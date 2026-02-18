Какой получилась выставка-блокбастер «Северное солнце» в Екатерининском дворце: императорский маскарадный костюм и платки крестьянок по цене лошади

Раз выставка проходит в Царском Селе, логично показать на ней и другую сторону использования золотного шитья — придворный наряд. Здесь проявляется своего рода баланс: головные уборы экспонируют на манекенах, одетых в условные белые костюмы, а здесь, в мундирах и нарядах благородных дам, появляется цвет.

Два платья великой княгини Ксении Александровны, сестры Николая II, светлое и сапфировое, немного даже прибивают тяжестью роскоши. Императорских нарядов в коллекции «Царского Села» сохранилось немного: после 1917-го сотрудники спарывали вышитые шлейфы, оставляя их в хранении, а остальной муар и бархат использовали для загадочных музейных нужд. Платье фрейлины Зинаиды Стекль (внучки Эдуарда Стекля, подписавшего когда-то документ о продаже Аляски) получило парадоксально счастливую судьбу, хранясь не в музее. После революции хозяйка увезла его с собой в эмиграцию, там, по предположению кураторов, оно активно использовалось в качестве маскарадного. В связи с этим до экспозиции наряд добрался поношенным, но зато «одним куском».