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Кинодебют Любови Аркус «Антон тут рядом» покажут на «Ленфильме» — к 11-летию «тутрядочности» благотворительного фонда

Документальная драма о мальчике с расстройством аутического спектра Антоне Харитонове впервые была показана в рамках Венецианского кинофестиваля. На внеконкурсной программе 69-ых смотров картина получила награду итальянских интернет-критиков «Серебряная мышь», а в 2013 году работа Аркус удостоилась кинопремий «Золотой орел» и «Ника».

Любовь Аркус
Фото: Алексей Костромин для Собака.ru
Любовь Аркус
Лина Либо для Собака.ru

Увидеть фильм можно 8 декабря на «Ленфильме» — картину представит основатель фонда Любовь Аркус и главный герой Антон Харитонов.

Как фонд «Антон тут рядом» стал главным городским ньюсмейкером в области культуры (наряду с Эрмитажем и Мариинским театром!)

История фонда «Антон тут рядом» стартовала в 2008 году, когда еще будучи главредом журнала «Сеанс» Любовь Аркус знакомится с 14-летним Антоном благодаря его тексту «Люди». Драматическая история молодого человека, его пронзительная лирика побуждала созидать и помогать. Так появился документальная картина-триумфатор Венеции 2012 года, а затем и одноименный фонд для людей с аутизмом «Антон тут рядом». В название легла фраза самого Антона, которая означает «Я тут» или «Я согласен». 

Любовь Аркус: «Единственное, чем я спасаюсь всю жизнь — это сверхзадачи»

Сегодня «Антон» — наш лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и один из главных городских ньюсмейкеров в области культуры (наряду с Эрмитажем и Мариинским театром!), а команда фонда делает классные события, которые объединяют петербуржцев: музыкальный фестиваль с передовым (антонтутрядомным!) лайн-апом в «Севкабель Порту», инклюзивный (и несоревновательный!) забег, большой благотворительный маркет с книгами, керамикой, фудкортом и кинолагерь в Новой Голландии. Ставят спектакли в БДТ, танц-перформансы и инклюзиклы на Новой сцене Александринского театра, а еще проводят концерты, кинопоказы и мастер-классы. Сейчас у фонда 6 площадок в Петербурге, 23 проекта помощи, сотни обученных врачей и 5 000 аутичных взрослых и их близких, которые получили поддержку.

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Любовь Аркус

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