Как «Явь» стала одной из самых известных арт-групп страны? Рассказывают Анастасия Владычкина и Александр Воронин

Генералова: Настя, ты назначила интервью на Волковском кладбище, и если бы не гроза, мы бы сейчас разговаривали там. «Явь» готовит там новую работу?

Владычкина: Нет. У меня традиция — если приезжают друзья, я веду их на Волковское кладбище. Это единственное спокойное место в городе, где можно посидеть на улице летом — никто не пристанет с вопросами. К тому же там похоронены важные люди: Бехтерев, Павлов, Менделеев. Величайшие ученые, не дожившие до бессмертия, — это очень печально.

Воронин: У тебя просто другое отношение к смерти, видимо, нестандартное. Поэтому ты можешь воспринимать кладбище как место отдыха.

Владычкина: Вечного. (Все смеются.)

Генералова: У Насти я за этот год взяла интервью четыре раза, а с Сашей разговариваю впервые — он с медиа не общается. Как вы познакомились и почему Саша всегда в тени?

Владычкина: «Явь» начиналась не как арт-группа, а как молодежное общественно-политическое движение — мы делали уличные акции и всякий трэш, о котором нам до сих пор журналисты напоминают. В 2015 году мы случайно сделали трафарет с Виталием Мутко с фразами вроде «лэт ми спик фром май харт». Нам понравилось, и мы позвали Сашу, потому что сами рисовать не умели.

Воронин: Я интроверт, мне нравится быть «серым кардиналом», который что-то делает, но в медиа не светится. Мы познакомились с Настей на одном офисном проекте, где я работал графическим дизайнером, и начали делать что-то по фану в нерабочее время. Хотелось делать резонансные вещи. Например, мы придумали альтернативные дорожные знаки «Позвони маме», «Верь в себя» и развешивали их прямо вдоль дорог. Они могли повредить движению, поэтому их убрали.

Владычкина: Забавно, что знак стоил нам 1500 рублей, а дорожная полиция обещала их нам вернуть, если мы за каждый заплатим 15 000 рублей штрафа. В итоге мы сделали новые и повесили уже в парках и скверах.

Воронин: В 2016 году у нас была акция «Утка-мутант в Фонтанке»: мы сняли видео про день резиновой уточки — вот она едет в метро, смотрит на картины в витрине, все с ней хорошо. А потом она попадает в замусоренную Фонтанку и превращается в огромного трехглазого мутанта. Я помню момент, когда выпускал уточку в реку на глазах у всех и думал: «Стыд, кошмар, чем я занимаюсь?» Но это того стоило.

Владычкина: Кстати, в этом видео был кадр, когда уточка смотрит на портрет президента — это было раньше, чем вышло видео про Медведева. Мы предвосхитили тренд, получается.