И — значит иглу: в пространстве «Пушкинская-10» появилась ледяная галерея

Первая выставка в корпусе «И» ждет посетителей днем и ночью.
14 февраля на территории «Пушкинской-10» открылось новое выставочное пространство — корпус «И». Мини-галерею построили прямо на открытии: она представляет собой иглу из красных ледяных кирпичей, которые на протяжении полутора недель формовали организаторы.
В иглу-галерее уже стартовала первая выставка с метафизическим умыслом «Мировое Яйцо Страуса» — говорят, яйцо настоящее! Корпус «И» открыт для новых проектов, пока погода будет благоприятствовать.
Автор ледяного поп-апа — Анна Бережкова, сотрудница арт-центра «Пушкинская-10» с 2021 года. Анна участвовала в создании площадки «Самиздат» и стала ее куратором. Регулярно организует и соорганизует «гостевые» проекты в других пространствах центра. Она выступила сокуратором проекта «Дни Кафки в Санкт-Петербурге» и выставки «НА ДНЕ. История газеты».
Период работы круглосуточного корпуса «И» зависит от погодных условий. Всех желающих провести экспозицию в иглу просят писать на почту anna-berezhkova@yandex.ru.
