Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 апреля

Концерты Zoloto, Дельфина и Антохи МС, финал выставки-блокбастера «Все Бенуа — Всё Бенуа», гала-вечер фестиваля балета Dance Open, вечеринка «ЭТО ВЕСНА!» (звездные хедлайнеры — Илья Куруч и Саша Бортич!), дискуссия о цифровых технологиях с Антоном Секисовым, маркет фонда «Антон тут рядом» и спектакль-эксперимент Дмитрия Мулькова для одного зрителя — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 16 АПРЕЛЯ
All in Orchestra
Главные премьеры этой недели в кино: нео-вестерн о шерифе, который раскрывает заговор «Нормал» (18+), триллер о сталкинге коуча по личностному росту «Гуру» (18+), повторный прокат легендарной ленты Пак Чхан-ука «Олдбой» (18+), экранизация мемуаров о дружбе женщины и птицы «Я – значит Ястреб» (18+), комедия о персонаже кукольного театра «Петрушка» (6+) и кунг-фу-кульбиты в исполнении Джеки Чана «Операция "Панда". Дикая миссия» (6+).
Выставка «Петр Кончаловский. К 150-летию со дня рождения», корпус Бенуа Русского музея (6+)
В ретроспективе арт-бунтаря и сооснователя «Бубнового валета» лубок смешается с постимпрессионизмом.
До 14 сентября
Спектакль «Диалоги. Любовь», кабаре «Шум» (18+)
21:00
Дуэт режиссера Александра Худякова и актера Ивана Вальберга продолжает серию трибьютов Платону. На этот раз мы узнаем о трактовках эроса (но не танатоса!).
Концерт All in Orchestra, ЦСИ им. Курехина (18+)
20:00
Как сосуществуют академическая музыка и электронная сцена? Выясним на презентации новой пластинки экспериментального бэнда саундпродюсеров и струнного оркестра.
Выставка «Вселенная в миниатюре. Графика “малых мастеров”», Галерея графики (0+)
В 2025-м в Эрмитаже показывали одну из лучших коллекций французской графики, а сейчас ее сменили эстампы Дюрера, Бехамов, Пенца, Альдегревера и Альтдорфера.
До 26 июля
ПЯТНИЦА: 17 АПРЕЛЯ
Концерт Zoloto, «Юбилейный» (16+)
19:30
После мартовской премьеры фильма-концерта «Перевоплотиться» считаем, что посадить голос под треки Владимира Золотухина — это привилегия!
В качестве тизера перечитываем интервью Собака.ru, в котором мы узнали курс Zoloto: «С самого детства я знал, что буду рок-звездой. И это не гордыня, просто я понимал, что у меня есть такой талант».
Гастроли Белградского драматического театра, БДТ имени Г. А. Товстоногова (16+)
В Петербург везут деконструкцию дантовской «Божественной комедии» и историю семейного кризиса «Крамер против Крамера» (вы наверняка видели экранизацию с Мерил Стрип и Дастином Хоффманом!).
С 17 по 18 апреля
Концерт «Гала звезд балета», Александринский театр (12+)
19:00
XXV сезон фестиваля балета Dance Open завершится гала-вечером. Худрук Екатерина Галанова держит программу в секрете, но мы-то знаем, что финальное выступление — это всегда маст-си!
Концерт Дельфина, Sound (16+)
20:00
Там, куда я ухожу, весна! В двухчасовом сольнике соберут только остроактуальное: от хип-хоп-ритмов до альбомов-антиутопий.
Вечеринка «Da Bass 30 лет», «К-30» (18+)
23:00
Серия вечеринок от пионеров драм-н-бейса стартовала в 1996-м в культовом «Тоннеле». Техно-тусовка отдала приказ предаться ностальгии, и мы не в силах сопротивляться! В лайн-апе — DJ Boomer, DJ Took, E-Zoom и Sonya Poison.
Вечеринка «Откровение», Blank (18+)
23:00
Бой с тенью или с самим собой? За диджейкой столкнутся андеграундные гении Kontrkult и резиденты Blank (успевайте попрощаться с клубом до закрытия!).
Выставка «Классик андеграунда», Eggz Gallery (18+)
Изучаем брутальную и абстрактную живопись сооснователя арт-группы Parazit Юрия Никифорова. Осторожно: к полотнам прикреплены сковородки и шнурки.
С 17 апреля по 17 мая
СУББОТА: 18 АПРЕЛЯ
Спектакль «без названия», «Блоха» (18+)
Официально: главный эксперимент сезона! Дмитрий Мульков поставит в самом маленьком театре России «Блоха» пьесу «Солдат», которая состоит из двух предложений. Действие продлится десять минут, а в зрительном зале поместится только один человек.
Вау-факт: в роли актеров здесь куклы, скроенные из фотографий с дембельского альбома.
18 и 19 апреля
Фестиваль-вечеринка «ЭТО ВЕСНА!», «К-30» (18+)
19:00
Это не учебная тревога! Главные по тусовкам на крышах Hotel California врываются в резиденцию Roots United со сверкающими хедлайнерами: Ильей Куручем (он же DJ FENIXXX!) и Сашей Бортич.
Процитируем классика: «Я чувствую, музыка связала нас, как хурма язычок! Макните руки в баночку с медом, положите на талию перед вами и наслаждайтесь!»
Фестиваль «Культура 404», «Порядок слов» (18+)
Как цифровые технологии изменили искусство? Обсудят писатель, постобэриут (и тренер ИИ!) Антон Секисов, участники стрит-арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина и Александр Воронин, а также главный книжный инфлюенсер Максим Мамлыга.
18 и 19 апреля
Концерт Мальбэка х Сюзанны, Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Возвращаем свой 2016-й! Спустя шесть лет молчания авторы трека «Равнодушие» наконец воссоединились и отправляются в тур.
Концерт Антохи МС, Sound (16+)
20:00
Мы не можем стоять, ритм сердца говорит нам танцевать (под хорошо знакомые хиты и новый сингл «В бреду» Антона Кузнецова!).
«Маркет тут рядом», Невский, 104 (0+)
Купить продукцию инклюзивных мастерских, набить тату или послушать диджей-сеты DJ s^sh^, DJ lisi, That Axe, CASSETTEHEAD и Антона Крамбл? Выбираем любой из удобных способов поддержать лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — фонд «Антон тут рядом».
18 и 19 апреля
Вечеринка Braat, Blank (18+)
22:00
Тусовки объединения BLAASH — это самый безбашенный техно-экспириенс, где можно выпустить всех своих демонов. В субботу здесь выступят Aria Fredda, B-Founder, Baadwrk, Frich, Future Fire и другие.
Вечеринка Mauko x Utro, «Игровая Площадка» (18+)
19:00
В марте музыкальная студия Kivach Radio обрела дом в поп-апе «Игровая Площадка» в «Севкабель Порту». На ближайшей вечеринке слушаем Mankov, Pavel Iudin, Tonel’ и Kekoriy.
Концерт «Хор на весь двор», двор «Бутылки», Новая Голландия (0+)
16:30
Терапевтичный проект коллективного исполнения народных бэнгеров приглашает спеть в поддержку фонда «Онкологика».
Record Store Day, Марата, 30 (0+)
14:00
Изучаем виниловые находки Kito Jempere, Saint City Lovers, Kid Cope, MishaVizhn и других музыкантов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 19 АПРЕЛЯ
Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа», «Манеж» (6+)
Успевайте увидеть! 19 апреля завершается грандиозный трибьют художнику и куратору Александру Бенуа, его династии и мастерам-современникам. В экспозиции собрали более 600 экспонатов: живопись, театральные эскизы, скульптуры, костюмы, книги и даже ИИ-версии балетов времен Дягилева.
До 19 апреля
Лекция «Забытые сокровища ленинградской культуры 1960-х», KGallery (16+)
19:00
Автор телеграм-канала «Здесь был Майк» и книги «Чудаки города Ленинграда. Тихие герои неофициальной культуры» Игорь Кузьмичев расскажет о нишевых хайлайтах эпохи оттепели.
Концерт Лехи Никонова, Union (18+)
20:00
Главный панк Петербурга и фронтмен «Последних танков в Париже» сыграет акустические версии треков и пообщается со зрителями.
Концерт «АукцЫона», ЦСИ им. Курехина (12+)
19:00
Вместе с Олегом Гаркушей двигаемся под мувы и грувы резидентов Ленинградского рок-клуба («Птица» и «Дорога» будут!).
