Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 апреля

Главные премьеры этой недели в кино: нео-вестерн о шерифе, который раскрывает заговор «Нормал» (18+), триллер о сталкинге коуча по личностному росту «Гуру» (18+), повторный прокат легендарной ленты Пак Чхан-ука «Олдбой» (18+), экранизация мемуаров о дружбе женщины и птицы «Я – значит Ястреб» (18+), комедия о персонаже кукольного театра «Петрушка» (6+) и кунг-фу-кульбиты в исполнении Джеки Чана «Операция "Панда". Дикая миссия» (6+).

Читайте наш еженедельный обзор новинок проката — в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Выставка «Петр Кончаловский. К 150-летию со дня рождения», корпус Бенуа Русского музея (6+)

В ретроспективе арт-бунтаря и сооснователя «Бубнового валета» лубок смешается с постимпрессионизмом.

До 14 сентября

Спектакль «Диалоги. Любовь», кабаре «Шум» (18+)

21:00

Дуэт режиссера Александра Худякова и актера Ивана Вальберга продолжает серию трибьютов Платону. На этот раз мы узнаем о трактовках эроса (но не танатоса!).

Концерт All in Orchestra, ЦСИ им. Курехина (18+)

20:00

Как сосуществуют академическая музыка и электронная сцена? Выясним на презентации новой пластинки экспериментального бэнда саундпродюсеров и струнного оркестра.

Выставка «Вселенная в миниатюре. Графика “малых мастеров”», Галерея графики (0+)

В 2025-м в Эрмитаже показывали одну из лучших коллекций французской графики, а сейчас ее сменили эстампы Дюрера, Бехамов, Пенца, Альдегревера и Альтдорфера.

До 26 июля