Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Zoloto представит фильм-концерт «Перевоплотиться» в Петербурге

Премьерный показ с участием группы состоится 9 марта.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Doing Great Agency

Владимир Золотухин и группа Zoloto выпускают фильм-концерт по мотивам концертного тура «Перевоплотиться». Картина расскажет о пути коллектива к первым стадионным выступлениям. Премьерные показы пройдут 7 марта в Москве и 9 марта — в петербургском кинотеатре «Родина».

Zoloto — инди-поп группа, основанная в 2017 году музыкантом из Казахстана Владимиром Золотухиным. Музыка проекта объединяет поп-рок и бардовские мотивы.

Альбом «Перевоплотиться», который вышел в 2024-м, записывали исключительно на живых инструментах, без использования сэмплов или ИИ. Игра со словами на манер футуристов, западающие мелодии и нежные аранжировки принесли релизу свыше 983 тысяч прослушиваний в первый же месяц.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Doing Great Agency
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Doing Great Agency
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Doing Great Agency

«Для меня, как и для всей группы, альбом и тур "Перевоплотиться" изменили восприятие того, что мы делаем каждый день. Очень долго ты что-то придумываешь, постоянно кому-то отвечаешь, создаешь концепцию, чтобы однажды увидеть, как на шоу "Перевоплотиться" в Москве песни Zoloto поют в унисон 12.000 человек. Традиция записывать Live-версии концертов в Москве привела нас к тому, что концерты Zoloto после того, как выключается свет на сцене, продолжают существовать в пространстве и обретать свою отдельную жизнь, погружая слушателей в атмоферу единения с подпевающей толпой», — расссказывает Екатерина Новиженная, режиссер шоу.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Doing Great Agency
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Doing Great Agency
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Doing Great Agency

После показа зрители смогут задать вопросы музыкантам и режиссеру Екатериной Новиженной. 10 марта фильм-концерт выложат на Youtube.

Петербургская премьера 9 марта начнется в 17:30 на Караванной, 12. Вход по регистрации.

16+

Читайте также: Мы узнали курс Zoloto! Владимир Золотухин — о 10-летнем пути к славе, превращении из барда в рок-н-ролльщика и новом альбоме «Перевоплотиться»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: