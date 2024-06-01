Илья Куруч aka Александр Дрим: «Кому-то достается породистый скакун, а кому-то палка для хоббихорсинга. Моя миссия — сделать так, чтобы эта палка не натирала»

Александр, давайте скорее нащупаем ваш габитус! Вы среднестатистический нарцисс или большой филантроп?

Давайте опустим пафос и будем называть меня просто героем.

Как вы, непо-бейби с врожденным списком привилегий, смогли так точно почувствовать боль простых людей? Ведь что нам нужно в любой непонятной ситуации? Да просто уверенное заднее сальто.

А я ведь тоже самый простой человек, который стал заложником богатства. И если вы хотите сенсации, то я скажу, что роскошь — это мое проклятие! И только помогая простым людям, я чувствую, что хоть ненадолго покидаю золотую клетку.

Расскажите о том самом первом человеке, с которого все началось. Что заставило вас стать серийным благотворителем и воплотителем всего?

Поначалу я вдохновлялся солнцем, ведь оно дает людям необходимое тепло, и я тоже могу считать себя своего рода солнцем. Но позже я нашел в солнце уязвимость — оно помогает людям только днем. А я делаю это круглосуточно.

Как вы чувствуете себя сразу после того, как осуществили еще одну человеческую мечту? Что-то сродни кататонической эйфории или скорее посткоитальному блюзу?

Чтобы описать мое чувство, есть гораздо более простое и емкое слово — это счастье. Надеюсь, оно вам знакомо.