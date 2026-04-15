Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Нормал» с Бобом Оденкерком, Пьер Нинэ в триллере «Гуру» и повторный релиз «Олдбоя»

А также — британская драма «Я — значит Ястреб» плюс семейные комедии «Операция "Панда". Дикая миссия» с Джеки Чаном и «Петрушка» с Александром Метелкиным, Никитой Кологривым и Гариком Харламовым. Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ

OPE Partners, QWGmire, WME Independent, 2026

«Нормал» / Normal (18+)

Нео-вестерн о шерифе по имени Улисс (Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»), приехавшем в маленький американский городок Нормал на замену умершему коллеге. Тихая размеренная жизнь прерывается ограблением банка, за которым скрывается локальный заговор — и полицейский должен решить, как глубоко ему вмешиваться в эту историю. Режиссером фильма выступил Бен Уитли («Высотка», «Перестрелка»), а сценарий написал автор «Джона Уика» Дерек Колстад.

C 16 апреля

Wy Productions, Ninety Films, StudioCanal, M6 Films, Panache Productions, 2025

«Гуру» / Guru (18+)

Триллер Яна Гозлана («Черный ящик») с Пьером Нинэ («Граф Монте-Кристо»), в котором он играет успешного коуча по личностному росту Матье — однако у его бешеной популярности есть и обратная сторона в лице таинственного и очень опасного недоброжелателя. В других ролях — Марион Барбо, Кристоф Монтене и Антони Бажон.

C 16 апреля

Show East, Egg Films, 2003

«Олдбой» / Oldboy (2003) (18+)

Отреставрированная 4K-версия легендарного фильма Пак Чхан-ук возвращается на большие экраны. 1988 год. Бизнесмен по имени О Дэ-cу в день трехлетия своей дочери совершает череду недальновидных поступков, после которых его похищают и помещают в комнату без окон на пятнадцать лет. Картина о незадачливом пьянице начинается как комедия, а пройдя через стадии детектива, драмы и психологического триллера, поднимается на уровень кровавых шекспировских трагедий.

С 16 апреля

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Calculus Media, City Hill Arts, DESMAR, Film4, Good Gate Media, 2026

«Я – значит Ястреб» / H Is for Hawk (18+)

Экранизация мемуаров сотрудницы Кембриджа Хелен МакДональд, после смерти отца взявшуюся ухаживать за ястребом-тетеревятником. Главную роль в драме о преодолении утраты и сложных взаимоотношениях женщины и хищной птицы сыграла звезда «Короны» Клэр Фой, также в касте — Брендан Глисон, Линдси Дункан и Имоджен Дафти. Режиссер — Филиппа Лоутроп (все та же «Корона» и «Мисс Плохое поведение»).

C 16 апреля

Наше Кино Продакшн, 2026

«Петрушка» (6+)

Комедия Павла Воронина («Ухожу красиво») о неуверенном в себе поваре Пете (Александр Метелкин), которому помогает в работе в престижном ресторане говорящая (и не очень-то политкорректная) наручная кукла из детства (ее озвучивает Гарик Харламов). Также в касте — Никита Кологривый, Стася Милославская, Виктор Логинов и Людмила Артемьева.

С 16 апреля

Elight Pictures, Emei Film Group, Huaxia Film Distribution, Maoyan Entertainment, Wanhe Tianyi, 2026

«Операция "Панда". Дикая миссия» / Panda Plan: The Magical Trible (6+)

Комедия с Джеки Чаном, играющим мастера кунг-фу, которому поручили перевезти панду по имени Сюсю из одного вольера в другой. Однако в дело вмешиваются грабители, а герой после падения со скалы оказывается в компании первобытного племени. Теперь ему предстоит завоевать доверие новых знакомых и, конечно же, вернуть подопечную. За режиссуру ответственен Дерек Хуэй («Кроссфаер»).

C 16 апреля

