И — значит иглу: в пространстве «Пушкинская-10» появилась ледяная галерея

14 февраля на территории «Пушкинской-10» открылось новое выставочное пространство — корпус «И». Мини-галерею построили прямо на открытии: она представляет собой иглу из красных ледяных кирпичей, которые на протяжении полутора недель формовали организаторы.

В иглу-галерее уже стартовала первая выставка с метафизическим умыслом «Мировое Яйцо Страуса» — говорят, яйцо настоящее! Корпус «И» открыт для новых проектов, пока погода будет благоприятствовать.