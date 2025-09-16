Как «Хор на весь двор» вдохновляет 50 тысяч петербуржцев (самый масштабный из подобных проектов!) подпевать Кадышевой, Булановой и рок-хитам?

Зачем петь хором?

Хоровое исполнение заложено в нас на генетическом уровне: наши предки пели и в горе, и в радости. Так они транслировали свои эмоции и тем самым в каком-то смысле исцелялись. Нам захотелось вернуть это забытое и ценное явление. Мы часто получаем обратную связь, что для зрителей наших выступлений хор — форма терапии. С выступлений они выходят с ощущением очищения и гармонии, как будто удалось разгрузиться.

Самое трогательное — смотреть на людей в толпе, которые позволяют себе проживать это особенное состояние. У кого-то появляются слезы, радость, умиление. В моменте человек выглядит настолько искренним, настоящим, простым. Большое удовольствие за этим наблюдать.

Почему название — «Хор на весь двор»?

Двор — еще один важный и забытый взрослыми феномен. Детство, игры, шум, суета — многие из нас чувствовали себя в этой атмосфере хорошо. Хочется хотя бы на несколько часов встретиться и вспомнить, каково это быть свободными, не оценивать друг друга и проявлять себя так, как хочется — вне зависимости от чужих взглядов.