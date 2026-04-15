Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Нормал» с Бобом Оденкерком, Пьер Нинэ в триллере «Гуру» и повторный релиз «Олдбоя»

Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Нормал» / Normal (18+)
Нео-вестерн о шерифе по имени Улисс (Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»), приехавшем в маленький американский городок Нормал на замену умершему коллеге. Тихая размеренная жизнь прерывается ограблением банка, за которым скрывается локальный заговор — и полицейский должен решить, как глубоко ему вмешиваться в эту историю. Режиссером фильма выступил Бен Уитли («Высотка», «Перестрелка»), а сценарий написал автор «Джона Уика» Дерек Колстад.
C 16 апреля
«Гуру» / Guru (18+)
Триллер Яна Гозлана («Черный ящик») с Пьером Нинэ («Граф Монте-Кристо»), в котором он играет успешного коуча по личностному росту Матье — однако у его бешеной популярности есть и обратная сторона в лице таинственного и очень опасного недоброжелателя. В других ролях — Марион Барбо, Кристоф Монтене и Антони Бажон.
C 16 апреля
«Олдбой» / Oldboy (2003) (18+)
Отреставрированная 4K-версия легендарного фильма Пак Чхан-ук возвращается на большие экраны. 1988 год. Бизнесмен по имени О Дэ-cу в день трехлетия своей дочери совершает череду недальновидных поступков, после которых его похищают и помещают в комнату без окон на пятнадцать лет. Картина о незадачливом пьянице начинается как комедия, а пройдя через стадии детектива, драмы и психологического триллера, поднимается на уровень кровавых шекспировских трагедий.
С 16 апреля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Я – значит Ястреб» / H Is for Hawk (18+)
Экранизация мемуаров сотрудницы Кембриджа Хелен МакДональд, после смерти отца взявшуюся ухаживать за ястребом-тетеревятником. Главную роль в драме о преодолении утраты и сложных взаимоотношениях женщины и хищной птицы сыграла звезда «Короны» Клэр Фой, также в касте — Брендан Глисон, Линдси Дункан и Имоджен Дафти. Режиссер — Филиппа Лоутроп (все та же «Корона» и «Мисс Плохое поведение»).
C 16 апреля
«Петрушка» (6+)
Комедия Павла Воронина («Ухожу красиво») о неуверенном в себе поваре Пете (Александр Метелкин), которому помогает в работе в престижном ресторане говорящая (и не очень-то политкорректная) наручная кукла из детства (ее озвучивает Гарик Харламов). Также в касте — Никита Кологривый, Стася Милославская, Виктор Логинов и Людмила Артемьева.
С 16 апреля
«Операция "Панда". Дикая миссия» / Panda Plan: The Magical Trible (6+)
Комедия с Джеки Чаном, играющим мастера кунг-фу, которому поручили перевезти панду по имени Сюсю из одного вольера в другой. Однако в дело вмешиваются грабители, а герой после падения со скалы оказывается в компании первобытного племени. Теперь ему предстоит завоевать доверие новых знакомых и, конечно же, вернуть подопечную. За режиссуру ответственен Дерек Хуэй («Кроссфаер»).
C 16 апреля
