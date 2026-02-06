Как побывать в гостях у автора книги «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд? В Петербурге открылся ее музей-квартира

В день рождения писательницы Айн Рэнд (настоящее имя — Алиса Розенбаум!) по адресу Невский проспект, 120 состоялось предоткрытие ее музея-квартиры. Как выглядит пространство, где создательница «Атлант расправил плечи», библии либертарианцев, жила перед эмиграцией? Из чего состоит экспозиция? И как жизнь в Петербурге ХХ века отразилась на взглядах философа? Об этом редакции Собака.ru рассказали создатели первого в мире мемориального проекта, посвященного Айн Рэнд.
Как создавался музей
В 2020 году фонд Айн Рэнд нашел справку о регистрации, которую Алиса Розенбаум подавала в 1921-м при поступлении в Петроградский университет. Из нее стало известно, что писательница жила на третьем этаже дома с видом на площадь Восстания. Будущую квартиру-музей занимали офисы, но фонду дали возможность каждый месяц проводить здесь лекции и дискуссии.
Спустя два года владелец помещений Дмитрий Павлов предложил организовать мемориальное пространство, как напоминание о том, что автор философии объективизма начинала свою карьеру в Петербурге. Сначала отучилась на факультете социальной педагогики в Петроградском университете, а позже поступила в Школу экранного искусства. Здесь же она написала свои первые широко известные тексты: «Пола Негри» и «Голливуд».
президент фонда Айн Рэнд
«С 2022 года мы рассмотрели несколько разных концепции музея. Например, думали оставить голые стены и транслировать на них видеопроекции или вернуть исторический вид лестнице в парадной. В итоге решили остановиться на интерактивной экспозиции и концепции дискуссионного клуба. Казалось, если не начнем сейчас, еще лет пять будем обсуждать этот проект».
Из чего состоит экспозиция
Музей-квартира занимает небольшой зал, который соседствует с федерацией легкой атлетики и компанией по продаже недвижимости. Сейчас внутри можно увидеть копии архивных документов, фотографий и рукописей, стенды с биографией писательницы, разъяснением идей объективизма и историей создания музея. А еще книги и печатную машинку «Ремингтон Рэнд». Из исторических объектов в квартире сохранилась только оригинальная изразцовая печь.
К официальному открытию пространства для зрителей (save the date: старт обещают в сентябре!) готовится интерактивная экспозиция и документальный фильм о жизни писательницы.
президент фонда Айн Рэнд
«Сценарии видеопрезентаций пока в работе. Предположительно одна будет по теме “Айн Рэнд в России”, вторая — о биографии и связи с кино, третья — о философии объективизма».
создатель музея-квартиры Айн Рэнд
«С помощью современных технологий мы хотим погрузить зрителей в атмосферу Петербурга ХХ века и оживить наследие писательницы».
Создатели музея рассчитывают, что новость о запуске мемориального пространства поможет им найти потомков родственников Рэнд в Петербурге, у которых хранятся неизвестные исследователям архивные фотографии и документы.
Когда и как музей заработает для посетителей
Официально проект планируют открыть к сентябрю 2026 года. Экскурсии будут проходить один или два раза в неделю по предварительной регистрации. Пространство музея камерное, поэтому в каждой группе окажется не более 50 человек. Хотя сейчас экспозиция недоступна, уже можно стать зрителем дискуссионного клуба, который каждый месяц проводит фонд Айн Рэнд. Следите за анонсами в VK и в Telegram.
Почему это важно
Айн Рэнд — автор всемирно известной концепции объективизма, которую она сформулировала в романах-бестселлерах «Источник» и «Атлант расправил плечи». Основы философии Рэнд: разум, индивидуализм и рациональный эгоизм.
президент фонда Айн Рэнд
«Если смотреть на социологические данные — Всемирный обзор ценностей — можно увидеть, что за последние 30 лет взгляды людей стремительно дрейфуют в сторону свободы и личного самовыражения. Это полное совпадение с объективизмом, который пропагандировала Рэнд.
Она внесла существенный вклад в этическое оправдание предпринимательской деятельности. Рэнд постулировала, что человек способен выживать, руководствуясь только разумом и продуктивным трудом».
И хотя прославилась философ и писательница уже в США, на ее взгляды значительно повлиял Петербург, где она прожила практически до 21 года и испытала на себе последствия революции и экспроприации собственности, коснувшейся ее семьи.
президент фонда Айн Рэнд
«У Рэнд есть полуавтобиографическое произведение “Мы живые”, где о Петербурге написано с большой любовью. Здесь с ней связано множество адресов: дом ее рождения на Московском проспекте, 42. Гимназия на улице Правды, 20, университет в особняке Кельха на Чайковского, 28 и последний адрес — Дмитровский переулок, 16, откуда Рэнд эмигрировала».
