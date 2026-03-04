Zoloto представит фильм-концерт «Перевоплотиться» в Петербурге

Владимир Золотухин и группа Zoloto выпускают фильм-концерт по мотивам концертного тура «Перевоплотиться». Картина расскажет о пути коллектива к первым стадионным выступлениям. Премьерные показы пройдут 7 марта в Москве и 9 марта — в петербургском кинотеатре «Родина».

Zoloto — инди-поп группа, основанная в 2017 году музыкантом из Казахстана Владимиром Золотухиным. Музыка проекта объединяет поп-рок и бардовские мотивы.

Альбом «Перевоплотиться», который вышел в 2024-м, записывали исключительно на живых инструментах, без использования сэмплов или ИИ. Игра со словами на манер футуристов, западающие мелодии и нежные аранжировки принесли релизу свыше 983 тысяч прослушиваний в первый же месяц.