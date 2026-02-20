Как в Петербурге реконструировали технику Прокудина-Горского? И почему это стоит увидеть?

Получается, вы сделали невозможное. Хотим детальный экскурс в технологию!

Станислав Макаров: Прокудин-Горский, например, использовал устройство с тремя встроенными слайд-проекторами, а мы взяли три отдельных аппарата 1970-1980-х годов и соединили их. Опять же, у него в проекторе слайды — из негативных изображений путем контактной печати он делал позитивные (то есть фотографии, на которых цвет и свет были правильными. — Прим.ред.).

Мы могли бы упростить себе задачу и взять советскую обращаемую пленку (после проявки слайд-пленка сразу дает готовую картинку. — Прим.ред.), но увы, она перестала использоваться еще в 1980-е годы. Так что приходилось работать с черно-белыми негативами, как и Прокудину-Горскому. В качестве изображений брали его снимки из Библиотеки Конгресса США.

Отдельной сложностью было совместить кадры с трех разных видеопроекторов в одной точке. Сначала мы думали, что выкрутимся с помощью 3D-принтера, но потом нашли старинное решение с системой рельс и мелкой корректировки: она двигает слайды по вертикали и горизонтали, чтобы они сливались в одну картинку. Из цифровых технологий — мы заменили только лампу накаливания на светодиод, в остальном это такой же аналоговый аппарат, как и у Прокудина-Горского.

Я правильно понимаю, вы — первые в России, кто реконструировал его проектор?

Станислав Макаров: Да, установку Прокудина-Горского никогда не восстанавливали полноценно. Даже Леонид Парфенов в документальном фильме «Цвет нации» просто смастерил короб и вставил в него огоньки трех разных цветов. Рабочие аппараты, которые демонстрировали бы метод Прокудина-Горского, давно исчезли из России и сейчас находятся разве что где-то в хранилищах.

А из каких источников вы брали информацию о том, как выглядела установка Прокудина-Горского?

Станислав Макаров: Нас консультировала историк фотографии Надежда Станулевич и отправляла научные статьи об устройстве проектора, а еще мы нашли огромное количество ресурсов, которые ведут фанаты Прокудина-Горского и описывают его принцип работы.