От любви до ненависти: как менялся жанр ромкома и почему слухи о его смерти сильно преувеличены?

кинокритик, автор телеграм-канала «Another Day of Sundance»

Романтическая комедия не умирает и не умрет — она меняется в соответствии с запросами зрителей. Существует четкая ностальгия: желание людей, которые сейчас повзрослели и выстраивают отношения с другими (и с самими собой) видеть на экране то, что возвращает их в самые приятные и безопасные времена — в кино, которое они смотрели, будучи подростками. Поэтому мы видим фильмы, которые являются достаточно продвинутыми с точки зрения этики и содержания, но при этом маскируются под романтические комедии. Такова, например, картина «Материалистка» с Дакотой Джонсон или «Худший человек на свете» с Ренате Реинсве. Точно так же мимикрирует роман воспитания под названием «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, а в России сейчас снимаются истории про 30-летних, которые никак не могут наладить отношения. Пример такого кино — это «Счастлив, когда ты нет».

Плюс существует заигрывание романтических комедий с другими жанрами. Например, с хоррором, как в фильме «Одно целое» про молодую супружескую пару, которая не может провести границы в отношениях. Или с триллерами, как в фильме «Свежатинка», в котором девушки идут на свидание с идеальным мужчиной, но он оказывается психопатом.

Вообще, можно выделить две тенденции. Первая — использование романтической комедии как коммерческой упаковки для совершенно других историй, связанных в первую очередь с изучением себя, а не изучением другого человека в отношениях. Вторая — это то, что сегодня у людей есть потребность переосмыслить брак. И поэтому появляются сюжеты для людей, которые уже состоят в отношениях. Это, например, прошлогодний фильм «Нескромность» Дакоты Джонсон и Адри Архона. Сюда же можно отнести фантастическую комедию «Вечность» с Элизабет Олсен, где героиня должна выбрать, с кем из двух своих возлюбленных провести вечность в раю. Все это про то, как сохранять и спасать отношения с другим человеком в мире, где мы стали слишком зациклены на том, чтобы любить, понимать и выбирать себя. И отношения, и брак как институты в последнее время очень сильно изменились и это пытается отрефлексировать массовая культура.

Если резюмировать, то романтические комедии никуда не исчезают, потому что всегда остается потребность в близости. Просто сегодня отношения стали сложнее, а само продвижение кино стало таким, что важно опираться на конкретные эмоции. И в этом плане, конечно, у ромкома сейчас определенный ренессанс.