт (это она придумала каноничный образ Лунтика!).

С 27 августа

Кадр из фильма, Телесто при поддержке Министерства культуры РФ, 2026

«Чучело» (18+)

Ремейк классического советского фильма Ролана Быкова о школьном буллинге. Девочка Аня (Мария Зайцева) переезжает из столицы в маленький город и в новой школе влюбляется в местного красавчика Мишу (Максим Карушев). Тот случайно подставляет весь класс, но она берет удар на себя — и оказывается жертвой коллективной травли. Также в касте — Кирилл Кяро и Кристина Асмус, а режиссерами выступили Илья Хотиненко («Асфальтовое солнце») и Владимир Карабанов («Слон»).

С 27 августа

Asmik Ace, Studio Outrigger, Miyu Productions, 2026

«И наступит рассвет» / Hanarokushou ga Akeru Hi ni (16+)

Участник основного конкурса Берлинского кинофестиваля-2026 — режиссер Еситоси Синомия снял поэтичное аниме о мальчике Кэитаро, который живет на заброшенной фабрике фейерверков своего пропавшего отца. Когда ее собираются снести, он с друзьями решает срочно разгадать и спасти секретный рецепт главного папиного салюта.

C 27 августа

кадр из фильма, Eagle Pictures, 2025

«Психотерапевт по любви» / Fatti vedere (18+)

Психолог Сандра (Матильда Джоли) устраивается на сайт дистанционной терапии — но после этого от нее без объяснений уходит бойфренд Стефано (Франческо Чентораме). Однако из-за технического сбоя система дает ей доступ к аккаунту старшей коллеги, а первым клиентом той оказывается как раз он — отличная возможность под чужой личиной выяснить, что же спровоцировало конец десятилетних отношений. Режиссер ромкома — Тициано Руссо («Стыд. Италия»).

С 27 августа

Текст: Александр Павлов

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