Писатель и главный постобэриут Петербурга Антон Секисов: «Хармс опередил время минимум на век»

Как так вышло, что обэриуты вдруг открыли портал (читай — музей!) и вторглись в 2025 год? Да, открылся музей ОБЭРИУ, да, случились переиздания Введенского и Липавского, но их воздействие как будто много шире.

Тут все по Хармсу: жизнь победила смерть неизвестным науке способом. Обэриуты неизвестным способом заполонили собой значительную часть культурного пространства. Но можно попытаться объяснить. Во-первых, они — виртуозы эскапизма. Во-вторых, черный юмор, переходящий в хоррор. Они, мне кажется, идеальные современные авторы. Когда я впервые прочитал «Старуху» Хармса, мне показалось, что я читаю какой-то текст из будущего. Я открыл сборник «Русский жестокий рассказ», составленный Владимиром Сорокиным, и меня поразила невероятная энергичность, современность и сочетание простоты, кристальной ясности слога с невероятной самобытностью. Это такой беспрецедентный пример — творчество Хармса. Когда ты читаешь классическую литературу, это всегда усилие взгляда в прошлое. Усилия требует даже проза Пушкина, а ведь она считается образцово простой (Толстой даже говорил, что она гола как-то!). А у Хармса как будто устремленность в будущее. Он опередил время минимум на век, и до сих пор он кажется устремленным. И вообще то, что делали, обэриуты, устремлено в будущее.

Когда наступит ОБЭРИУ-будущее?

Мне кажется, еще наступит. Вообще, если нужно было бы оставить из XX-го века русской литературы одного автора в назидание потомкам, я бы оставил, наверное, Хармса. Как будто он в себе воплощает дикую силу, весь трагизм и абсурдность XX-го века.