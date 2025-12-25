Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

Кто открыл музей ОБЭРИУ? Первое интервью с меценатом Андреем Гнатюком!

Директор нового частного Музея ОБЭРИУ, идеолог арт-парка «Веретьево» москвич Андрей Гнатюк с ленинградскими писателями знаком с детства: отец подарил ему «Случаи» Хармса, а когда у Андрея появилось свое издательство, книги обэриутов выпускал уже он сам. Весной 2025 года предоставилась возможность выкупить квартиру Александра Введенского в Петербурге. А уже в декабре выставкой «Комнаты ОБЭРИУ» с артефактами из частных коллекций, перформансами (Елизавета Боярская! Леонид Федоров!) и застольем открылось новое пространство. Мы узнали у Гнатюка, как и зачем из бывшей коммуналки они с командой построили не мемориальный, а мультиконтекстный музей.

Фото: Дмитрий Егоров

Актуальное или мемориальное: как будет устроен Музей ОБЭРИУ? Это реконструкция, реставрация или иное?

Музей ОБЭРИУ планируется сразу в нескольких контекстах. В первую очередь для нас важно сохранить саму квартиру Введенского — ее планировку, ощущение подлинного пространства, масштаб. Далее есть музейный «слой»: издания, свидетельства, артефакты, которые составляют собственную коллекцию музея. И наконец, мы мыслим институцией по изучению и развитию темы ОБЭРИУ: выставки, перформативные события, работа исследователей, участие кураторов и художников.

Поэтому Музей ОБЭРИУ существует не в логике строгой реставрации и не в логике мемориальной реконструкции. Это новый тип пространства, где исторический, музейный и актуальный уровни сосуществуют. Концепция музея сегодня продолжает формироваться. На первом этапе для нас была принципиально важна реставрация квартиры — сохранить и отчасти воссоздать то пространство, в котором жил Введенский, жила его семья.

Теперь, когда фундамент создан, мы можем думать о том, какой станет экспозиция и сама институция. Мы точно понимаем одно: Музей ОБЭРИУ должен быть живой площадкой, поэтому мы рассматриваем музей не как законченный объект, а как процесс. Первый пример такого подхода — наша стартовая выставка «Комнаты ОБЭРИУ».

«Мы рассматриваем музей не как законченный объект, а как процесс»

Нам удалось объединить ведущих коллекционеров, которые предоставили редкие книги, документы и артефакты: основатели K Gallery Владимир и Кристина Березовские, искусствовед и владелец «Галеев-Галереи» Ильдар Галеев, инвестор Вениамин Голубицкий, директор и главный редактор издательства «Вита Нова» Алексей Захаренков и Алексей Дмитренко, идеолог коллекции «МИРА» Дмитрий Разумов, библиофил Михаил Сеславинский, продюсер Константин Эрнст. Для нас это важная модель того, что музей может работать как пространство актуального, живого осмысления круга ОБЭРИУ, а не только его архивного хранения.

Здесь был Хармс! Как бывшая коммуналка на Петроградской стороне преображается в музей ОБЭРИУ

А из чего собирается постоянная экспозиция Музея ОБЭРИУ?

Она складывается из нескольких источников: из того, что сохранилось в самой квартире, из материалов, которые мы собираем и приобретаем, и тех, что поступают в дар. Первый пласт — подлинные находки, сделанные в квартире во время реставрации. Мы восстановили историческую планировку и сохранили двери, окна, лепнину и печи. Но главное — показали подлинные следы жизни, которые уцелели. Среди них доски, которыми в 1930-е были заколочены анфиладные проходы, с обрывками газет тех лет, даже ватник фабрики имени Володарского, найденный внутри закрытого проема. Особое место занимает подлинный мемориальный предмет квартиры — платяной шкаф семьи Введенских начала XX века. Эти находки создают ощущение прямого контакта с домом Введенских — с его временем и атмосферой.

Второй пласт — собственная коллекция музея. Мы собираем рукописи, документы, редкие издания, уникальные экземпляры с авторскими правками. Среди первых приобретений — рукопись стихотворения Николая Олейникова «Карась» с посвящением Наталье Болдыревой, редактору в «Детгизе» и письмо Лидии Чуковской к ней же. Собираем мы не только текстовые артефакты, но и графику, живопись круга художников ОБЭРИУ. Одна из ценнейших находок — девять из двенадцати литографий авангардистки Веры Ермолаевой к «Рыбакам» Введенского, на наш взгляд, одному из шедевров детской художественной книги.

Третий пласт — дары музею. Нам уже передают фотографии, письма, документы, связанные с историей дома и кругом ОБЭРИУ. Одной из самых невероятных встреч стало знакомство с Евгением Левитаном, племянником Введенского. Он родился в квартире на Съезжинской в конце блокады и в возрасте трех лет был вывезен отцом на Урал. Его родители рано умерли, а сам он стал известным педагогом и пианистом. В мае 2025 года мы привели его на стройку в квартиру, где он появился на свет, а в августе он умер. Перед смертью он передал музею семейный фотоальбом Поволоцких-Введенских. А уже его сын подарил нам кабинетный рояль отца.

Почему вы решили провести церемонию открытия Музея ОБЭРИУ в формате бесконечного перформанса?

Мы задумали событие, отражающее сам дух ОБЭРИУ, — многослойное, живое, с долей управляемого хаоса. Действие начиналось во дворе, а на лестнице актеры читали отрывки из спектакля Бориса Павловича «Исследование ужаса», поставленного по текстам Леонида Липавского. Мы разделили программу на шесть камерных сеансов.

В течение дня проходили встречи с литературоведами — исследователями творчества ОБЭРИУ: Корнелий Ичин, Жан-Филиппом Жаккаром, Михаилом Мейлахом, Татьяной Никольской, Валерием Сажиным, Валерием Шубинским. Каждый сеанс завершался музыкальной программой. Нам удалось собрать выдающийся состав музыкантов, с которыми мы много лет дружим: Владимира Волкова, Вячеслава Гайворонского, Алексея Гориболя, Владимира Мартынова, Дмитрия Озерского, Сергея Старостина, Леонида Федорова. Стихи Введенского в пространстве музея читали Лиза Боярская, Тарас Бибин, Петр Налич, Евгений Ткачук, Александр Новиков, наши любимые «Лицедеи». А еще в конце каждого блока мы открывали памятники обэриутам, которые специально к событию создали лучшие современные художники Петербурга — от Александры Гарт до Шишкина-Хоуса.

В финале в секретной локации гостей ждало застолье с песнями-фрагментами из спектакля «Список Паперной» Бориса Павловича. Как мы и хотели, открытие не превратилось в формальную церемонию — это был живой процесс.

Композитор Владимир Мартынов

Композитор Владимир Мартынов

Главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская

Главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская

Историк Лев Лурье

Историк Лев Лурье

Актер Евгений Ткачук

Актер Евгений Ткачук

Та-ра-ра-бумбия! На открытии Музея ОБЭРИУ Андрей Гнатюк и Юлия Сенина собрали главных обэриутолюбов Петербурга — в бесконечном перформансе (с долей управляемого хаоса!) приняли участие режиссер Андрей Могучий, историк Лев Лурье, главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская, актер Евгений Ткачук, композитор Владимир Мартынов, нейролингвист нашего сердца Татьяна Черниговская и режиссер, автор самых смешных литмемов Анастасия Паутова. Тем временем актриса Елизавета Боярская увидела край коня во время чтений Введенского, а режиссер Борис Павлович на бис повторил застолье из своего сенсационного спектакля «Список Паперной»!

А как вообще произошел ваш трансфер из бизнесмена в мецената? До Музея ОБЭРИУ вы создали в Веретьево арт-парк двух Бродских — Иосифа и Александра. Зачем вы соединили двух важнейших для русской культуры однофамильцев и что из этого получилось?

Никакого «трансфера» и не было — все складывалось постепенно. Я всегда занимался формированием разных сред и сообществ. В 1989 году я основал издательство «ИМА-пресс», и мы публиковали авторов, которых почти не печатали до нас: Бродского, Бердяева, Кафку, Чуковскую, Губанова, Яркевича, Григорьева, «Митьков» — и, конечно, Хармса. Когда я еще учился в институте, отец дал мне самиздатскую подборку хармсовских «Случаев», и это чтение стало для меня настоящим открытием. Я был поражен языком, внутренней логикой и тем парадоксальным взглядом на мир, который Хармс умел держать в каждой строке. Позже я сделал, пожалуй, самую необычную и большую книгу Хармса в своей жизни: мы с друзьями переписали его тексты на большие листы ватмана, переплет был из фанеры, обтянутой черным сатином, а на обложке — золотая буква X.

Еще мы издавали «Художественный журнал», вкладывались в молодых авторов, организовывали выставки, фестивали, концерты. Работали с самыми лучшими графическими дизайнерами: Владимиром Чайкой, Андреем Логвиным, Александром Белослудцевым, Юрием Суровым, Андреем Шелютто, Еленой Китаевой, Максимом Боксером, Игорем Гуровичем. С 1990 года начали издавать art book. Книги художников с ручной раскраской тиражом в 50–100 экземпляров — чистая форма искусства — купили в свои коллекции Русский музей, Эрмитаж и Библиотека Конгресса США. Именно тогда «ИМА-пресс» стало модной культурной средой, которую в шутку расшифровывал как «Изящный московский андеграунд». У нас был свой слоган: «Если бы не дела на земле — мы бы летали».

«"ИМА-пресс" стало модной культурной средой, которую в шутку расшифровывал как "Изящный московский андеграунд"»

Поэтому открытие арт-усадьбы «Веретьево» в 2005 году не было чем-то неожиданным, а стало продолжением того же импульса — желания создавать смыслы и среду вокруг искусства. Первым большим событием в «Веретьево» стал праздник к столетию Хармса, на который приехал Владимир Иосифович Глоцер, хранитель архива Введенского, и рассказывал нам много интересного из жизни обэриутов. Веретьево находится рядом с Дубной — городом, в котором я вырос. В самой деревне у нашей семьи есть дом, и поэтому, когда появилась возможность задействовать территорию бывшего пионерлагеря, меня захватила идея устроить арт-пространство — место, куда приезжали бы друзья, художники, музыканты.

Довольно быстро стало ясно, что у этой территории куда больший потенциал: она может превратиться в парк, который соединяет архитектуру, искусство, природный ландшафт. Формировать эту среду мы начали с архитектором Александром Бродским. И пространство потребовало еще одно измерение — парк библиотек. В мае 2025 года, к 85-летию Иосифа Бродского, музей «Полторы комнаты» и арт-усадьба «Веретьево» открыли обновленные библиотеки и запустили аудиогид со стихами поэта для прогулки по парку. Так на время возник «парк двух Бродских». С одной стороны — архитектура и художественная интонация Александра Бродского, с другой — поэзия Иосифа Бродского. Их соединение оказалось естественным: Бродский-архитектор в юности переписал «Часть речи» от руки, переплел и много лет спустя подарил этот самиздат Иосифу Бродскому в Нью-Йорке. Поэт, как рассказывают, очень обрадовался и сказал, что так его стихи и нужно издавать.

Открытый нами в 2021 году «парк русской хтони», как точно подметил архитектурный критик Григорий Ревзин, — это одновременно и восстановление традиции классической подмосковной усадьбы, и пародия на нее. Усадьба невозможна без парка, только у нас — парк-болото. И в «Веретьево» действительно много цитат из классических усадебных парков, но уже адаптированных к местной среде, как будто прошедших через фильтр самого ландшафта.

Режиссер Андрей Могучий

Режиссер Андрей Могучий

Нейролингвист Татьяна Черниговская

Нейролингвист Татьяна Черниговская

Актриса Елизавета Боярская

Актриса Елизавета Боярская

Режиссер Анастасия Паутова

Режиссер Анастасия Паутова

Меценатство продолжается! Как вам пришла в голову максимально романтичная идея открыть в Петербурге Музей ОБЭРИУ?

Идея пришла очень естественно. В музее «Полторы комнаты» мы познакомились с куратором Юлией Сениной и довольно быстро поняли, что нас объединяет одна страсть — круг ОБЭРИУ. Юля рассказала, что существует квартира Александра Введенского, хотя формально еще не выставлена на продажу. Под впечатлением от рассказов основателя «Полутора комнат» Максима Левченко о том, как создавался музей, — а это был практически детектив, — мы задумались о возможности институционализировать тему ОБЭРИУ. Смогли собрать всех собственников, договориться и оформить сделку. И после этого уже можно было начинать работу над реставрацией квартиры.

Чем больше мы занимались этой темой, тем сильнее ощущали: ОБЭРИУ до сих пор недооценены, им не хватает своего места, где можно работать с их наследием живо. Если читать воспоминания современников, становится очевидно, какое сильное влияние обэриуты оказали на литературу и искусство. Думаю, что и Лианозовская группа, и Булатов, и Кабаков, и многие другие художники разных поколений отчасти сформировались под этим влиянием.

Мы надеемся, что в ближайшие годы тема ОБЭРИУ сможет «зазвучать» понятнее и ближе, а аудитория музея будет максимально широкой. Именно поэтому к открытию мы, например, подготовили сборник, который составил Михаил Борисович Мейлах, — его выбор самых популярных, захватывающих текстов обэриутов. А еще сделали путеводитель по квартире Введенского, который дает нужный контекст и подсказки к пониманию пространства. Конечно, сначала нужно было пережить запутанный сюжет с покупкой и сложный этап реставрации.

Этот проект когда-нибудь принесет прибыль? Или это искусство вне быта и пользы?

Музей ОБЭРИУ изначально задуман как некоммерческий. Это частное учреждение культуры, музей. Мы создаем фонд, который будет аккумулировать средства на развитие музея: исследовательские программы, выставки, образовательные инициативы. Его задача — не приносить прибыль, а обеспечивать устойчивое будущее институции и поддерживать работу вокруг наследия ОБЭРИУ.

«ОБЭРИУ до сих пор недооценены, им не хватает своего места, где можно работать с их наследием живо»

Как вы собрали команду?

Куратор Музея ОБЭРИУ — Юлия Сенина. Вместе с ней мы создаем всю содержательную часть проекта, она собрала первую выставку «Комнаты ОБЭРИУ» и «Путеводитель по квартире Введенского». За издательскую программу отвечает Светлана Шананина, главный редактор издательства «ИМА-пресс». Благодаря ей к открытию мы издали три книги с нашими экспертами: «Выбор Михаила Мейлаха» — антология произведений обэриутов от литературоведа и первого публикатора Александра Введенского, переиздание книги Владимира Глоцера «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» и репринтное издание «Рыбаков» Введенского с комментариями сербской исследовательницы поэта Корнелии Ичин. Настя Коптева с первых дней реставрационного процесса начала вести музейные соцсети, одни из лучших, что я видел в этой сфере. Музею помог своей экспертизой искусствовед Павел Владьевич Хорошилов. Также я очень благодарен членам совета музея за их интеллектуальный вклад, поддержку и участие.

Текст: Ксения Гощицкая

Фото: Дмитрий Егоров, Сергей Мисенко, Варвара Орлова,  архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Январь

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: