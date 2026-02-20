Как в Петербурге реконструировали технику Прокудина-Горского? И почему это стоит увидеть?

В «Росфото» открылась постоянная экспозиция aka трибьют цветной фотографии. Среди артефактов — реконструкция проектора, которым пользовался хроникер Российской империи и герой фильма Леонида Парфенова «Цвет нации». Как именно Прокудин-Горский снимал и показывал свои кадры публике? В чем его принципиальное новаторство? И почему восстановить его технику — почти невозможная задача? Об этом по просьбе редакции Собака.ru рассказала команда проекта: Станислав Макаров, Надежда Станулевич и Екатерина Юшкевич.
Вопрос от неофита: как именно Прокудин-Горский фотографировал и показывал свои снимки публике?
Станислав Макаров: Он использовал пластину с тремя стеклами и фильтрами: красным, зеленым и синим. Заряжал ее в фотоаппарат, и на выходе получал черно-белые изображения с разными плотностями в тенях и свете. Красный отсекал одни области, синий — другие, зеленый — третьи. Затем он проецировал снимки на стену с помощью единой системы из трех слайд-проекторов. Перед каждым черно-белым кадром стоял соответствующий фильтр, и путем их наложения на стене можно было увидеть одно цветное изображение.
Как выглядит ваш проектор? Это же не полная копия?
Станислав Макаров: Перед нами не стояла задача в точности повторить установку. Мы должны были сконструировать образ старинного аппарата и показать, как выглядел принцип работы Прокудина-Горского. У нас с Александром Малышевым получилось это сделать, потому что мы художники и подошли к устройству как к арт-объекту. Если бы взяли какого-нибудь технаря и сказали ему: «Повтори!», он ответил бы, что это невозможно (в начале ХХ века применяли другие фотопластины, объективы, лампы, линзы, носители. — Прим. ред.).
Получается, вы сделали невозможное. Хотим детальный экскурс в технологию!
Станислав Макаров: Прокудин-Горский, например, использовал устройство с тремя встроенными слайд-проекторами, а мы взяли три отдельных аппарата 1970-1980-х годов и соединили их. Опять же, у него в проекторе слайды — из негативных изображений путем контактной печати он делал позитивные (то есть фотографии, на которых цвет и свет были правильными. — Прим.ред.).
Мы могли бы упростить себе задачу и взять советскую обращаемую пленку (после проявки слайд-пленка сразу дает готовую картинку. — Прим.ред.), но увы, она перестала использоваться еще в 1980-е годы. Так что приходилось работать с черно-белыми негативами, как и Прокудину-Горскому. В качестве изображений брали его снимки из Библиотеки Конгресса США.
Отдельной сложностью было совместить кадры с трех разных видеопроекторов в одной точке. Сначала мы думали, что выкрутимся с помощью 3D-принтера, но потом нашли старинное решение с системой рельс и мелкой корректировки: она двигает слайды по вертикали и горизонтали, чтобы они сливались в одну картинку. Из цифровых технологий — мы заменили только лампу накаливания на светодиод, в остальном это такой же аналоговый аппарат, как и у Прокудина-Горского.
Я правильно понимаю, вы — первые в России, кто реконструировал его проектор?
Станислав Макаров: Да, установку Прокудина-Горского никогда не восстанавливали полноценно. Даже Леонид Парфенов в документальном фильме «Цвет нации» просто смастерил короб и вставил в него огоньки трех разных цветов. Рабочие аппараты, которые демонстрировали бы метод Прокудина-Горского, давно исчезли из России и сейчас находятся разве что где-то в хранилищах.
А из каких источников вы брали информацию о том, как выглядела установка Прокудина-Горского?
Станислав Макаров: Нас консультировала историк фотографии Надежда Станулевич и отправляла научные статьи об устройстве проектора, а еще мы нашли огромное количество ресурсов, которые ведут фанаты Прокудина-Горского и описывают его принцип работы.
В чем новаторство Прокудина-Горского?
Надежда Станулевич: Важно понимать, что он не изобретатель цветной фотографии. Я бы назвала его тем, кто усовершенствовал разработку немецкого ученого Адольфа Митте, который как раз-таки предложил съемку на один негатив через три фильтра и конструкцию проектора. Прокудин-Горский смог понять опытным путем, как масштабировать процесс и регулярно делать тысячи изображений с натуры, репродукций и открыток. Например, он усовершенствовал рецепт для цветочувствительности фотопластин к красному спектру, сделав кадры более естественными, а также уменьшил выдержку до нескольких секунд, что позволило снимать людей и динамичные сцены.
Еще Прокудина-Горского называют хроникером Российской империи.
Екатерина Юшкевич: Да, он создал огромный и фантастический по своей красоте и информативности архив, благодаря которому мы сегодня можем видеть, как выглядели разные уголки нашей и некоторых других стран в начале ХХ века.
А позже подобную технологию использовали?
Надежда Станулевич: Ее долго применяли в модных журналах. Она удобна тем, что при печати передает настоящий цвет в его реальных сочетаниях. В какой-то момент это было ново и интересно, но потом корпорации Kodak и AGFA смогли понять, как разделение цветов и их пересборку можно реализовать не на громоздкой стеклянной пластине, а на гибких пленочных материалах.
В экспозиции есть оригинальные фотографии авторства Прокудина-Горского?
Екатерина Юшкевич: Насколько мне известно, в России исходников нет ни в хранилищах музеев, ни у частных коллекционеров (основной архив черно-белых пластин был выкуплен Библиотекой Конгресса США, а несколько диапозитивов есть в коллекции Пушкинского дома. — Прим.ред.). Зато мы показываем четыре оригинальные открытки с его фотографиями! Прокудин-Горский издавал их лично, и они были его главным источником дохода.
Как вам кажется, реконструкция проектора Прокудина-Горского — не слишком архаичная идея?
Екатерина Юшкевич: Я уверена, что и эта установка, и вся экспозиция будут интересны любому зрителю. «Изобретая цвет» — рассказ о том, какой исторический процесс стоит за привычными нам изображениями и инструментами. Тот же Прокудин-Горский использовал проектор, который, выражаясь сегодняшним языком, работал в RGB-системе: то есть с красным, зеленым и синим.
Иначе говоря, прошлое у вас в диалоге с настоящим.
Екатерина Юшкевич: Конечно! Мы показываем и пленки, и слайды, и цифровые фото, и работы современных авторов.
Тогда с вас топ-3 хайлайта экспозиции! Кроме техники Прокудина-Горского, само собой.
Екатерина Юшкевич: Например, проект Анастасии Тайлаковой N/A (Not Applicable). Она снимает на камеры Kodak первого поколения и получает изображения с крошечным разрешением. Как будто исторические артефакты, хотя на фото — сегодняшний день. Еще отмечу сайнс-арт Марии Иньковой Ljos, посвященный дисперсии света. То есть тому, как белый луч распадается на радугу. Последний хайлайт — работы Веры Лапонкиной. При печати фотографий она использует не негатив, а экран смартфона. При увеличении изображения становится видимой сетка его диодов, а материальность аналогового изображения соединяется с нематериальностью цифрового света.
