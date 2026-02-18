Ребут сериала «Каменская»: за что мы полюбили главную героиню и почему с опасениями ждем перезапуска?

«Каменская» возвращается: уже официально объявлено, что съемки легендарного детектива стартовали в начале февраля — с новым актерским составом и оригинальными сценариями, одобренными Александрой Марининой, автором серии книг о сотруднице уголовного розыска Анастасии Каменской. Собака.ru вспоминает историю знакового сериала и пытается спрогнозировать, чего ждать от ремейка.
Кадр из сериал «Каменская»
История популярности майора Каменской началась задолго до выхода сериала. Первый роман о ее расследованиях, «Стечение обстоятельств», Александра Маринина (этот ставший известным на всю страну и за ее пределами псевдоним Марина Алексеева придумала вместе с коллегой Александром Горкиным, просто сделав компиляцию из своих настоящих имен) выпустила осенью 1993 года. Маринина знала, о чем писала: к тому моменту за ее плечами были юридический факультет МГУ, служба в Академии МВД, звание лейтенанта и успешно защищенная кандидатская диссертация о рецидивах насильственных преступлений.
Однако до 1995 года ее творчество не выходило за пределы журнала «Милиция» — пока романы Марининой не заметило издательство «Эксмо». Популярность пришла стремительно — к 1998 году были выпущены уже 20 книг о Каменской, Маринина окончательно утвердилась в качестве автора бестселлеров, и полноценная экранизация была вопросом времени. Как часто было принято в 90-е, первые серии «Каменской» вышли на видеокассетах — это произошло 14 декабря 1999 года. А в январе сериал стартовал на канале НТВ — далее его история растянулась на 6 сезонов, 84 серии и 11 лет.
Кадр из сериал «Каменская»
Постановку доверили Юрию Морозу (скончавшийся в прошлом году режиссер снял первые три сезона), а на главные роли пригласили топ-артистов своего времени: Настей Каменской стала Елена Яковлева, ее мужем Алексеем — Андрей Ильин, а коллег по МУРу сыграли Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Дмитрий Нагиев и Станислав Дужников.
Сразу стало понятно, что проект идеально попал в нерв времени, как и не менее успешный прямой конкурент — сериал «Тайны следствия», стартовавший плюс-минус в тот же период. Эпоха чрезмерно эмоциональных и бесконечно страдающих героинь ушла, а на их месте оказались сильные женщины с аналитическим складом ума, готовые поддержать пошатнувшийся престиж российских правоохранительных органов. Безусловно, в этом большая заслуга актрисы Елены Яковлевой (хотя изначально на эту роль планировали пригласить Веру Глаголеву, на чьей кандидатуре настаивала Маринина — впрочем, ей досталось похожее амплуа в вышедшем в тот же год сериале «Маросейка, 12»).
Поскольку Маринина хотела видеть на экране свое альтер эго, пробы шли довольно мучительно — у каждой из актрис на кастинге было свое видение роли, что периодически ставило создателей в тупик. Яковлева оказалась идеальной кандидатурой: ей понравились книги, а к образу Каменской из романа она добавила объема — мелкие привычки и человеческие проблемы благодаря ей максимально органично смотрелись рядом с высокоинтеллектуальной (хоть и иногда рутинной) работой.
Настя Каменская наносила мощный удар по стереотипам — как оказалось, можно очаровывать зрителя своей максимальной естественностью. Служба и сложнейшие задачи, которые она подкидывает каждый день, уверенно перевешивали (хотя и не отменяли) желания семейного уюта — брак для Каменской, разумеется, важен, но на первом месте все равно оказывалась профессия, огромную общественную значимость которой никто никогда не отменит. Сюда же — минимум напускного лоска (в этом плане героиня проявляет себя как минималистку, для которой собственные интеллектуальные способности в разы важнее заданных стандартов красоты), неидеальное здоровье (больная спина стала заметной частью образа) и даже некоторая беспомощность в быту (готовка — точно не сильная сторона Анастасии). Все это обращалось в плюс наравне с главным скиллом: умением превосходить мужчин в равных условиях, что для того времени смотрелось на экране если и не революционно, то как минимум свежо.
Кадр из сериал «Каменская. Перезагрузка»
На этом фоне новость о перезапуске не может не радовать хотя бы по ностальгическим причинам — сюжеты и персонажи Марининой всегда приятно отличались проработанностью с чисто профессиональной точки зрения. Тем более что сама писательница подтвердила: несмотря на то, что сценарии нового проекта не базируются на ее книгах, ей они пришлись по душе. Более того, сериал должен был сниматься существенно раньше — однако помешала пандемия.
Другой вопрос, что любой ремейк автоматически вызывает у зрителей тревожные чувства — особенно когда меняется весь актерский состав. Главную роль в ребуте играет Юлия Хлынина, также в касте — Павел Артемьев (муж Каменской Андрей), Дмитрий Куличков (Коротков), Виталий Коваленко (Гордеев по прозвищу «Колобок») и Павел Попов (Лесников). Само собой, стоит ожидать от преданных фанатов обвинений в мискасте — но до выхода первых серий (предположительная дата пока не объявлена) все это гадание на кофейной гуще.
Однако более важный вопрос — станет ли новая «Каменская» таким же хитом, как и для предыдущего поколения. За 25 с лишним лет общество серьезно эмансипировалось, так что эффекта новизны оригинала ждать точно не стоит. Однако остается надеяться, что режиссер Кирилл Плетнев знает, что делает: в таких проектах уважительно отнестись к первоисточнику и не переборщить с осовремениванием — уже серьезная задача, решив которую можно нивелировать неизбежные для любого проекта огрехи.
18+
Комментарии (0)