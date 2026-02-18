Какой получилась выставка-блокбастер «Северное солнце» в Екатерининском дворце: императорский маскарадный костюм и платки крестьянок по цене лошади

В «Царском Селе» открыли выставку золотного шитья. Народный промысел представлен наследием каргопольских мастериц (это маленький город на юге Архангельской области). К нему подобрали придворные наряды и мундиры (соперничество жаркое, но народное искусство не теряется на высокородном фоне!). Собака.ru рассказывает, почему (кроме пейзажей в духе Бенуа) стоит поехать в Пушкин зимой.
Все смешалось в
доме Облонских Екатерининском дворце: императрицы, фрейлины, северные крестьянки и даже один сокольничий. Сюрреалистичный бал-маскарад устроили Ольга Таратынова из «Царского Села» вместе с Каргопольским музеем и Натальей Плехановой (цитируя фразу с открытия: «открыла Каргополь человечеству»). Представьте: сквозь барочные антикамеры, все в золотой лепнине, плывет витрина-ладья, спроектированная дизайнером выставки Юрием Сучковым (он утверждает, что ладья плывет сквозь время). А в ней — манекены, одетые в платья, мундиры и традиционные головные уборы, шитые сверкающими золотыми нитями. Сияние «Северного солнца» оказывается прямо ослепительным.
Проект в некотором смысле наследует двум выставкам фонда «Дороги Ломоносова» в Каргополе: «Дивованию» 2022-го и «Дорогам русского просвещения» 2024-го. Тогда уборы, созданные здесь в технике золотного шитья, впервые оказались предметом внимания широкой общественности. Каргопольский промысел уникален — только здесь золотыми нитями вышивали крестьянские девушки и женщины, в других центрах это были горожанки.
На выставке показывают перевязки, сороки, платки и кокошники — каждый предмет гардероба соответствует определенному этапу жизни владелицы. И каждый говорит о социальном статусе. Оказывается, была распространена следующая практика: если семья девушки не могла позволить себе подготовить к свадьбе достаточно роскошный, шитый жемчугом кокошник, невеста одалживала его у кого-то из подруг. А после уже муж должен был «справить» супруге головной убор, в котором не стыдно показаться на праздниках. Такие предметы были своего рода инвестицией, в крайних случаях (хотя этого, судя по всему, старались избегать любыми способами) их можно было заложить в ломбард. Для понимания порядка цен: узорчато вышитый золотыми нитями головной платок стоил как хорошая рабочая лошадь. Интересно, что, хотя кокошники и прочие расшитые аксессуары часто передавались по наследству, их при этом нередко подписывали своим именем.
Раз выставка проходит в Царском Селе, логично показать на ней и другую сторону использования золотного шитья — придворный наряд. Здесь проявляется своего рода баланс: головные уборы экспонируют на манекенах, одетых в условные белые костюмы, а здесь, в мундирах и нарядах благородных дам, появляется цвет.
Два платья великой княгини Ксении Александровны, сестры Николая II, светлое и сапфировое, немного даже прибивают тяжестью роскоши. Императорских нарядов в коллекции «Царского Села» сохранилось немного: после 1917-го сотрудники спарывали вышитые шлейфы, оставляя их в хранении, а остальной муар и бархат использовали для загадочных музейных нужд. Платье фрейлины Зинаиды Стекль (внучки Эдуарда Стекля, подписавшего когда-то документ о продаже Аляски) получило парадоксально счастливую судьбу, хранясь не в музее. После революции хозяйка увезла его с собой в эмиграцию, там, по предположению кураторов, оно активно использовалось в качестве маскарадного. В связи с этим до экспозиции наряд добрался поношенным, но зато «одним куском».
Мужской наряд представлен на выставке мундирами гражданских чиновников (военная форма оказалась сильно беднее в смысле шитья) и маскарадным костюмом Николая II. Император веселился у графа Шереметьева в образе придворного сокольничьего Московского царства XVII века — мода на старину, неорусский стиль, вы помните, как его представляла передовая историческая мысль того времени. Кафтан, перчатки и шапку дополняют сапоги от другого карнавального костюма — в 1903 году в Зимнем дворце гуляли в честь 290-летия Дома Романовых, и Николай II наряжался Алексеем Михайловичем.
Чтобы все точно все поняли про золотное шитье, в экспозицию включили мелкие аксессуары XIX века, вроде кошельков, и даже вещи, сделанные современной мастерицей-златошвейницей из Пушкина.
Посетить выставку можно и в рамках экскурсии по Екатерининскому дворцу, и отдельно (так дешевле!). Экскурсия во втором случае не предполагается, но заблудиться вам не дадут: вспомогательного материала в экспозиции достаточно — объяснят и что такое сорока, и кто шил платья, и как их носили.
Выставка открыта до 19 апреля.
Подробнее здесь
Комментарии (0)