От квартирника Евгения Ткачука до лекции Льва Лурье: 5 причин пойти на фестиваль «День Д»

писатель, поэт

«У меня с Довлатовым нездоровые отношения: от обожания до отторжения, потом — к осторожной симпатии, и так по кругу. Сложно предугадать, в какой момент этого цикла меня застанет наш разговор с Максимом. Сам Довлатов говорил о себе (может быть, с долей кокетства!) как о писателе среднем, добротном, не лучшем, но и не худшем. В целом, его образ и творческая манера не ассоциируются с гениальностью в привычном о ней представлении. Тем не менее тут есть о чем поговорить, и я пока придержу соображения при себе».