Это «Блоха» — самый маленький театр Петербурга (России?). На 9 м² есть буфет, партер и гардероб, а команда переосмысляет «Красную шапочку» и «Дюймовочку»

Театр, площадью девять квадратных метров. Что? Да! В 2021 году лауреат «Золотой маски» и премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» режиссер Кирилл Люкевич открыл в районе Пески крошечное пространство «Блоха» (на месте бывшей дворницкой и ремонтом обуви!), которое по внутреннему убранству не уступает БДТ и Александринскому — внутри есть гардероб, буфет (где подают шоколад и конфеты «Ласточка»!), партер из шести посадочных мест и настоящая сцена метр на метр. Собака.ru поговорила с Кириллом и рассказывает, как устроен самый маленький театр города (или России? или мира?)
Кирилл, последний раз мы виделись 3 года назад — когда Собака.ru номинировала тебя и актера Никиту Касьяненко на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» за спектакль про граффити «Человек в маске»! Как дела?
Все своим чередом, спасибо. Что-то ставлю в Петербурге, что-то вне. Работаю!
Тогда сразу к делу: как появился самый маленький театр в городе — проект «Блоха»?
Мы запустили его тогда же, когда вышел «Человек в маске». Кстати, премию «Золотая маска», которую мы за этот спектакль получили, теперь можно увидеть в фойе «Блохи». И то, и другое делала команда из пяти человек — актер Никита Касьяненко, драматург Настасья Федорова, продюсер и директор Яна Плешанова, режиссер Кирилл Люкевич и художница Александра Конакова.
Скажи, почему такая концепция? «Самых маленьких»?
Блошиный цирк! Маленький цирк! Подковать блоху! Существует целое поле маленьких шуток. Еще Петербург — это эпицентр негосударственных коллективов и театральная столица. У нас есть Большой драматический, небольшой драматический (НДТ), даже малый драматический (Театр Европы) у нас есть. В этом списке не хватало самого маленького, совсем крошечного. Другой вызов был в том, чтобы посмотреть и проверить насколько вообще миниатюрным может быть театр, чтобы остаться театром в классическом понимании. Со всей внешней атрибутикой. У «Блохи» есть гардероб, буфет, уборная, сцена, занавес, люстра, бинокли, номерки. В общем все то, что имеет конвенциональная институция.
Буфет! В его ассортименте есть маленькое шампанское? А маленький бутерброд с икрой?
У нас есть мини-бар, как в самолете. Еду подбираем по настроению. Иногда это шоколад, сухофрукты, ириски или конфеты «Ласточка» — их подаем перед показом спектакля dyimovochka trip. Перед «Костром» всегда обжариваем хлеб в тостере.
Роскошно! Какая у вас площадь?
Точно не помню, кажется, 8 или 9 квадратных метров.
Такое помещение найти — еще надо постараться. Как у вас получилось?
Мы искали долго. Нам важен был отдельный вход и наличие санузла, но при этом чтобы пространство оставалось компактным. В итоге мы обосновались в бывшей дворницкой, которая потом стала обувной мастерской и скупкой антиквариата. Некоторые зрители приходят и говорят «О, я сюда обувь приносил еще пару лет назад!». Еще был случай, когда мужчина долго и задумчиво озирался, а потом выдал «Когда я учился в десятом классе, то жил в соседнем доме, и мы с друзьями ходили сюда тусоваться. Тут стояли поломойки, швабры, щетки. Здесь я провел свою юность».
Кирилл, скажи — вы окупаетесь?
Да! Все люди, которые у нас работают — актеры, администраторы, приглашенные авторы, получают гонорары. И они даже не крошечные, как блоха.
Знаю, что вы не афишируете точный адрес. Скажи хотя бы, в каком районе вас искать?
Мы базируемся в Песках, между Чернышевской и площадью Александра Невского. Адрес зрители узнают, когда получают билет-приглашение на спектакль. Соседи наши до конца не понимают, что в «Блохе» происходит — иногда просто открывается дверь и заходят люди. Мы не шумные, у нас звук обеспечивает одна колонка. Ею руководит один человек, впрочем, как и светом, как и своим актерским инструментарием.
Сколько в «Блохе» посадочных мест и продаете ли вы билеты?
Продаем, конечно! От агрегаторов мы отказались, потому что партер «Блохи» рассчитан на шесть человек и нам интереснее совершить касание с каждым зрителем. У нас даже билет устроен в формате игры — в нем есть инструкция, в которую вшит еще маленький билет, который надо распечатать, вырезать и показать на входе. Прямо как в стареньком трамвае. Билеты можно купить через соцсети или просто позвонив по телефону — как удобнее!
Расскажи про репертуар. Какие спектакли у вас идут?
Первым делом мы выпустили экзистенциальный спектакль «Волк», где главную и единственную роль играет Никиты Касьяненко. Это работа про некий фатум, рок и судьбу. Ну знаешь, когда человеку (в нашем случае волку) предназначено одно — вот это классическое «сожрать бабушку и быть расстрелянным охотниками», а наш герой внезапно говорит «Камон, я про другое вообще». Он пытается по-человечески с предназначением бороться и не идти на поводу у жизненных обстоятельств.
Продолжая сказочный нарратив: у вас также замечено переосмысление «Дюймовочки»!
Да, мы создали dyimovochka trip. Это спектакль по мотивам сказки Андерсена, где по очереди играют две актрисы — Ниёле Мейлуте и Ксения Пономарева-Бородина. Они на детскую сказку смотрят с точки зрения осознанных людей, уже повидавших и жаб, и ласточек, и жуков абьюзивных и кротов…
Тоже абьюзивных.
Да, да. Достаточно токсичная сказка, на самом деле. Мы постарались документально восстановить все, о чем писал Андерсон и выписали все предметы, с которыми сталкивается Дюймовочка. Их мы уместили на полочке для рассады, их на балконе обычно ставят. Параллельно с игрой актрис происходит подсъемка камерой и зрители на экране видят мультяшный мир. Еще один спектакль выпустил совсем недавно Максим Максимов. Он актер, тоже играет у нас в театре. Ему стало интересно исследовать пространство коммуникации, которое образуется, когда люди сидят вокруг костра. Для этой работы ребята смастерили искусственный костер, который выглядит очень правдоподобно.
Я видела видео, а из чего он сделан?
Цвет, вентилятор и целлофан. Скажи, как настоящий?
И правда очень похоже.
Максим предложил воссоздать атмосферу, когда люди собираются у источника тепла и света, большую часть времени молчат, но при этом обмениваются историями и энергией. Это здорово.
В афише «Блохи» я видела кинопоказы. Как они проходят?
Мы показываем фильмы режиссера и актера Никиты Касьяненко, он их снимал на ВХС-камеру. Для каждого сеанса мы выстраиваем определенную сценографию — ставим маленькие телевизоры и видеомагнитофоны, в которые включается кассета. Зрителям выдаем маленький попкорн.
Маленький попкорн?
Маленький попкорн в маленьких стаканчиках. Кстати, в «Блохе» есть музей миниатюр — мы складываем туда крошечные артефакты, которые нам иногда приносят зрители или мы находим самостоятельно. Например, есть молоточек обувщика в память о мастерской, которая здесь изначально находилась.
Какие у тебя и «Блохи» планы на ближайшее время?
Сейчас мы обсуждаем с Митей Мульковым проект. Рома Муромцев уже проводит репетиции, и в долгосрочной перспективе поработаем с Димой Крестьянкиным. Еще один спектакль запускаю я сам, премьера случится в январе 2025-го.
Кирилл, собрал весь цвет и свет петербургского современного театра. И почти все — наши герои.
Так и есть! Проблема только в графике, все очень занятые — к счастью! Поэтому мы сейчас пытаемся совмещать графики. Знаешь, мы вообще никого не торопим — у нас театр так организован, чтобы все делалось по любви, по желанию, и актуальности этого всего. Кто-то устал и не может сейчас поставить — ничего страшного. У другого человека наоборот все хорошо и он говорит «А давайте поставим два?». Для меня важно, чтобы «Блоха» не превращалась в рутину. Рутинности хватает.
Какой фидбэк вы получаете от зрителей?
Обычно все под огромным впечатлением. Конечно, происходит первый ожог от пространства — никто не подозревает, что он настолько маленький. После спектакля все делятся эмоциями, задают вопросы.
Мой финальный вопрос: счастлив ли ты это все делать?
Да. Да! Мы существуем третий год, и наша общая мечта стать самым маленьким театром с самым большим количеством резидентов. Но мы уже значительно продвинулись — в самом начале на доске в фойе висело 5 «блох», а сейчас их больше 15. Это не только актеры, но и художники, драматурги, музыканты и продюсеры. Все, кто в этом пространстве что-то делает, работает и фантазирует.
Когда у вас день рождения?
27 мая. На праздник мы собираемся на мини-вечеринку, открываем мини-шампанское, делаем микро-сырную тарелку и поедаем маленький торт.
27 мая — день города Петербурга! Специально или случайно?
Так вышло! Это день премьеры спектакля «Волк».
Я предлагаю считать, что салют на Неве 27 мая звучит и в честь «Блохи» тоже. Причем гигантский салют, совсем не маленький!
Пусть будет так.
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