Кинодебют Любови Аркус «Антон тут рядом» покажут на «Ленфильме» — к 11-летию «тутрядочности» благотворительного фонда

Увидеть фильм можно 8 декабря на «Ленфильме» — картину представит основатель фонда Любовь Аркус и главный герой Антон Харитонов.

История фонда «Антон тут рядом» стартовала в 2008 году, когда еще будучи главредом журнала «Сеанс» Любовь Аркус знакомится с 14-летним Антоном благодаря его тексту «Люди». Драматическая история молодого человека, его пронзительная лирика побуждала созидать и помогать. Так появился документальная картина-триумфатор Венеции 2012 года, а затем и одноименный фонд для людей с аутизмом «Антон тут рядом». В название легла фраза самого Антона, которая означает «Я тут» или «Я согласен».

Сегодня «Антон» — наш лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и один из главных городских ньюсмейкеров в области культуры (наряду с Эрмитажем и Мариинским театром!), а команда фонда делает классные события, которые объединяют петербуржцев: музыкальный фестиваль с передовым (антонтутрядомным!) лайн-апом в «Севкабель Порту», инклюзивный (и несоревновательный!) забег, большой благотворительный маркет с книгами, керамикой, фудкортом и кинолагерь в Новой Голландии. Ставят спектакли в БДТ, танц-перформансы и инклюзиклы на Новой сцене Александринского театра, а еще проводят концерты, кинопоказы и мастер-классы. Сейчас у фонда 6 площадок в Петербурге, 23 проекта помощи, сотни обученных врачей и 5 000 аутичных взрослых и их близких, которые получили поддержку.

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