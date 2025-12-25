Кто открыл музей ОБЭРИУ? Первое интервью с меценатом Андреем Гнатюком!

А из чего собирается постоянная экспозиция Музея ОБЭРИУ?

Она складывается из нескольких источников: из того, что сохранилось в самой квартире, из материалов, которые мы собираем и приобретаем, и тех, что поступают в дар. Первый пласт — подлинные находки, сделанные в квартире во время реставрации. Мы восстановили историческую планировку и сохранили двери, окна, лепнину и печи. Но главное — показали подлинные следы жизни, которые уцелели. Среди них доски, которыми в 1930-е были заколочены анфиладные проходы, с обрывками газет тех лет, даже ватник фабрики имени Володарского, найденный внутри закрытого проема. Особое место занимает подлинный мемориальный предмет квартиры — платяной шкаф семьи Введенских начала XX века. Эти находки создают ощущение прямого контакта с домом Введенских — с его временем и атмосферой.

Второй пласт — собственная коллекция музея. Мы собираем рукописи, документы, редкие издания, уникальные экземпляры с авторскими правками. Среди первых приобретений — рукопись стихотворения Николая Олейникова «Карась» с посвящением Наталье Болдыревой, редактору в «Детгизе» и письмо Лидии Чуковской к ней же. Собираем мы не только текстовые артефакты, но и графику, живопись круга художников ОБЭРИУ. Одна из ценнейших находок — девять из двенадцати литографий авангардистки Веры Ермолаевой к «Рыбакам» Введенского, на наш взгляд, одному из шедевров детской художественной книги.

Третий пласт — дары музею. Нам уже передают фотографии, письма, документы, связанные с историей дома и кругом ОБЭРИУ. Одной из самых невероятных встреч стало знакомство с Евгением Левитаном, племянником Введенского. Он родился в квартире на Съезжинской в конце блокады и в возрасте трех лет был вывезен отцом на Урал. Его родители рано умерли, а сам он стал известным педагогом и пианистом. В мае 2025 года мы привели его на стройку в квартиру, где он появился на свет, а в августе он умер. Перед смертью он передал музею семейный фотоальбом Поволоцких-Введенских. А уже его сын подарил нам кабинетный рояль отца.