Байопик Рахманинова, ремейк «Чучела» и боевик со Стэйтемом: что смотреть в кино на этой неделе

«Пентхаус» / Penthouse (18+)

Первый международный фильм в карьере якутского режиссера Степана Бурнашева («Айта», «Черный снег») — съемки камерного триллера проходили в Малайзии. По сюжету семейная пара Саина и Дэвид переезжают из США в Куалу-Лумпур и селятся в роскошных апартаментах. В новом доме Саине начинают слышаться странные звуки и видеться странные образы.

Главные роли в картине исполнили российская актриса Ирина Михайлова («Нуучча», «Наша зима», «Ыт») и звезда сериалов «Полиция Токио» и «Дорога в тысячу ли» Содзи Араи.

C 27 августа