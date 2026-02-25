Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Главные итоги февраля в культуре Петербурга: открытие музея-квартиры Гурьянова, «Ревизор» Фокина и драмеди с Хабенским

А еще выставка «Северное солнце» в Царском Селе, публикация сочинений Льва Рубинштейна и Якова Друскина, сингл Ланы Дель Рей и запуск мемориального пространства писательницы Айн Рэнд. Редакция Собака.ru рассказывает о самых интересных (субъективно!) культурных новостях последнего месяца зимы — все важное, что вы могли пропустить.

ЛОКАЦИИ
ВЫСТАВКИ
СПЕКТАКЛИ
КИНО
МУЗЫКА
КНИГИ
ТОП-10 МАТЕРИАЛОВ
Георгий Гурьянов
Дмитрий Иванов

Георгий Гурьянов

Какие новые места появились в Петербурге?

Музей-квартира Георгия Гурьянова. Мемориальное пространство барабанщика «Кино» на Литейном проспекте сохранило свой первоначальный вид: от оформления стен до расположения элементов интерьера. В экспозиции — инструменты музыкантов группы, антикварная мебель, произведения искусства (картины Новикова и Цоя, а также этикетка Campbell с автографом Уорхола!), фотографии и кассеты, документы и письма, одежда и обувь и многое другое.

Музей-квартира Айн Рэнд. Сейчас в пространстве на Невском проспекте, где автор библии либертарианцев «Атлант расправил плечи» жила до эмиграции в США, можно увидеть копии архивных документов, фотографий и рукописей, стенды с биографией писательницы и разъяснением идей объективизма, а также печатную машинку «Ремингтон Рэнд» и оригинальную изразцовую печь. В сентябре здесь разместят интерактивные экспонаты и будут показывать документальный фильм.

Корпус «И» на территории «Пушкинской-10». Ледяной поп-ап — мини-галерея, которая останется с нами до прихода метеорологической весны. Внутри выставляется арт-объект «Мировое Яйцо Страуса».

Реконструкция техники Прокудина-Горского
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Реконструкция техники Прокудина-Горского

Какие выставки проходили в музеях и галереях?

Самый короткий месяц года получился насыщенным искусством. В Царском Селе открыли «Северное солнце» (до 19 апреля) — настоящий тяжелый люкс! А именно, императорские наряды и традиционные головные уборы из Каргополя, шитые драгоценными нитями. В Эрмитаже показывают «Музейный детектив» (до 31 мая) — иммерсивную историю о работе реставраторов на примере римской статуи Виктории Кальватоне. Вау-факт: зрителям дают взглянуть на закулисье — то есть на то, как происходит атрибуция произведений.

В контемпорари главным инфоповодом была серия Петра Швецова в Marina Gisich Gallery (до 21 апреля), в которой он возвращается к теме болот. В Sobo Gallery неожиданно для публики появились стеклянные объекты Сергея Колосова (до 8 марта), а в «Росфото» открыли новую постоянную экспозицию, посвященную цветной фотографии (среди экспонатов — реконструкция техники Прокудина-Горского!).

Тихон Жизневский
Диляра Анурьева

Тихон Жизневский

Что мы увидели в театре?

Февраль запомнился нам «РЕВИЗОРом с продолжением» (ближайшие показы 1 и 17 марта) — четвертым обращением Валерия Фокина к гоголевской пьесе. Версия 2026-го отличилась масштабом, эффектным визуалом, обилием музыки и, конечно, Хлестаковым, которого играет Тихон Жизневский.

Среди других новостей: во-первых, хип-хоп-драма Евгения Ткачука «Ни одного животного» (ближайшие показы 1, 14 и 15 марта), которая исследует темы предназначения, внутренней свободы и любви. Во-вторых, балетная премьера сезона — «Хороводы» (новые даты объявят позже) Вячеслава Самодурова. На сцене Мариинского театра это сочинение «в русском духе» на музыку Щедрина поставили впервые.

Звездные гастролеры месяца: театр «Озеро» и их «Красная шапочка» (в ролях Вилкова и Виторган!), переосмысленная как архетипический сюжет о бесконечных испытаниях в поисках правды.

Константин Хабенский
Слава Филиппов

Константин Хабенский

На что мы ходили в кино и что смотрели дома?

Стопроцентный маст-си февраля — драмеди «Здесь был Юра» Сергея Малкина о мужчине с ментальным особенностями в исполнении Константина Хабенского и опекающих его панк-рокерах, которые хоть и не могут устроить собственную жизнь, но неожиданно готовы помогать странному новому другу. По-человечески теплое и естественное кино, которое могло быть манипулятивным и слезовыжимающим, но уверенно шагает под звук другого барабана.

Из других приятных впечатлений — во вселенной Marvel вышел сериал «Чудо-человек», имеющий почти нулевое отношение к супергероике (что идет ему только на пользу!). Это одновременно впечатляющий броманс Бена Кингсли и Яхьи Абдул-Матина II и практически мокьюментари в духе сериала «Киностудия».

Наконец, четырехсерийный «Повелитель мух» — максимально близкий к книге Уильяма Голдинга по месседжу, но лихорадочный в плане съемки проект, моментами напоминающий сериал Lost, только с подростками и дополнительной инъекцией адреналина в тело произведения. Сделано моментами спорно, но в целом захватывающе.

Золотые зубы
Анатолий Листонен

Золотые зубы

Что мы слушали?

Медитативный альбом месяца: Moby — «Future Quiet». Сборник умиротворяющего эмбиента, где лид-сингл — переосмысление знакового «When It’s Cold I’d Like to Die» 1995 года.

Музыкальный эксперимент месяца: WILLOW — «petal rock black». Дочь Уилла Смита вы можете помнить по поп-хиту «Whip My Hair» 2011-го, но с тех пор многое изменилось, и к седьмому альбому она открыла для себя джазовый арт-поп.

(Непростой) альбом с саундтреками: Charli XCX — «Wuthering Heights». 12 готических поп-треков к «Грозовому перевалу» отражают то, как Чарли почувствовала «дикий, сексуальный и полный сложносочиненных предложений» мир Бронте.

Свага месяца: Золотые зубы — «Swag №3». Трио из Тольятти начинает год с релиза, полного обрывков историй, звуков и юмора.

Кавер месяца: Flea — «Thinkin Bout You». Басист Red Hot Chili Peppers Фли готовит сольный альбом «Honora» (релиз 27 марта!), куда войдет его переосмысление одной из самых популярных песен Фрэнка Оушена.

Темная энергия месяца: Лана Дель Рей — «White Feather Hawk Tail Deer Hunter». Отсылки к Плат, вайб саундтреков к ранним мультфильмам Disney и магия вуду — на сингле, который певица написала в соавторстве со своим мужем, гидом по болотам (и аллигаторам!) .

Corpus

Что мы читали?

Коллаборация месяца: музей ОБЭРИУ и Ad Marginem, которые издали «Трактаты и наброски» писателя Якова Друскина. Его философские заметки — легкое чтение, которое помогает лучше понять мировоззрение чудаков-трагиков из объединения «чинарей».

Главный бэнгер февраля: долгожданный перевод литературного продолжения сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино. «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо» — тотальное погружение во вселенную киношного Ватикана и подробный рассказ о харизматичном понтифике Пие XIII.

Закончим еще одним трибьютом литератору — изданием сочинений Льва Рубинштейна «Это я: попытка биографии», в котором собраны вещи, связанные с его воспоминаниями о детстве и проживанием прошлого. Хештеги: ностальгия и мечты советского школьника!

Топ-10 материалов отдела культуры Собака.ru, которые вы могли пропустить в этом месяце

Текст: Елизавета Вельяминова при участии Александра Павлова, Анны Спириной и Дарьи Гладких

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: