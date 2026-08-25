От квартирника Евгения Ткачука до лекции Льва Лурье: 5 причин пойти на фестиваль «День Д»

Мы точно знаем, как провести последние выходные лета! С 29 по 30 августа Петербург захватит «День Д» — юбилейный фестиваль-трибьют Сергею Довлатову и неофициальной культуре Ленинграда 1970-х с квартирниками, спектаклями, поэтическими вечерами, паблик-токами, квизами и мастер-классами. О пяти хайлайтах программы читайте в гиде редакции Собака.ru.
Квартирник Евгения Ткачука и театра «ВелесО»
«Вчера Довлатов заходил» — иммерсивное погружение в эпоху 1970-х. Дано: песни под гитару, разговоры о литературе, абсурдные эпизоды из жизни Сергея Довлатова и его близких (взяты из сборника рассказов «Соло на Ундервуде. Соло на ІВМ»!) и атмосфера хаоса классической коммунальной квартиры. За все вышеперечисленное отвечают артисты конно-драматического театра из деревни Лепсари и их худрук (он же Меншиков, Пугачев, Япончик и Ленин в «Хрониках русской революции»!).
Евгений Ткачук
актер, основатель театра «ВелесО»
«Наш квартирник — это разговор с публикой: иногда смешной до слез, а иногда грустный, но с улыбкой. Мы стремились сохранить уникальный стиль Довлатова — его иронию и человечность. Все же для нас главное — честность перед текстом».
Лекция Льва Лурье
Почетный краевед и историк расскажет об истоках неформальной культуры Ленинграда 1970-х и ответит на вопрос, как интеллигенция эпохи застоя оставалась в курсе актуальной повестки и вопреки политике продолжала работать над собственным творчеством. Хештеги: самиздат, квартирники, андеграунд!
Лев Лурье
почетный краевед, историк
«Русская культура всегда играла с властью в пятнашки. Убегала, пряталась, писателей казнили, ссылали, не печатали, анафемствовали. Но каждый раз — выживала. Поколение Сергея Довлатова (редкого стилиста, равно читаемого интеллектуалами и пролетариями!) тоже нашло свою лазейку».
Дискуссия с участием Юрия Сапрыкина
Медиапатриарх и директор по развитию Музея ОБЭРИУ обсудит с главным редактором издательства «НЛО» Ириной Прохоровой «Лето в Бадене» — один из любимых романов Сьюзен Зонтаг и незамеченный шедевр советского писателя aka вирусолога Леонида Цыпкина, по которому Юрий Сапрыкин прямо сейчас снимает полный метр. В сюжете причудливо переплетаются странствия Достоевского по Европе и путешествие автора из Москвы в Ленинград (а заодно рефлексия о русской литературе, танатосе и эросе!).
Юрий Сыпрыкин
директор по развитию Музея ОБЭРИУ
«На примере книги Цыпкина мы попробуем порассуждать о том, почему Ленинград в 1970-е (и не только!) оказывается чем-то вроде убежища для жителей Москвы, выпадающих из официально-столичного контекста».
Батл Антона Секисова и Максима Тесли
«Довлатов — гений или супергений?» — бунтарский и ироничный тезис, с которого стартует непредсказуемая дискуссия о творчестве Сергея Донатовича. Участники — писатель и главный постобэриут Петербурга Антона Секисов, а также поэт и фронтмен группы «Щенки» Максим Тесли. Готовьте собственные бескомпромиссные тейки про «Чемодан» и «Заповедник»!
Антон Секисов
писатель, поэт
«У меня с Довлатовым нездоровые отношения: от обожания до отторжения, потом — к осторожной симпатии, и так по кругу. Сложно предугадать, в какой момент этого цикла меня застанет наш разговор с Максимом. Сам Довлатов говорил о себе (может быть, с долей кокетства!) как о писателе среднем, добротном, не лучшем, но и не худшем. В целом, его образ и творческая манера не ассоциируются с гениальностью в привычном о ней представлении. Тем не менее тут есть о чем поговорить, и я пока придержу соображения при себе».
Экскурсия по квартире Довлатова
Идем в гости к писателю и узнаем инсайды из его биографии! Директор «Дня Д» Анастасия Принцева покажет коммунальную квартиру на улице Рубинштейна, где Довлатов жил в 1940-1970-е годы. В маршрут входят комнаты Сергея Донатовича, его матери Норы и соседки (по совместительству художницы по костюмам «Ленфильма»!) Татьяны Милиант.
Анастасия Принцева
директор «Дня Д»
«На экскурсии я расскажу не только про писателя, но и про безумные истории, которые случаются во время праздника в его честь. Например, однажды меня задержали в процессе торжественной речи на открытии памятника любимой собаке Сергея Донатовича, фокстерьеру Глаше. Удивила причина: нарушение общественного порядка и распитие алкогольных напитков. Дело, судя по всему, было в том, что для антуража мы поставили рядом бутылку водки. В отделении полиции нас приветственно встречало написанное на двери камеры слово "жопа", а позже суд установил отсутствие состава правонарушения. Именно за такой абсурд, переходящий из текстов Довлатова в жизнь, я его и люблю».
18+, прочитать о фестивале подробнее можно по ссылке.
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