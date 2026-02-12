Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

Эксклюзив! Вот как выглядит музей-квартира барабанщика «Кино» и художника Георгия Гурьянова — открытие уже в конце февраля!

27 февраля на Литейном проспекте откроется мемориальное пространство, посвященное Георгию Гурьянову. В этот день музыканту «Кино», одному из самых дорогих современных художников и главному денди Петербурга 1980-х, 1990-х и нулевых могло бы исполниться 65 лет. По просьбе Собака.ru команда музея рассказывает, как устроена экспозиция и что именно увидят посетители. Слово — директору Акиму Неаронову. 

Георгий Гурьянов
Дмитрий Иванов

Георгий Гурьянов

Квартира Гурьянова на Литейном — под стать многогранной личности ее владельца. Могла принимать различные обличья: светский салон, фотостудия, мастерская художника, площадка для диджей-сетов, хранилище ценных произведений искусства, музыкальных пластинок и кассет. Это поражающий своими размерами архив, который он собирал годами. Все это делает пространство музея-квартиры Георгия Гурьянова и его наследие точкой притяжения как для исследователей истории искусства, так и музыковедения, моды, фотографии и других областей культуры.

В прошлом году проект музея еще на этапе подготовки стал лауреатом премии Собака.ru «Петербург будущего».
Аким Неаронов. Директор Музея-Квартиры Георгия Гурьянова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой музея-квартиры Георгия Гурьянова

Аким Неаронов. Директор Музея-Квартиры Георгия Гурьянова

В этой квартире, где и сегодня витает ощущение подлинного петербургского салона, ночные шумные вечеринки и светские мероприятия со звездными гостями сменялись неделями и месяцами тихой и укромной жизни и усердной работы Гурьянова над картинами

Картина Георгия Гурьянова «Гребцы» в интерьере его квартиры
Лиза Медунецкая

Картина Георгия Гурьянова «Гребцы» в интерьере его квартиры

Георгий Гурьянов родился и вырос в исторической части города  —  на Петроградской стороне и Васильевском острове. С детства окруженный архитектурными памятниками, он не представлял жизнь в новых застраивающихся районах. В интервью художник говорил: «…квартира продолжается в парадной, на лестнице, на улице. Мой интерьер — обрамление для моих картин. Ценю большие пространства, высокие потолки с лепниной, анфилады и красивые виды на город…»

Квартира на Литейном стала одним из крупнейших художественных проектов Гурьянова. Последние тринадцать лет жизни (Георгия не стало в 2013-м. — Прим.ред.), проведенные там, он непрерывно и усердно работал над созданием пространства вокруг себя: восстанавливал паркет и расчищал лепнину, долго работал над художественным оформлением стен. Как и в искусстве, он постоянно стремился к собственному идеалу.

Картины Георгия Гурьянова в интерьере его квартиры
Лиза Медунецкая

Картины Георгия Гурьянова в интерьере его квартиры

Куртки и обувь Георгия Гурьянова
Лиза Медунецкая

Куртки и обувь Георгия Гурьянова

Знаменитый дендизм Гурьянова проявлялся не только в его внешнем виде, но и в быту. Георгий Константинович был настоящим ценителем антикварной мебели. Он собирал и реставрировал предметы интерьера, которые превращали его квартиру в настоящий петербургский дворец: барочно украшенная, позолоченная и обитая красным бархатом мебель, роскошные высокие зеркала, люстры в стиле сталинского ар-деко. Сложно представить еще одну квартиру, которая бы так же точно отражала вкус и эстетические воззрения ее владельца.

Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая

В процессе подготовки музея-квартиры к открытию были проведены деликатные реставрационные и консервационные работы, целью которых было только поддержание того облика, который сам Георгий Константинович придал этому пространству. Оно сохранило первоначальный вид: от оформления стен до расположения элементов интерьера — именно в подлинности заключается уникальность проекта.  Аутентичность пространства проявляется даже в деталях: от «колонн», выстроенных из коробок брендовой обуви, которую так любил Георгий Гурьянов, до красочных мазков на стенах, свидетельствующих о живом творческом процессе. Стены, мебель, произведения искусства  —  не замершие и пустые экспонаты, а «часовые времени, пытающиеся и сохранить тайну, и войти в контакт с пытливым посетителем» — как выразился Андрей Хлобыстин.

Снимок Георгия Гурьянова на фоне его картины «Балтийский флот»
Лиза Медунецкая

Снимок Георгия Гурьянова на фоне его картины «Балтийский флот»

Кассета группы «Кино» «Группа крови»
Лиза Медунецкая

Кассета группы «Кино» «Группа крови»

При этом складывается ощущение, будто сам художник начал подготовку будущего музея еще при жизни. Это проявилось не только в неустанной работе над пространством, но и в формировании необъятного архива, куда входят бесчисленные фотографии, документы, письма, рукописи, художественные произведения и другие ценные единицы хранения.

Музыкальные инструменты группы «Кино»
Лиза Медунецкая

Музыкальные инструменты группы «Кино»

Пластинка, подписанная Георгием Гурьяновым для матери
Лиза Медунецкая

Пластинка, подписанная Георгием Гурьяновым для матери

Текст песни «Это не любовь»
Лиза Медунецкая

Текст песни «Это не любовь»

Коллажи, созданные музыкантами группы «Кино»
Лиза Медунецкая

Коллажи, созданные музыкантами группы «Кино»

Пространство музея-квартиры наполнено уникальными экспонатами из наследия Георгия Гурьянова. В их числе — инструменты музыкантов группы «Кино». Это барабанная установка из финальной сцены фильма «Асса», а также легендарный белый Fender Squier, на котором играл Виктор Цой. Гитара породила множество загадочных теорий относительно ее происхождения.

Георгий Гурьянов бережно хранил все материалы, связанные с «Кино»: от эксклюзивных фотографий до текстов песен, собственноручно записанных Виктором Цоем.

Рабочее место Гурьянова-художника
Лиза Медунецкая

Рабочее место Гурьянова-художника

Лиза Медунецкая

В музейной коллекции представлены произведения Георгия Гурьянова, выполненные в разных техниках и датированные с конца 1960-х до второй половины 2000-х. Это и законченные полотна, и карандашные эскизы, и детские рисунки, а еще — работы других представителей петербургской арт-сцены.

Так, Георгия Гурьянова, пожалуй, чаще кого бы то ни было еще изображали участники «Новых художников». Это отражено и в экспозиции. В частности, здесь есть редкая масляная работа кисти Тимура Новикова  —  романтично-задумчивый портрет Гурьянова 1980-х. А еще — стильный портрет Георгия, созданный Виктором Цоем в 1985 году, он был представлен на выставке «Удар кисти» в Русском музее.

Этикетка супа Campbell с автографом Энди Уорхола
Лиза Медунецкая

Этикетка супа Campbell с автографом Энди Уорхола

Отдельного внимания заслуживают экспонаты, устанавливающие связь между ленинградской культурной сценой и западным арт-миром. Это плакаты, который художник Кит Хэринг подписал специально для Георгия Гурьянова и Виктора Цоя после их знакомства в Париже в 1988 году, и этикетка с банки знаменитого супа Campbell с личным автографом иконы поп-арта Энди Уорхола.

Читайте также: Где в Петербурге смотреть подлинники Уорхола, Баския, Кифера, Лихтенштейна и Кунса? Рассказываем о 5 шедеврах «музея Людвига»

Коллекция галстуков Георгия Гурьянова
Лиза Медунецкая

Коллекция галстуков Георгия Гурьянова

Коллекция обуви Георгия Гурьянова
Лиза Медунецкая

Коллекция обуви Георгия Гурьянова

Коллекция запонок Георгий Гурьянова
Лиза Медунецкая

Коллекция запонок Георгий Гурьянова

Кроме того, экспозиция включает диджейский пульт и фонотеку из строго отобранных и художественно оформленных виниловых пластинок; фототехнику, с помощью которой Георгий снимал произведения архитектуры и виды петербургского неба; избранные вещи из гардероба и аксессуары главного местного денди, например, коллекцию стильных галстуков и запонок.

Отдельная зона будет посвящена семье Георгия Гурьянова. Здесь посетители смогут увидеть личные фотоснимки, детские письма и узнать о ранних предпосылках дендизма и творческих опытах Гурьянова.

Лиза Медунецкая

Масштабная и концентрированная музейная коллекция была собрана без обращения к другим культурным институциям — наследие бережно сохранили члены семьи Гурьянова. Его сестры Наталья и Ольга на протяжении многих лет поддерживали интерьер и атмосферу квартиры на Литейном (даже регулярно поливали цветы), а также сберегли значительный по размеру архив в достойном состоянии. Именно благодаря Ольге Константиновне Черновой (Гурьяновой) стало возможным учреждение музея-квартиры.

Документы Георгия Гурьянова
Лиза Медунецкая

Документы Георгия Гурьянова

Детские письма Георгия Гурьянова из летнего лагеря маме
Лиза Медунецкая

Детские письма Георгия Гурьянова из летнего лагеря маме

Как попасть в музей?

Посещение музея будет возможно только в рамках экскурсий. В ходе них посетители ознакомятся с четырьмя экспозиционными зонами, иллюстрирующими этапы жизни и творческого пути Георгия Константиновича. Это детство и юношество; а также периоды, связанные с группой «Кино» и Новой Академией Изящных Искусств Тимура Новикова.

В рамках подготовки экскурсионного материала была проведена масштабная работа, основанная на изучении архива и общении с членами семьи и близкими друзьями Гурьянова. 

Лиза Медунецкая

Что еще будет в музее?

Плюс в рамках работы музея-квартиры Георгия Гурьянова будут проводиться авторские мероприятия. В том числе музыкальные лекции DJ K Loveski (Костя Лавски), созданные специально для проекта. На них посетители смогут узнать о страсти к музыке и коллекционированию, которое Георгий Гурьянов превратил в настоящее искусство. А еще — послушают произведения, звучание которых сопровождало Георгия Константиновича  всю его жизнь. 

Также в программе запланированы тематические экскурсии Игоря Кузьмичева, писателя и автора Telegram-канала «Здесь был Майк». На официальном сайте кузея-квартиры уже открылась продажа первых билетов на обзорные туры и авторские экскурсии.

Лиза Медунецкая

В издании, подготовленном специально к открытию, искусствовед Андрей Хлобыстин пишет: «Квартира на Литейном больше говорит о Георгии Гурьянове как о художнике и денди, чем о музыканте, хотя все здесь вызывает невольные ассоциации, во всех смыслах, с мотивами группы "Кино", музыка которой будто звучит в этих интерьерах… Квартира Гурьянова — не только мемориал одного человека, но и первый музей культуры "новой волны" и неоакадемизма конца ХХ — начала ХХI веков».

Сохранение подлинности пространства, богатая коллекция, продуманная авторская программа, внимание к мелочам — причины, по которым музей может стать новой точкой притяжения на культурной карте города. 

Лиза Медунецкая

Где следить за новостями музея?

Уже сейчас у будущих посетителей есть возможность первыми узнать самые интересные подробности  творческого и жизненного пути в соцсетях музея в Telegram и ВКонтакте (и на официальном сайте).

Каждый день команда проекта публикует уникальные архивные материалы: так, совсем недавно впервые были представлены снимки Георгия Гурьянова, Виктора Цоя и Георгия Каспаряна, сделанные во время поездки группы «Кино» в Италию для участия в рок-фестивале Back in the U.S.S.R.

Лиза Медунецкая

Презентация проекта пройдет 27 февраля 2026 года в пространстве «Сообщество» в Новой Голландии. С торжественным словом выступят директор музея-квартиры Аким Неаронов, искусствовед Андрей Хлобыстин, историк Игорь Кузьмичев, а также DJ K Loveski (Костя Лавски). Кроме того, обещают специальную музыкальную программу и представление журнала, выпущенного к открытию музея.

Узнать подробности о презентации, экскурсиях, авторских мероприятиях, приобрести билет, а также ознакомиться с правилами и порядком посещения, получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на сайте музея.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: