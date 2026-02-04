Интенсивная терапия: почему все так любят «Питт» и другие сериалы про врачей?

философ, психоаналитик, автор телеграм-канала «Пациентам вход запрещен»

Если бы Фрейд смотрел «Питт», он бы наверняка заметил, что мы, зрители, получаем странное удовольствие от этих бесконечных медицинских катастроф. По его логике здесь может работать наше «влечение к смерти» — но не в мрачном смысле, а как любопытство к границам жизни, упакованное в безопасный драматургический коктейль. Мы каждый раз осторожно примеряем на себя катастрофу, чтобы в финале с облегчением выдохнуть: «Уф, это случилось не со мной». Это как качели: сначала нас пугают, потом успокаивают, — и мы просим еще.

Кант называл это Возвышенным — когда мы смотрим на бушующий океан из безопасного места, в душе рождается особое чувство. Кант понимал, что этого чувства самого по себе нет ни в душе, ни в океане. «Сам по себе бушующий океан ужасен», — писал он. Оно рождается именно в душе под воздействием чего-то огромного, что не вмещается в восприятие и воображение: катастрофы, бедствия, смерти. Можно сказать, что наша душа производит Возвышенное.

Но мы приходим не только за Возвышенным. Мы впускаем в себя малую дозу хаоса, чтобы почувствовать, что мир все еще управляем. Выпьет ли сегодня кофе усталый кардиохирург, помирятся ли влюбленные интерны, решит ли главный герой свои экзистенциальные кризисы? Проецируя свои переживания на героев, мы видим, как они — экранные «контейнеры» для наших эмоций — разгребают их с профессионализмом врача (или психоаналитика).

Так что «Питт» — это не просто сериал. Это массовая психоиммунизация в развлекательной форме. Пока у зрителей есть внутренняя тревога и потребность в хорошей истории, у этого доктора не будет отбоя от пациентов.