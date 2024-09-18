Знакомьтесь, Дмитрий Мульков — 23-летний режиссер (и композитор!) ставит рок-концерты для подростков и спектакли по отчетам РОССТАТа

Село Березовка, концерты Теодора Курентзиса за 100 рублей и поступление в РГИСИ

Давай начнем с базы — расскажи про себя! Где ты жил и учился?

Я родился в Пермском крае, в селе Березовка. Кстати, в России больше 250 населенных пунктов с таким названием — мечтаю побывать в каждом. В 2016 году я перебрался в Пермь на два года. Мне повезло — за это время удалось посмотреть очень многое благодаря Дягилевскому фестивалю (международный многожанровый летний фестиваль, проходит с 2003 года в Перми. — Прим.ред). Спектакли Ромео Кастеллуччи, Роберта Уилсона, Мередит Монк, Анатолия Васильева — список бесконечен. На концерты Теодора Курентзиса, который на тот момент был худруком Пермского оперного, можно было попасть по студенческим билетам за 100 рублей (но я был школьником, поэтому пришлось сделать фейковый документ из ПТУ!). В Перми тогда было столько всего! Приходилось прогуливать школу, чтобы ничего не пропустить.

Как ты из Пермского края телепортировался в Петербург?

В 2017-м стал участником сайт-специфичного спектакля команды Rimini Protokoll — Remote Perm. Это сейчас подобные проекты с наушниками есть везде, но тогда это было нечто удивительное. Опыт настолько меня впечатлил, что я отказался от идеи быть актером и начал подготовку к поступлению на режиссуру. Сразу после школы в 17 лет я подал документы в РГИСИ на курс Анатолия Праудина. Учился пять лет, закончил буквально год назад, но с Моховой никуда не делся: сейчас учусь в аспирантуре и пишу исследовательскую работу про документальный театр.

Как думаешь, зачем в 2024 году заниматься театром и искусством в принципе?

Чтобы формировать общность и противодействовать активной атомизации всех вокруг. Чтобы легально собираться вместе с другими людьми и коммуницировать. Сейчас остро не хватает эмпатии, а в театре без нее, мне кажется, невозможно. Это самое ценное — возможность собираться вместе и сопереживать. Не знаю, может ли искусство влиять на политические и социальные процессы. Но почему-то верю, что раз на одного отдельно взятого человека способно (сужу по себе!), то и на общество в целом — тоже.