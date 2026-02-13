Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

От любви до ненависти: как менялся жанр ромкома и почему слухи о его смерти сильно преувеличены?

Ко Дню всех влюбленных традиционно принято смотреть и пересматривать романтические комедии: от золотой классики вроде «Римских каникул» до хитов недавнего прошлого — например, «Бриджит Джонс», «Питер FM» и далее по огромному списку на любой вкус. Тем не менее жанр ромкома в последние годы принято хоронить — зрители жалуются на сюжетное однообразие, хотя авторы пытаются найти новые сценарные ходы, зачастую выворачивая сюжет наизнанку. 

За примерами далеко ходить не надо: достаточно вспомнить дискуссию вокруг прошлогодней «Материалистки» Селин Сон или просто заглянуть в российскую киноафишу этой недели, где выделяется антиромком о токсичных отношениях «Счастлив, когда ты нет». Редакция Собака.ru вспомнила, как эволюционировал жанр и обсудила с кинокритиками Егором Москвитиным и Наей Гусевой его мнимую гибель.

Кадр из фильма «Это случилось однажды ночью»
Columbia Pictures, 1934

Кадр из фильма «Это случилось однажды ночью»

С уверенностью можно сказать, что возраст романтической комедии как явления в ближайшие годы точно перевалит (или уже перевалил) за сотню. На этот счет у историков кино есть два популярных мнения. Одни считают, что краеугольный камень жанра был заложен еще в дозвуковую эпоху фильмом «Застенчивый» Фреда С. Ньюмейера и Сэма Тейлора в 1924 году. Другие же принимают за золотой стандарт «Это случилось однажды ночью» Фрэнка Капры, вышедший в 1934-м и завоевавший пять «Оскаров». По сути, правы и те и другие.

В первом случае сюжет о стеснительном ученике портного и богатой сбежавшей невесте идеально укладывается в востребованные в будущем жанровые каноны. Во втором — фильм эти каноны создает сам: случайная экранная встреча и последующее путешествие хитрого журналиста Питера (Кларк Гейбл) и состоятельной бунтарки Элли (Клодетт Кольбер) породили целое направление, названное screwball comedy («сумасбродная комедия»). На зрителей обрушился бесконечный поток эксцентричных историй о битве полов, которые заканчивались взаимной симпатией и романтическим хэппи-эндом — так продолжалось вплоть до конца 40-х.

Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»
Twentieth Century Fox, 1953

Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»

В 50-е на какое-то время сбавившие обороты ромкомы переживают возрождение — восходят звезды Мэрилин Монро («Джентльмены предпочитают блондинок» и несколько других хитов) и Одри Хэпберн («Римские каникулы»). В целом это противоречивое время для такого кино. С одной стороны, в послевоенное время акцент старались делать на укрепление семейных ценностей (соответственно, цель героинь многих картин того периода — удачное замужество и роль счастливой домохозяйки). С другой — неизбежное сексуальное раскрепощение так или иначе дает о себе знать: женские персонажи отвоевывают себе право говорить с экрана об этой стороне жизни наравне с мужчинами. 

Однако быть полностью открытыми со зрителем кинематографистам очень мешал этический кодекс Хейса, направленный на поддержание высоких моральных стандартов — не должно было быть никаких ярко выраженных акцентов на плотской любви и уж тем более демонстрации обнаженного тела. Впрочем, ничто не вечно: принятый еще в 30-х документ продержался до 1967 года — после этого ромком продолжил серьезно меняться.

Кадр из фильма «Красотка»
Touchstone Pictures, Silver Screen Partners IV, 1990

Кадр из фильма «Красотка»

 

Начало 70-х можно считать революционным временем для ромкома: старые установки оказались серьезно пересмотрены. К примеру, многих шокировала картина «Гарольд и Мод» Хэла Эшби, в которой демонстрировалась странная история любви тинейджера и пенсионерки, а «Энни Холл» Вуди Аллена деконструировала саму форму романтических историй — в ней главный герой нелинейного повествования с откровенно саркастической интонацией вспоминает свои отношения, начисто избавившись от утомившей многих излишней наивности и приторности. А забота о традиционных ценностях сменилась рефлексией и тягой к самореализации — и зачастую смотрелось это откровенно пессимистично.

Но в следующих двух десятилетиях жанр бурно расцветает задает стандарты на годы: оптимистичные, эмоциональные и в большинстве своем узнаваемые в реальной жизни сюжеты стали глотком свежего воздуха. Нора Эфрон пишет сценарии «Когда Гарри встретил Салли», «Неспящих в Сиэтле» и «Вам письмо», появляются знаковые «Тутси», «Пегги Сью вышла замуж», «Красотка», «Ноттинг-Хилл», «Дневник Бриджит Джонс» плюс бесчисленное множество схожих по интонации фильмов. Но, как это обычно и бывает, потоковое воспроизводство привело к стагнации: постоянно смотреть на один и тот же набор сценарных приемов и типажей не захочет даже самый преданный поклонник такого кино.

Кадр из фильма «500 дней лета»
Fox Searchlight Pictures, Watermark, Dune Entertainment III, 2010

Кадр из фильма «500 дней лета»

Несмотря на то, что этот конвейер исправно продолжал работать, с начала нулевых начали появляться редкие экземпляры, противоречащие всем канонам — к примеру, «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри или «500 дней лета» Марка Уэбба, которые показывают любовные отношения с помощью абсолютно нетипичной авторской оптики и деконструируют устоявшиеся романтические тропы. Заметно, что талантливые авторы, несмотря на искреннюю любовь к ромкомам, в равной степени испытывали ту же усталость от повторов, что и зрители — поэтому условный «Ла-Ла Ленд» или «Зависнуть в Палм-Спрингс» стали современной классикой. На этом фоне мы попросили экспертов-кинокритиков оценить — что происходит с жанром прямо сейчас и что ждет его в перспективе.

Егор Москвитин

кинокритик, автор телеграм-канала «Another Day of Sundance»

Романтическая комедия не умирает и не умрет — она меняется в соответствии с запросами зрителей. Существует четкая ностальгия: желание людей, которые сейчас повзрослели и выстраивают отношения с другими (и с самими собой) видеть на экране то, что возвращает их в самые приятные и безопасные времена — в кино, которое они смотрели, будучи подростками. Поэтому мы видим фильмы, которые являются достаточно продвинутыми с точки зрения этики и содержания, но при этом маскируются под романтические комедии. Такова, например, картина «Материалистка» с Дакотой Джонсон или «Худший человек на свете» с Ренате Реинсве. Точно так же мимикрирует роман воспитания под названием «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, а в России сейчас снимаются истории про 30-летних, которые никак не могут наладить отношения. Пример такого кино — это «Счастлив, когда ты нет».

Плюс существует заигрывание романтических комедий с другими жанрами. Например, с хоррором, как в фильме «Одно целое» про молодую супружескую пару, которая не может провести границы в отношениях. Или с триллерами, как в фильме «Свежатинка», в котором девушки идут на свидание с идеальным мужчиной, но он оказывается психопатом. 

Вообще, можно выделить две тенденции. Первая — использование романтической комедии как коммерческой упаковки для совершенно других историй, связанных в первую очередь с изучением себя, а не изучением другого человека в отношениях. Вторая — это то, что сегодня у людей есть потребность переосмыслить брак. И поэтому появляются сюжеты для людей, которые уже состоят в отношениях. Это, например, прошлогодний фильм «Нескромность» Дакоты Джонсон и Адри Архона. Сюда же можно отнести фантастическую комедию «Вечность» с Элизабет Олсен, где героиня должна выбрать, с кем из двух своих возлюбленных провести вечность в раю. Все это про то, как сохранять и спасать отношения с другим человеком в мире, где мы стали слишком зациклены на том, чтобы любить, понимать и выбирать себя. И отношения, и брак как институты в последнее время очень сильно изменились и это пытается отрефлексировать массовая культура.

Если резюмировать, то романтические комедии никуда не исчезают, потому что всегда остается потребность в близости. Просто сегодня отношения стали сложнее, а само продвижение кино стало таким, что важно опираться на конкретные эмоции. И в этом плане, конечно, у ромкома сейчас определенный ренессанс.

Ная Гусева

кинокритик, автор телеграм-канала «Кабинет доктора Хали-Гали»

Я не верю в смерть романтической комедии — как и любой жанр, он скорее трансформируются. Говоря о нем, на сегодняшний момент хорошо обсудить неоромком. Важно не столько создание союза, сколько наблюдение за тем, к чему приводит любовь — привычный нарратив, к примеру, ломают «Прошлые жизни» Селин Сон. Та же Сон не обещает счастливого конца — его может и не быть, если мы говорим о реальной жизни. Любовь вообще приобретает абсолютно удивительные грани: Дэвид Кроненберг не может отпустить ее в «Саване», Александр Скарсгард и Оливия Колман участвуют в причудливом ромком-фэнтези «Плетеный муж» и так далее. Так что это ни в коем случае не смерть — а поиск нового языка.

Рубрика:
Что смотреть дома

