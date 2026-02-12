Эксклюзив! Вот как выглядит музей-квартира барабанщика «Кино» и художника Георгия Гурьянова — открытие уже в конце февраля!

27 февраля на Литейном проспекте откроется мемориальное пространство, посвященное Георгию Гурьянову. В этот день музыканту «Кино», одному из самых дорогих современных художников и главному денди Петербурга 1980-х, 1990-х и нулевых могло бы исполниться 65 лет. По просьбе Собака.ru команда музея рассказывает, как устроена экспозиция и что именно увидят посетители. Слово — директору Акиму Неаронову.
Георгий Гурьянов
Квартира Гурьянова на Литейном — под стать многогранной личности ее владельца. Могла принимать различные обличья: светский салон, фотостудия, мастерская художника, площадка для диджей-сетов, хранилище ценных произведений искусства, музыкальных пластинок и кассет. Это поражающий своими размерами архив, который он собирал годами. Все это делает пространство музея-квартиры Георгия Гурьянова и его наследие точкой притяжения как для исследователей истории искусства, так и музыковедения, моды, фотографии и других областей культуры.
Аким Неаронов. Директор Музея-Квартиры Георгия Гурьянова
В этой квартире, где и сегодня витает ощущение подлинного петербургского салона, ночные шумные вечеринки и светские мероприятия со звездными гостями сменялись неделями и месяцами тихой и укромной жизни и усердной работы Гурьянова над картинами.
Картина Георгия Гурьянова «Гребцы» в интерьере его квартиры
Георгий Гурьянов родился и вырос в исторической части города — на Петроградской стороне и Васильевском острове. С детства окруженный архитектурными памятниками, он не представлял жизнь в новых застраивающихся районах. В интервью художник говорил: «…квартира продолжается в парадной, на лестнице, на улице. Мой интерьер — обрамление для моих картин. Ценю большие пространства, высокие потолки с лепниной, анфилады и красивые виды на город…»
Квартира на Литейном стала одним из крупнейших художественных проектов Гурьянова. Последние тринадцать лет жизни (Георгия не стало в 2013-м. — Прим.ред.), проведенные там, он непрерывно и усердно работал над созданием пространства вокруг себя: восстанавливал паркет и расчищал лепнину, долго работал над художественным оформлением стен. Как и в искусстве, он постоянно стремился к собственному идеалу.
Знаменитый дендизм Гурьянова проявлялся не только в его внешнем виде, но и в быту. Георгий Константинович был настоящим ценителем антикварной мебели. Он собирал и реставрировал предметы интерьера, которые превращали его квартиру в настоящий петербургский дворец: барочно украшенная, позолоченная и обитая красным бархатом мебель, роскошные высокие зеркала, люстры в стиле сталинского ар-деко. Сложно представить еще одну квартиру, которая бы так же точно отражала вкус и эстетические воззрения ее владельца.
В процессе подготовки музея-квартиры к открытию были проведены деликатные реставрационные и консервационные работы, целью которых было только поддержание того облика, который сам Георгий Константинович придал этому пространству. Оно сохранило первоначальный вид: от оформления стен до расположения элементов интерьера — именно в подлинности заключается уникальность проекта. Аутентичность пространства проявляется даже в деталях: от «колонн», выстроенных из коробок брендовой обуви, которую так любил Георгий Гурьянов, до красочных мазков на стенах, свидетельствующих о живом творческом процессе. Стены, мебель, произведения искусства — не замершие и пустые экспонаты, а «часовые времени, пытающиеся и сохранить тайну, и войти в контакт с пытливым посетителем» — как выразился Андрей Хлобыстин.
При этом складывается ощущение, будто сам художник начал подготовку будущего музея еще при жизни. Это проявилось не только в неустанной работе над пространством, но и в формировании необъятного архива, куда входят бесчисленные фотографии, документы, письма, рукописи, художественные произведения и другие ценные единицы хранения.
Пространство музея-квартиры наполнено уникальными экспонатами из наследия Георгия Гурьянова. В их числе — инструменты музыкантов группы «Кино». Это барабанная установка из финальной сцены фильма «Асса», а также легендарный белый Fender Squier, на котором играл Виктор Цой. Гитара породила множество загадочных теорий относительно ее происхождения.
Георгий Гурьянов бережно хранил все материалы, связанные с «Кино»: от эксклюзивных фотографий до текстов песен, собственноручно записанных Виктором Цоем.
В музейной коллекции представлены произведения Георгия Гурьянова, выполненные в разных техниках и датированные с конца 1960-х до второй половины 2000-х. Это и законченные полотна, и карандашные эскизы, и детские рисунки, а еще — работы других представителей петербургской арт-сцены.
Так, Георгия Гурьянова, пожалуй, чаще кого бы то ни было еще изображали участники «Новых художников». Это отражено и в экспозиции. В частности, здесь есть редкая масляная работа кисти Тимура Новикова — романтично-задумчивый портрет Гурьянова 1980-х. А еще — стильный портрет Георгия, созданный Виктором Цоем в 1985 году, он был представлен на выставке «Удар кисти» в Русском музее.
Этикетка супа Campbell с автографом Энди Уорхола
Отдельного внимания заслуживают экспонаты, устанавливающие связь между ленинградской культурной сценой и западным арт-миром. Это плакаты, который художник Кит Хэринг подписал специально для Георгия Гурьянова и Виктора Цоя после их знакомства в Париже в 1988 году, и этикетка с банки знаменитого супа Campbell с личным автографом иконы поп-арта Энди Уорхола.
Кроме того, экспозиция включает диджейский пульт и фонотеку из строго отобранных и художественно оформленных виниловых пластинок; фототехнику, с помощью которой Георгий снимал произведения архитектуры и виды петербургского неба; избранные вещи из гардероба и аксессуары главного местного денди, например, коллекцию стильных галстуков и запонок.
Отдельная зона будет посвящена семье Георгия Гурьянова. Здесь посетители смогут увидеть личные фотоснимки, детские письма и узнать о ранних предпосылках дендизма и творческих опытах Гурьянова.
Масштабная и концентрированная музейная коллекция была собрана без обращения к другим культурным институциям — наследие бережно сохранили члены семьи Гурьянова. Его сестры Наталья и Ольга на протяжении многих лет поддерживали интерьер и атмосферу квартиры на Литейном (даже регулярно поливали цветы), а также сберегли значительный по размеру архив в достойном состоянии. Именно благодаря Ольге Константиновне Черновой (Гурьяновой) стало возможным учреждение музея-квартиры.
Как попасть в музей?
Посещение музея будет возможно только в рамках экскурсий. В ходе них посетители ознакомятся с четырьмя экспозиционными зонами, иллюстрирующими этапы жизни и творческого пути Георгия Константиновича. Это детство и юношество; а также периоды, связанные с группой «Кино» и Новой Академией Изящных Искусств Тимура Новикова.
В рамках подготовки экскурсионного материала была проведена масштабная работа, основанная на изучении архива и общении с членами семьи и близкими друзьями Гурьянова.
Что еще будет в музее?
Плюс в рамках работы музея-квартиры Георгия Гурьянова будут проводиться авторские мероприятия. В том числе музыкальные лекции DJ K Loveski (Костя Лавски), созданные специально для проекта. На них посетители смогут узнать о страсти к музыке и коллекционированию, которое Георгий Гурьянов превратил в настоящее искусство. А еще — послушают произведения, звучание которых сопровождало Георгия Константиновича всю его жизнь.
Также в программе запланированы тематические экскурсии Игоря Кузьмичева, писателя и автора Telegram-канала «Здесь был Майк». На официальном сайте кузея-квартиры уже открылась продажа первых билетов на обзорные туры и авторские экскурсии.
В издании, подготовленном специально к открытию, искусствовед Андрей Хлобыстин пишет: «Квартира на Литейном больше говорит о Георгии Гурьянове как о художнике и денди, чем о музыканте, хотя все здесь вызывает невольные ассоциации, во всех смыслах, с мотивами группы "Кино", музыка которой будто звучит в этих интерьерах… Квартира Гурьянова — не только мемориал одного человека, но и первый музей культуры "новой волны" и неоакадемизма конца ХХ — начала ХХI веков».
Сохранение подлинности пространства, богатая коллекция, продуманная авторская программа, внимание к мелочам — причины, по которым музей может стать новой точкой притяжения на культурной карте города.
Где следить за новостями музея?
Уже сейчас у будущих посетителей есть возможность первыми узнать самые интересные подробности творческого и жизненного пути в соцсетях музея в Telegram и ВКонтакте (и на официальном сайте).
Каждый день команда проекта публикует уникальные архивные материалы: так, совсем недавно впервые были представлены снимки Георгия Гурьянова, Виктора Цоя и Георгия Каспаряна, сделанные во время поездки группы «Кино» в Италию для участия в рок-фестивале Back in the U.S.S.R.
Презентация проекта пройдет 27 февраля 2026 года в пространстве «Сообщество» в Новой Голландии. С торжественным словом выступят директор музея-квартиры Аким Неаронов, искусствовед Андрей Хлобыстин, историк Игорь Кузьмичев, а также DJ K Loveski (Костя Лавски). Кроме того, обещают специальную музыкальную программу и представление журнала, выпущенного к открытию музея.
Узнать подробности о презентации, экскурсиях, авторских мероприятиях, приобрести билет, а также ознакомиться с правилами и порядком посещения, получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на сайте музея.
