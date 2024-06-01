Илья Куруч aka Александр Дрим: «Кому-то достается породистый скакун, а кому-то палка для хоббихорсинга. Моя миссия — сделать так, чтобы эта палка не натирала»

Илья Куруч, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Мода», — сверкающее вау и бисквит для наших нейронов. Кажется, этот многофункциональный кукис-вумчоррско-петербургский пранкер-комедиант — ранний (и добрый!) Саша Барон Коэн у нас дома. Ради его роликов на стыке модернизма отсталости и отборной кринжатины мы строем ходим в YouTube, только его тг-канал Kuruchbro не тронут всеобъемлющим мьютом. Шоу Куруча «Наставник по бизнесу» меняет экономический ландшафт целых микрорайонов, его комик-дуэт с Марией Миногаровой достоин отдельной передачи, а неожиданная встреча в сторис с нежным пикапером Русиком, фитнес-иконой Арчи или духовным практиком Ильей Субудским — лучшая ситуативная психотерапия эпохи. Срочно в ленту: в семействе субличностей Куруча прибавление. Встречайте, Александр Дрим!
Александр Дрим, наш марвеловский Евгений Онегин, замышляет супердобро на стрелке
На Илье: плащ ROGOV
Александр Дрим, неутомимый филантроп с большим сердцем и идеальной челкой, идет к вам. Белый цисгендерный непо-бейби, наследник Дрим-состояния, владелец небольшого частного флота, парка тонированных минивэнов и табуна породистых скакунов, решил посвятить свою жизнь и ресурсы масштабному социальному эксперименту. Александр переосмыслил благотворительность: он исполняет мечты людей, которых для удобства определяет как простых. Это он научил безработного мужчину делать заднее сальто, подарил бездомному дворнику африканские косички, а многодетной матери помог прыгнуть с парашютом. Теперь Александр делает YouTube-камингаут с шоу «Доступные мечты»: благотворительность такого накала в Telegram не утаишь.
Ослепительный леопард Александр, когда его персики зардели огоньками и отразили зеркальцами солнце
На Илье: рубашка CHERNIM CHERNO, цепи UNODE50, очки UGOL («Уголь Оптика»)
Александр, давайте скорее нащупаем ваш габитус! Вы среднестатистический нарцисс или большой филантроп?
Давайте опустим пафос и будем называть меня просто героем.
Как вы, непо-бейби с врожденным списком привилегий, смогли так точно почувствовать боль простых людей? Ведь что нам нужно в любой непонятной ситуации? Да просто уверенное заднее сальто.
А я ведь тоже самый простой человек, который стал заложником богатства. И если вы хотите сенсации, то я скажу, что роскошь — это мое проклятие! И только помогая простым людям, я чувствую, что хоть ненадолго покидаю золотую клетку.
Расскажите о том самом первом человеке, с которого все началось. Что заставило вас стать серийным благотворителем и воплотителем всего?
Поначалу я вдохновлялся солнцем, ведь оно дает людям необходимое тепло, и я тоже могу считать себя своего рода солнцем. Но позже я нашел в солнце уязвимость — оно помогает людям только днем. А я делаю это круглосуточно.
Как вы чувствуете себя сразу после того, как осуществили еще одну человеческую мечту? Что-то сродни кататонической эйфории или скорее посткоитальному блюзу?
Чтобы описать мое чувство, есть гораздо более простое и емкое слово — это счастье. Надеюсь, оно вам знакомо.
Александр Дрим и его борзые Ольга (слева) и Татьяна (справа) стригутся и завиваются у одного куафёра. Даже из центра Петербурга все трое бывалых охотников способны расслышать чваканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе
На Илье: куртка и рубашка RED SEPTEMBER, жилет CODE7, шорты ROGOV, цепь UNODE50
Это ощущение счастья, следующее за условным прыжком с парашютом многодетной матери и прочих благотворительных порывов, — ваша единственная амбиция и конечная цель всех стараний?
Я бы мог ответить на этот вопрос сухим ДА, но хочется быть откровенным и пустить первых гостей в свою душу и мысли. Поэтому скажу как есть: я миллионер с сердцем бедняка, и сколько бы добра я ни сотворил, мне не найти покоя.
Можете считать мою мечту на расстоянии?
Думаю, что я исполняю ее прямо сейчас, когда даю вам интервью.
Как вы делите время между своими самыми большими страстями — благотворительностью и массажем стоп?
Массаж стоп — это не более чем рядовая привычка, а благотворительность — это зависимость, которую мне не суждено победить.
Как вы ходите по улицам? За вами же, наверное, бегут сотни людей, излагая свои мечты! Кстати, как сделать так, чтобы вы приехали именно ко мне?
Я нечасто хожу пешком. Я больше привык сканировать ситуацию из окна машины или своего вертолета. Ведь когда ты сам находишься в комфорте — лучше всего видны чужие проблемы. Если вы хотите, чтобы я приехал, — просто будьте собой, и скорее всего я не смогу пройти мимо.
Александр меняет свои щегольские дрожки на тяжелый венский дормез (с форейтором!)
Илья сфотографирован на фоне сразу двух смыслообразующих для героя зданий — Пушкинского дома, где лучший отдел фольклора, и Дома ученых, где выступал Зощенко.
Ваш стиль — просто бисквит для глаз, откуда вы черпаете ваши кулоны?
У меня есть украшения, которые я нашел во время дайвинга, а есть — которые я эксклюзивно заказывал у ювелира. Сегодня так совпало, что на мне всё от ювелира.
У вас есть стилист? Кто вам подбирает эти белоснежные скинни-джинсы?
Я просто делюсь со своим портным настроением, а он воплощает его в одежду. Как видите, я сегодня в прекрасном настроении.
Ваша стрижка — это Кит Ричардс дома? Или у вас другие референсы?
Эта прическа принадлежала моему любимому голливудскому актеру 1940-х Маркусу Пиндини. Особенно мне запомнилась картина «Пытливый лед», это фильм про спортивную династию, где Маркус со своим сыном Ричи и одинаковыми прическами катаются на коньках.
Расскажите о самой необыкновенной мечте, которую вы исполнили.
Когда-то давно я помог близняшкам из Новосибирска сделать ринопластику, чтобы их могли отличать по носу. Но думаю, что впереди меня ждут еще более яркие свершения.
Огласите список к исполнению на ближайшие месяцы.
Это невозможно рассказать, ведь я встречаю своих героев совершенно случайно. Как когда-то сказал один очень известный философ: «Я не планировщик, я бешеный пес». Думаю, вы меня поняли.
Александр со своей четою ясеневых крыл дает Гермеса (на стыке с олд Gucci)
На Илье: очки UGOL («Уголь оптика»)
Вы точечно меняете социальный ландшафт, а как нарастить коэффициент счастья в целой стране?
По закону Вселенной все не могут быть счастливы — кому-то достается породистый скакун, а кому-то палка для хоббихорсинга. Моя миссия — сделать так, чтобы эта палка не натирала, а путь был ярким. И пускай это звучит наивно, но в работе я всегда придерживаюсь геометрической прогрессии.
Кто ваши ориентиры и авторитеты в мире высокой морали и безудержной филантропии?
Одним из первых, кто вдохновил меня, был Павел Дуров, который однажды устроил прекрасную добрую акцию и бросал в петербуржцев пятитысячные купюры прямо из окна башни в офисе ВКонтакте. Сейчас этот список дополнили Памела Андерсон, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес — все они сделали этот мир немного добрее.
Знаю, что вы большой любитель коней. Как вы считаете, у них есть мечты?
Точнее будет сказать, что я родился в седле. Каждое лето я проводил среди жеребцов в загородном поместье своих родителей. Расчесывал их, кормил морковкой, делился с ними своими первыми тайнами. Я перенял их нрав и энергичность, и можно смело сказать, что во мне очень много лошадиных сил. Сейчас у меня красивый кремовый жеребец по кличке Карамель. Думаю, его главная мечта, чтобы морковка была побольше.
Когда вы спустите все свое состояние на мечту, чем займетесь?
Думаю, что отправлюсь в кругосветное путешествие на коне. Только я, он и желание обогнать горизонт.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Рома Челюсти, Наталья Скворцова
Стиль: Александра Сухоненкова, Олег Ульянов
Визаж: Лия Кибисова, Мария Швец
Волосы: Анна Борисенко
Свет: Владислав Скобелев Skypoint
«Собака.ru»
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