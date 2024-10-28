Это «Блоха» — самый маленький театр Петербурга (России?). На 9 м² есть буфет, партер и гардероб, а команда переосмысляет «Красную шапочку» и «Дюймовочку»

Кирилл, последний раз мы виделись 3 года назад — когда Собака.ru номинировала тебя и актера Никиту Касьяненко на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» за спектакль про граффити «Человек в маске»! Как дела?

Все своим чередом, спасибо. Что-то ставлю в Петербурге, что-то вне. Работаю!

Тогда сразу к делу: как появился самый маленький театр в городе — проект «Блоха»?

Мы запустили его тогда же, когда вышел «Человек в маске». Кстати, премию «Золотая маска», которую мы за этот спектакль получили, теперь можно увидеть в фойе «Блохи». И то, и другое делала команда из пяти человек — актер Никита Касьяненко, драматург Настасья Федорова, продюсер и директор Яна Плешанова, режиссер Кирилл Люкевич и художница Александра Конакова.

Скажи, почему такая концепция? «Самых маленьких»?

Блошиный цирк! Маленький цирк! Подковать блоху! Существует целое поле маленьких шуток. Еще Петербург — это эпицентр негосударственных коллективов и театральная столица. У нас есть Большой драматический, небольшой драматический (НДТ), даже малый драматический (Театр Европы) у нас есть. В этом списке не хватало самого маленького, совсем крошечного. Другой вызов был в том, чтобы посмотреть и проверить насколько вообще миниатюрным может быть театр, чтобы остаться театром в классическом понимании. Со всей внешней атрибутикой. У «Блохи» есть гардероб, буфет, уборная, сцена, занавес, люстра, бинокли, номерки. В общем все то, что имеет конвенциональная институция.

Буфет! В его ассортименте есть маленькое шампанское? А маленький бутерброд с икрой?

У нас есть мини-бар, как в самолете. Еду подбираем по настроению. Иногда это шоколад, сухофрукты, ириски или конфеты «Ласточка» — их подаем перед показом спектакля dyimovochka trip. Перед «Костром» всегда обжариваем хлеб в тостере.

Роскошно! Какая у вас площадь?

Точно не помню, кажется, 8 или 9 квадратных метров.

Такое помещение найти — еще надо постараться. Как у вас получилось?

Мы искали долго. Нам важен был отдельный вход и наличие санузла, но при этом чтобы пространство оставалось компактным. В итоге мы обосновались в бывшей дворницкой, которая потом стала обувной мастерской и скупкой антиквариата. Некоторые зрители приходят и говорят «О, я сюда обувь приносил еще пару лет назад!». Еще был случай, когда мужчина долго и задумчиво озирался, а потом выдал «Когда я учился в десятом классе, то жил в соседнем доме, и мы с друзьями ходили сюда тусоваться. Тут стояли поломойки, швабры, щетки. Здесь я провел свою юность».

Кирилл, скажи — вы окупаетесь?

Да! Все люди, которые у нас работают — актеры, администраторы, приглашенные авторы, получают гонорары. И они даже не крошечные, как блоха.

Знаю, что вы не афишируете точный адрес. Скажи хотя бы, в каком районе вас искать?

Мы базируемся в Песках, между Чернышевской и площадью Александра Невского. Адрес зрители узнают, когда получают билет-приглашение на спектакль. Соседи наши до конца не понимают, что в «Блохе» происходит — иногда просто открывается дверь и заходят люди. Мы не шумные, у нас звук обеспечивает одна колонка. Ею руководит один человек, впрочем, как и светом, как и своим актерским инструментарием.