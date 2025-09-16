Как «Хор на весь двор» вдохновляет 50 тысяч петербуржцев (самый масштабный из подобных проектов!) подпевать Кадышевой, Булановой и рок-хитам?

Терапевтичный проект коллективного исполнения народных бэнгеров (от «Широка река» до «Батарейки»!) стартовал чуть больше года назад в оранжерее Таврического сада. И быстро напомнил тысячам петербуржцев, что пение — в нашем генетическом коде, а возможность поностальгировать о детстве во дворе — важное возвращение к себе: еще юному и свободному. Редакция Собака.ru поговорила с соосновательницей хора нового формата Екатериной Митрофановой, кто и как приходит к ним подпевать и почему гармония на самом деле — в неидеальности.
Зачем петь хором?
Хоровое исполнение заложено в нас на генетическом уровне: наши предки пели и в горе, и в радости. Так они транслировали свои эмоции и тем самым в каком-то смысле исцелялись. Нам захотелось вернуть это забытое и ценное явление. Мы часто получаем обратную связь, что для зрителей наших выступлений хор — форма терапии. С выступлений они выходят с ощущением очищения и гармонии, как будто удалось разгрузиться.
Самое трогательное — смотреть на людей в толпе, которые позволяют себе проживать это особенное состояние. У кого-то появляются слезы, радость, умиление. В моменте человек выглядит настолько искренним, настоящим, простым. Большое удовольствие за этим наблюдать.
Почему название — «Хор на весь двор»?
Двор — еще один важный и забытый взрослыми феномен. Детство, игры, шум, суета — многие из нас чувствовали себя в этой атмосфере хорошо. Хочется хотя бы на несколько часов встретиться и вспомнить, каково это быть свободными, не оценивать друг друга и проявлять себя так, как хочется — вне зависимости от чужих взглядов.
Почему ваш хор неакадемический?
Музыкальный мир настолько широк, что в нем есть место разным сообществам. Академический хор — тоже прекрасен, но наш проект создан, чтобы выходить за рамки стандартов. Мы продвигаем идею: петь может каждый. Если мы умеем говорить, значит, и петь тоже. Мы не стремимся быть идеальными: даже у большинства участниц нашего концертного состава — артисток хора — нет профессионального музыкального образования, хотя они поют большую часть жизни (и делают это прекрасно!). В таких деталях проявляется свобода нашего проекта. Это пространство для живого общения, радости и безграничного пения. Если мы хотя бы тут позволяем себе быть неидеальными, возможно, научимся этому важному качеству и в других сферах жизни.
Как найти гармонию в какофонии?
Удивительная история, но разрозненность непрофессиональных голосов стремится к единству. Бывает, что в начале концерта люди, которые находятся ближе к музыкантам, поют припев, а зрители подальше уже начинают подхватывать куплет. Но требуется всего 10-15 секунд, чтобы многотысячная аудитория словила общую энергию и слилась воедино. Это настоящая магия!
Направлять толпу помогает хормейстер. Например, она может сонастроить всех хлопками в ладоши. Или, наоборот, разделить людей на части и дать задание брать отличающиеся ноты или поддерживать разные ритмы.
Чем подпевание хору отличается от караоке или концерта?
В караоке вы не слышите живую музыку, а на концерте вас не сопровождают профессиональный педагог-хормейстер Софья Андреева и хористы. Артисты хора задают музыкальную базу, и дальше людей «ведет» за собой педагог. Наш бэнд — выпускники консерваторий — с одной стороны, подстраивается под зрителей, с другой, если видя, что они растерялись — направляют их с помощью перкуссии или клавиш. Так толпа следует определенным тональности, аккордам, ритму.
Каково это, работать с тысячами зрителей?
Это бывает забавно. Например, недавно мы выступали на Дне города в Москве, и одна большая компания очень хотела спеть «Невесту» Егора Крида. У нас в репертуаре ее нет, но мы попробовали в акапельном формате — предложили ребятам самостоятельно начать, и вся толпа удивительным образом подхватила. Получился небольшой интерактив.
Бывает и трогательно! Этим летом на гастролях в Мончегорске в Мурманской области на нашем концерте была бабушка. Она смотрела на хористов с детским восторгом и удивлением, а в перерыве подошла к нам и сказала: «Я настолько вам благодарна! То, что вы сейчас здесь поете — огромное счастье. Я вас очень сильно люблю». Это напомнило нам, что пение — про единство и то, как важно держаться вместе.
Какие бэнгеры народные?
Когда проект только зарождался, у нас у всех было разное видение репертуара. Например, пианист Даниил Синицын хотел играть джаз, я — камерные зарубежные мелодии, хормейстер Софья Андреева — рок. Но мы решили, что «Хор на весь двор» будет народным, а значит мы оттолкнемся от предпочтений людей. Теперь у нас есть база, которую просят петь всегда и везде — «Конь», «Трава у дома», «Кухни», «Батарейка», а песни Булановой и Кадышевой.
Интересно, что некоторые мелодии у людей как будто в крови. Например, недавно на Левашовском хлебозаводе мы выступали с программой из советских фильмов и анимации, и все неожиданно для нас подхватили «Нежность» Майи Кристалинской.
Почему подобных хоров будет все больше?
Когда мы стартовали весной 2024 года, нас еще никто не готов был принимать. Первые семь-восемь месяцев зрители смотрели на нас как на что-то странное и непонятное. Тогда мы говорили себе, что даже если один человек придет на наше мероприятие, значит, мы будем работать для него и вдохновляться им.
Спустя полтора года работы мы участвуем в больших фестивалях с аудиторией около 100 тысяч человек. А на сольных выступлениях может собираться до 5 тысяч. В целом, в Петербурге за все это время с нами пело более 50 тысяч прекрасных голосов. Еще мы активно ездим на гастроли! За последний месяц побывали в Мурманске, Тюмени, Москве. Сейчас планируем Сочи, Рязань, а в ноябре в родном Петербурге устроим хоровую встречу.
Последние три-четыре месяцы на нас и подобные нам хоровые проекты случился настоящий бум. Я верю, что и мы внесли в это свой вклад. И эта история будет только развиваться. Кажется, именного этого людям и не хватало: чувствовать себя счастливыми, свободными и радостными. Это откликается!
