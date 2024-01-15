«Сумма добра в нашем обществе ощутимо уменьшилась»: Лев Лурье, Евгений Водолазкин и Анна Вишнякова вспоминают Льва Рубинштейна

Вообще работа над спектаклем шла гладко, нам удалось добиться ощущения абсолютной прозрачности, легкости, к которому мы так стремились. Но у нас было художественное решение — спектакль шел на шести языках. По этому поводу у нас были опасения, мы не знали, как отнесется к этому сам Лев Семенович.

Но после занавеса он сказал, что ему наша задумка нравится, что его поразило новое звучание его произведения. Он вообще был очень открытым человеком, очень живым, несусветно живым. От него веяло жизнью. И когда я прочитала новость об аварии, о том, что его сбила машина, то это меня шокировало, хотя мы не были с ним хорошо знакомы. И не только меня — мне написал прямо ночью человек из команды спектакля, наш художник по свету. Мы стали мгновенно переписываться, пытаться найти информацию. За происходящим следила команда спектакля в общем чате, который остался у нас со времен постановки. И после того как информация о смерти Льва Семеновича подтвердилась у всех осталась только внутренняя пустота и боль. Ни у кого не было слов, только многоточия...