Самая веселая и умная инди-группа страны «СБПЧ»: «У нас горизонтальные отношения и нет начальников»

Африканский проект. Как это вообще стало возможно?

Кирилл: Я давно мечтал сделать альбом об Африке. Говорил, что еще придет время, как-то это случится. А Катя — наш директор, друг и участник группы, у нее другие отношения с миром. Если ей кажется, что это нужно, она сделает. Главное, чтобы она поверила. И она в эту идею поверила, загорелась ей. Поехала в Кейптаун, все организовала. И после поехали в Кейптаун мы. Родилось это из моего интереса к африканской музыке, а случилось благодаря Катиной воле и энергии.

Стас: У нее интересно получилось: она поехала с друзьями на серфе кататься, друзья не приехали, она оказалась одна и…

Женя: Ты все неправильно рассказываешь! Катя должна была лететь на Бали со своим другом, который живет в Австралии. А встречаться они должны были в Кейптауне — там пересадка. Его развернули, потому что виза, и она просто вынужденно осталась в Кейптауне. Она вообще туда не собиралась. Напомню, дело было в январе 2020 года, вроде уже веяло новыми временами.

Кирилл: Помню, мы стояли в очереди на самолет и люди в масках обсуждали: «Коронавирус? Ой, да фигня, сколько этих птичьих гриппов было. Заговор корпораций». Вот такие разговорчики ходили.

Сколько вы провели в Кейптауне?

Стас: 20 дней, что-то такое.

Кирилл: Мы сразу ехали записывать альбом. У нас была идея, мы прилетели туда компанией, мы и наши друзья — президент группы Антон Курильчик, наш дружбан, режиссер, оператор и монтажер Дима Фадеев и наша подруга, многолетний коллаборатор и вокалистка Лера Коган. Нас везли туда Red Bull, у которых есть там студия, они нам ее дали. У нас были обязательства, что мы должны им предоставить некий контент. И мы долго обсуждали, как это сделать. Не хотелось делать классический фильм про то, как музыканты приехали в студию что-то записать. Только преданные фанаты смотрят такую лабуду — из какого сора рождаются шедевры. Еще была опасность, что это будет такой «колониальный взгляд»: приехали белые челы и позвали разных черных чуваков, чтобы им там что-то сыграли, и потом такие: «Е-е-е, мы пошли в нашу усадьбу, а вы отправляйтесь в свои трущобы. Бывайте, альбом готов». Чтобы избежатьтакого взгляда, в итоге придумали идею про мокьюментари. У нас была идея, что нам местный режиссер снимает клип, и этому посвящен фильм. Но мы просто приходили на эти съемки и должны были себя вести, как мы себя ведем.

Офигеть!

Стас: Мы сами офигели.

Кирилл: Офигели — это не то слово.

Женя, а что для тебя было самое впечатляющее в Африке?

Женя: Для меня эта поездка была, пожалуй, самой классной. Катя постоянно там носилась, суетилась, Антону и Диме надо было что-то снимать, Кирилл и Стас торчали в студии, они особо города даже не видели. А я максимально наслаждалась, ходила на йогу, бегала вдоль океана, пила коктейли. Иногда Кирилл говорил: «Женек, нужно пару фраз», я — хоп-хоп, и готово; «Иди, надо пару строк записать», я — хоп, и готово. Я там максимально откисала. Никакого напряга. И африканский режиссер нашего клипа оказался классным челом, с которым мне довелось больше всего тусить, так как у меня было меньше всего дел по записи. Сначала я думала, что он задиристый такой засранец, который нас все время подначивает, а потом он так раскрылся искренне, начал рассказывать историю, и я подумала: «Вот он какой настоящий». А потом он изобразил, что у него паническая атака, когда мы поднимались по горе, и я искренне поверила этому козлу, я стала ему помогать. Оказалось, это прикол, который они с Антохой придумали, чтобы раскрутить меня и посмотреть, какие у меня будут реакции. Поэтому для меня там все было удивительно, великолепно.