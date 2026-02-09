Каким получился спектакль «Утренний предшественник» Романа Михайлова в БДТ?

«Ничего не понятно, но очень интересно», — так часто пишут в зрительских чатах о театральных сочинениях Романа Михайлова, писателя, режиссера и доктора математических наук. Он выпускает в БДТ им. Г. А. Товстоногова свой четвертый спектакль с загадочным названием «Утренний предшественник» (премьерные показы — 19 и 20 февраля).

Театром Михайлов занимается еще с 1990-х, но в последнее время больше работал в кино: с 2022-го снял семь фильмов и один сериал (sic!). Его кино про изобретение собственного языка и разрушение конвенционального нарратива — его фильмы почти невозможно пересказать, они почти бессюжетны и бессобытийны (и в этом — их обаяние). Кинорежиссера Михайлова интересует чистая метафизика, прорыв в иные измерения. Его галлюциногенные ленты населяют не люди — сущности. Он сочиняет художественные миры, блуждая на границе сна и реальности, исследует устройство восприятия и памяти, подключая собственные эмоциональные аффекты, связанные с воспоминаниями. И в этом, кажется, идет от себя. Глубокая христианская вера у него уживается с мистическим пониманием православия и любовью к индийской культуре и философии. В своих интервью Михайлов довольно откровенен и говорит о творчестве как виде религиозного служения. При этом блаженным его не назовешь. Кто же он тогда? Пророк? Гуру? Проповедник?

И театр для Романа Михайлова — как будто «пространство ритуала», инструмент конструирования иной реальности и особого зрительского впечатления. Так, спектакль «Утренний предшественник» в БДТ создан, чтобы «передать зрителю чувство нежности и ощущение благодати» (цитата из программки!).