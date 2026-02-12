Эксклюзив! Вот как выглядит музей-квартира барабанщика «Кино» и художника Георгия Гурьянова — открытие уже в конце февраля!

Георгий Гурьянов родился и вырос в исторической части города — на Петроградской стороне и Васильевском острове. С детства окруженный архитектурными памятниками, он не представлял жизнь в новых застраивающихся районах. В интервью художник говорил: «…квартира продолжается в парадной, на лестнице, на улице. Мой интерьер — обрамление для моих картин. Ценю большие пространства, высокие потолки с лепниной, анфилады и красивые виды на город…»

Квартира на Литейном стала одним из крупнейших художественных проектов Гурьянова. Последние тринадцать лет жизни (Георгия не стало в 2013-м. — Прим.ред.), проведенные там, он непрерывно и усердно работал над созданием пространства вокруг себя: восстанавливал паркет и расчищал лепнину, долго работал над художественным оформлением стен. Как и в искусстве, он постоянно стремился к собственному идеалу.