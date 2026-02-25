Главные итоги февраля в культуре Петербурга: открытие музея-квартиры Гурьянова, «Ревизор» Фокина и драмеди с Хабенским

Какие новые места появились в Петербурге?

Музей-квартира Георгия Гурьянова. Мемориальное пространство барабанщика «Кино» на Литейном проспекте сохранило свой первоначальный вид: от оформления стен до расположения элементов интерьера. В экспозиции — инструменты музыкантов группы, антикварная мебель, произведения искусства (картины Новикова и Цоя, а также этикетка Campbell с автографом Уорхола!), фотографии и кассеты, документы и письма, одежда и обувь и многое другое.

Музей-квартира Айн Рэнд. Сейчас в пространстве на Невском проспекте, где автор библии либертарианцев «Атлант расправил плечи» жила до эмиграции в США, можно увидеть копии архивных документов, фотографий и рукописей, стенды с биографией писательницы и разъяснением идей объективизма, а также печатную машинку «Ремингтон Рэнд» и оригинальную изразцовую печь. В сентябре здесь разместят интерактивные экспонаты и будут показывать документальный фильм.

Корпус «И» на территории «Пушкинской-10». Ледяной поп-ап — мини-галерея, которая останется с нами до прихода метеорологической весны. Внутри выставляется арт-объект «Мировое Яйцо Страуса».