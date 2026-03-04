Zoloto представит фильм-концерт «Перевоплотиться» в Петербурге

Премьерный показ с участием группы состоится 9 марта.
Владимир Золотухин и группа Zoloto выпускают фильм-концерт по мотивам концертного тура «Перевоплотиться». Картина расскажет о пути коллектива к первым стадионным выступлениям. Премьерные показы пройдут 7 марта в Москве и 9 марта — в петербургском кинотеатре «Родина».
Zoloto — инди-поп группа, основанная в 2017 году музыкантом из Казахстана Владимиром Золотухиным. Музыка проекта объединяет поп-рок и бардовские мотивы.
Альбом «Перевоплотиться», который вышел в 2024-м, записывали исключительно на живых инструментах, без использования сэмплов или ИИ. Игра со словами на манер футуристов, западающие мелодии и нежные аранжировки принесли релизу свыше 983 тысяч прослушиваний в первый же месяц.
«Для меня, как и для всей группы, альбом и тур "Перевоплотиться" изменили восприятие того, что мы делаем каждый день. Очень долго ты что-то придумываешь, постоянно кому-то отвечаешь, создаешь концепцию, чтобы однажды увидеть, как на шоу "Перевоплотиться" в Москве песни Zoloto поют в унисон 12.000 человек. Традиция записывать Live-версии концертов в Москве привела нас к тому, что концерты Zoloto после того, как выключается свет на сцене, продолжают существовать в пространстве и обретать свою отдельную жизнь, погружая слушателей в атмоферу единения с подпевающей толпой», — расссказывает Екатерина Новиженная, режиссер шоу.
После показа зрители смогут задать вопросы музыкантам и режиссеру Екатериной Новиженной. 10 марта фильм-концерт выложат на Youtube.
Петербургская премьера 9 марта начнется в 17:30 на Караванной, 12. Вход по регистрации.
16+
