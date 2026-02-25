Главные итоги февраля в культуре Петербурга: открытие музея-квартиры Гурьянова, «Ревизор» Фокина и драмеди с Хабенским

А еще выставка «Северное солнце» в Царском Селе, публикация сочинений Льва Рубинштейна и Якова Друскина, сингл Ланы Дель Рей и запуск мемориального пространства писательницы Айн Рэнд. Редакция Собака.ru рассказывает о самых интересных (субъективно!) культурных новостях последнего месяца зимы — все важное, что вы могли пропустить.
Георгий Гурьянов
Какие новые места появились в Петербурге?
Музей-квартира Георгия Гурьянова. Мемориальное пространство барабанщика «Кино» на Литейном проспекте сохранило свой первоначальный вид: от оформления стен до расположения элементов интерьера. В экспозиции — инструменты музыкантов группы, антикварная мебель, произведения искусства (картины Новикова и Цоя, а также этикетка Campbell с автографом Уорхола!), фотографии и кассеты, документы и письма, одежда и обувь и многое другое.
Музей-квартира Айн Рэнд. Сейчас в пространстве на Невском проспекте, где автор библии либертарианцев «Атлант расправил плечи» жила до эмиграции в США, можно увидеть копии архивных документов, фотографий и рукописей, стенды с биографией писательницы и разъяснением идей объективизма, а также печатную машинку «Ремингтон Рэнд» и оригинальную изразцовую печь. В сентябре здесь разместят интерактивные экспонаты и будут показывать документальный фильм.
Корпус «И» на территории «Пушкинской-10». Ледяной поп-ап — мини-галерея, которая останется с нами до прихода метеорологической весны. Внутри выставляется арт-объект «Мировое Яйцо Страуса».
Реконструкция техники Прокудина-Горского
Какие выставки проходили в музеях и галереях?
Самый короткий месяц года получился насыщенным искусством. В Царском Селе открыли «Северное солнце» (до 19 апреля) — настоящий тяжелый люкс! А именно, императорские наряды и традиционные головные уборы из Каргополя, шитые драгоценными нитями. В Эрмитаже показывают «Музейный детектив» (до 31 мая) — иммерсивную историю о работе реставраторов на примере римской статуи Виктории Кальватоне. Вау-факт: зрителям дают взглянуть на закулисье — то есть на то, как происходит атрибуция произведений.
В контемпорари главным инфоповодом была серия Петра Швецова в Marina Gisich Gallery (до 21 апреля), в которой он возвращается к теме болот. В Sobo Gallery неожиданно для публики появились стеклянные объекты Сергея Колосова (до 8 марта), а в «Росфото» открыли новую постоянную экспозицию, посвященную цветной фотографии (среди экспонатов — реконструкция техники Прокудина-Горского!).
Тихон Жизневский
Что мы увидели в театре?
Февраль запомнился нам «РЕВИЗОРом с продолжением» (ближайшие показы 1 и 17 марта) — четвертым обращением Валерия Фокина к гоголевской пьесе. Версия 2026-го отличилась масштабом, эффектным визуалом, обилием музыки и, конечно, Хлестаковым, которого играет Тихон Жизневский.
Среди других новостей: во-первых, хип-хоп-драма Евгения Ткачука «Ни одного животного» (ближайшие показы 1, 14 и 15 марта), которая исследует темы предназначения, внутренней свободы и любви. Во-вторых, балетная премьера сезона — «Хороводы» (новые даты объявят позже) Вячеслава Самодурова. На сцене Мариинского театра это сочинение «в русском духе» на музыку Щедрина поставили впервые.
Звездные гастролеры месяца: театр «Озеро» и их «Красная шапочка» (в ролях Вилкова и Виторган!), переосмысленная как архетипический сюжет о бесконечных испытаниях в поисках правды.
Константин Хабенский
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
Стопроцентный маст-си февраля — драмеди «Здесь был Юра» Сергея Малкина о мужчине с ментальным особенностями в исполнении Константина Хабенского и опекающих его панк-рокерах, которые хоть и не могут устроить собственную жизнь, но неожиданно готовы помогать странному новому другу. По-человечески теплое и естественное кино, которое могло быть манипулятивным и слезовыжимающим, но уверенно шагает под звук другого барабана.
Из других приятных впечатлений — во вселенной Marvel вышел сериал «Чудо-человек», имеющий почти нулевое отношение к супергероике (что идет ему только на пользу!). Это одновременно впечатляющий броманс Бена Кингсли и Яхьи Абдул-Матина II и практически мокьюментари в духе сериала «Киностудия».
Наконец, четырехсерийный «Повелитель мух» — максимально близкий к книге Уильяма Голдинга по месседжу, но лихорадочный в плане съемки проект, моментами напоминающий сериал Lost, только с подростками и дополнительной инъекцией адреналина в тело произведения. Сделано моментами спорно, но в целом захватывающе.
Золотые зубы
Что мы слушали?
Медитативный альбом месяца: Moby — «Future Quiet». Сборник умиротворяющего эмбиента, где лид-сингл — переосмысление знакового «When It’s Cold I’d Like to Die» 1995 года.
Музыкальный эксперимент месяца: WILLOW — «petal rock black». Дочь Уилла Смита вы можете помнить по поп-хиту «Whip My Hair» 2011-го, но с тех пор многое изменилось, и к седьмому альбому она открыла для себя джазовый арт-поп.
(Непростой) альбом с саундтреками: Charli XCX — «Wuthering Heights». 12 готических поп-треков к «Грозовому перевалу» отражают то, как Чарли почувствовала «дикий, сексуальный и полный сложносочиненных предложений» мир Бронте.
Свага месяца: Золотые зубы — «Swag №3». Трио из Тольятти начинает год с релиза, полного обрывков историй, звуков и юмора.
Кавер месяца: Flea — «Thinkin Bout You». Басист Red Hot Chili Peppers Фли готовит сольный альбом «Honora» (релиз 27 марта!), куда войдет его переосмысление одной из самых популярных песен Фрэнка Оушена.
Темная энергия месяца: Лана Дель Рей — «White Feather Hawk Tail Deer Hunter». Отсылки к Плат, вайб саундтреков к ранним мультфильмам Disney и магия вуду — на сингле, который певица написала в соавторстве со своим мужем, гидом по болотам (и аллигаторам!) .
Что мы читали?
Коллаборация месяца: музей ОБЭРИУ и Ad Marginem, которые издали «Трактаты и наброски» писателя Якова Друскина. Его философские заметки — легкое чтение, которое помогает лучше понять мировоззрение чудаков-трагиков из объединения «чинарей».
Главный бэнгер февраля: долгожданный перевод литературного продолжения сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино. «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо» — тотальное погружение во вселенную киношного Ватикана и подробный рассказ о харизматичном понтифике Пие XIII.
Закончим еще одним трибьютом литератору — изданием сочинений Льва Рубинштейна «Это я: попытка биографии», в котором собраны вещи, связанные с его воспоминаниями о детстве и проживанием прошлого. Хештеги: ностальгия и мечты советского школьника!
Текст: Елизавета Вельяминова при участии Александра Павлова, Анны Спириной и Дарьи Гладких
