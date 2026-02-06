Как побывать в гостях у автора книги «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд? В Петербурге открылся ее музей-квартира

Как создавался музей

В 2020 году фонд Айн Рэнд нашел справку о регистрации, которую Алиса Розенбаум подавала в 1921-м при поступлении в Петроградский университет. Из нее стало известно, что писательница жила на третьем этаже дома с видом на площадь Восстания. Будущую квартиру-музей занимали офисы, но фонду дали возможность каждый месяц проводить здесь лекции и дискуссии.

Спустя два года владелец помещений Дмитрий Павлов предложил организовать мемориальное пространство, как напоминание о том, что автор философии объективизма начинала свою карьеру в Петербурге. Сначала отучилась на факультете социальной педагогики в Петроградском университете, а позже поступила в Школу экранного искусства. Здесь же она написала свои первые широко известные тексты: «Пола Негри» и «Голливуд».