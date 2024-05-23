Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 мая

Фестивали и ярмарки в честь Дня города, праздник мороженого, открытие «Летнего театра» в Новой Голландии, день рождения Иосифа Бродского, концерты Тоси Чайкиной, Элджея и Жени Любич, премьера спектакля Насти Паутовой «Мать», Федор Федотов в роли Митрофанушки, а также продолжение супергеройской франшизы «Майор Гром: Игра» с Тихоном Жизневским в кино — рассказываем о главных событиях последних выходных этой весны.
Тося Чайкина
Четверг, 24 мая
Фестиваль новой музыки (от 6+ до 18+)
Уже в 11 раз команда reMusik во главе с иранским композитором Мехди Хоссейни проводит международный музыкальный форум. Будут концерты, лекции, мастер-классы и творческие встречи. В день открытия — российская премьера камерной оперы «Восстание из мертвых» в версии пекинского оркестра.
С 23 мая по 8 июня
День рождения Иосифа Бродского, музей Анны Ахматовой (18+)
Ко дню рождения поэта (отмечаем 24 мая!) в музее подготовили целую программу — с вернисажем фотовыставки о его отце (будет лекция куратора), встречей с художницей Мариной Азизян, концертом главного режиссера БТК Руслана Кудашова и свободным микрофоном.
23, 24 мая
Концерт Тоси Чайкиной, Union (18+)
19:00
Королева непредсказуемых фитов и всеобщая любимица выступит во дворе бара Union.
Показ фильма «Бродский. Суд», «Англетер» (12+)
19:00
Премьера к 60-летию судебного процесса над поэтом, которого в 1964 году отправили в ссылку за так называемое тунеядство. Ленту обсудят свидетели тех событий — искусствовед Михаил Мильчик и историк Яков Гордин.
Встреча с Эрой Коробовой, «Старая Вена» (18+)
19:00
Искусствовед, проработавшая больше 50 лет в Эрмитаже, подруга Бродского и Довлатова погрузится в воспоминания и прочитает собственные стихи.
Спектакль «Выход в свет», Театральный музей (16+)
20:00
Альманах режиссера Дмитрия Мулькова, посвященный культовым актрисах отечественной сцены, сделан по мотивам выставки «Суд Париса. Рождение богини».
Концерт Жени Любич, Новая сцена Александринского театра (16+)
20:00
«Русская француженка» выступит с программой «Весна в моих снах». К привычному звучанию группы — гитара, бас и барабаны — добавятся арфа, клавиши и балалайка.
В кинотеатрах города на этой неделе смотрим продолжение российской супергеройской франшизы «Майор Гром: Игра» (12+) с Тихоном Жизневским, комедию «Мечта с подвохом» (16+) с Питером Динклэйджем, корейскую драму «Нужды путешественника» (18+) с французской актрисой Изабель Юппер, триллер «Пробуждение зла» (18+), мелодрамы «Сладкая парочка» (18+) и «Сама любовь» (18+), мультфильм «Пушистый вояж» (6+), а также ре-релизы — драму Бернардо Бертолуччи «Мечтатели» (18+) и классику хоррора «Техасская резня бензопилой» (18+).
Настя Паутова, режиссер спектакля «Мать»
Пятница, 24 мая
Концерт «Город поет», Михайловский сад (12+)
14:00
В День славянской письменности и культуры хор из нескольких сотен человек по традиции выступит в сопровождении симфонического оркестра.
Выставка «Лев Додин: жизнь человека», Полярный флигель Шереметевского дворца (12+)
В экспозиции, приуроченной к 80-летию художественного руководителя МДТ, фрагменты декораций, реквизит, редкие фотографии и записи спектаклей.
С 24 мая по 20 октября
Фестиваль «Молодежь. Театр. Фест» (от 12+ до 18+)
Международный фестиваль (экс-«Радуга»), организованный Театром юных зрителей, пройдет уже в 25 раз. В программе — спектакли из Турции, Бразилии, Казахстана, Ирана, Ирака и Туниса.
До 30 мая
Экскурсия по стихотворению «Я входил вместо дикого зверя в клетку», музей Иосифа Бродского (18+)
18:00
Филолог Денис Ахапкин разберет стихотворение, которое Бродский написал на свое 40-летие. За визуальное сопровождение отвечает выставка «Отечество нам “Русский самовар”».
Выставка «Тело», Masters Digital (18+)
Генеративная графика Элины Зазули на тему цифровой репрезентации тела.
До 30 июня
Презентация книги «Вечная мерзлота», Дом книги (18+)
18:00
Лауреат «Большой книги» Виктор Ремизов расскажет о романе, посвященном ГУЛАГу и одной из «сталинских строек» — Трансполярной магистрали.
Концерт Элджея, Roof Place (16+)
19:00
«Сайонара-бой» Алексей Узенюк исполнит хиты «Минимал» и «Рваные джинсы» с видом на Финский залив.
Спектакль «Мать», Городской театр (18+)
19:00
Дебютный спектакль о принятии неизбежного создательницы самого петербургского мем-блога Насти Паутовой. В касте — Артем Злобин.
24, 25 мая
Концерт «Нейромонах Феофан», Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Древнерусский песнослов и драмодей со своей командой представит новое шоу «Симбиоз»: это будет микс из собственных треков и драм-н-бейса других музыкантов, «родных да заморских».
Концерт «Созвездие Отрезок», Factory 3 (16+)
20:00
Психоделическая группа с солисткой «Хадн Дадн» Варварой Краминовой презентует сингл «Редкая птичка».
Федор Федотов, актер спектакля «Недоросль»
Суббота, 25 мая
Фестиваль мороженого, площадь Островского (0+)
На празднике в честь Дня города (отмечаем 27 мая!) будет мороженое самых экзотических вкусов — от креветки до сельдерея и нефти.
25, 26 мая
Открытие фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», Малый мраморный дворец (6+)
18:00
В обычно недоступном особняке графа Кушелева-Безбородко выступят сопрано Ольга Пудова, тенор Мигран Агаджанян и квартет виолончелей «Растрелли». За фортепиано — Евгений Изотов.
Фестиваль «Соляной городок», академия им. Штиглица (18+)
Соляной переулок и дворы вуза превратят в город мастеров, где соберутся художники, скульпторы, стеклодувы, гончары и кузнецы.
25 мая
Popcorn Market, «Севкабель Порт» (18+)
На ярмарке локальных брендов найдутся парфюм из Новосибирска, джемперы из Королева, вишня в шоколаде из Уфы и не только.
25, 26 мая
Фестиваль тюльпанов, Елагин остров (6+)
На вторые выходные цветочного праздника приходится пик цветения луковичных. А еще будут ярмарка безделушек и концерт духового оркестра.
25, 26 мая
Закрытие шоурума Ad Marginem, двор на Ковенском (18+)
Издательство устраивает финальную распродажу с розыгрышем подарков.
25, 26 мая
Фестиваль «Старшие в городе», «Севкабель Порт» (18+)
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» проводит фестиваль для активных людей старше 50. Будут живая музыка, танцы и мастер-классы.
Спектакль «Недоросль», театр им. Ленсовета (12+)
18:00
Премьера комедии из школьной программы в постановке Романа Кочержевского. Избалованного маменькиного сынка Митрофанушку играет Федор Федотов.
25, 26 мая
Концерт Blues Bastards, «черночь» и Jampol, Новая сцена Александринского театра (16+)
19:00
Последний вечер проекта «Новая сцена Live» в этом сезоне — повод добавить в плейлист трех самобытных инди-исполнителей.
Спектакль «Ночь нежна», «Мастерская» (18+)
19:00
Режиссерский дебют Андрея Аладьина. В его версии действие романа Фицджеральда перенесено в кинопавильон.
Гала-вечер фестиваля Context. Diana Vishneva, Новая Голландия (12+)
20:00
Восемь российских хореографов представят свои работы. Событие запускает «Летний театр» во дворе «Бутылки».
Фестиваль «Synth College: Звездная», Union (18+)
20:00
Хогвартс диджеинга Synth College устроит танцы до утра — с лайвами и перформансами своих резидентов.
Вечеринка «Кружок», Blank (18+)
23:00
Будут основатель No Wave! Ильдар Иксанов, Masha Volum, группа Turbosh с полноценным лайвом, а также резиденты «Кружка». Автомат с игрушками и тату-станция прилагаются.
Выставка «Пространство 1960–1970-х годов»
Воскресенье, 26 мая
День фехтовальщика, Александровский сад (0+)
13:00
25 коллективов — снова в рамках Дня города — продемонстрируют разные виды фехтования. В программе старинные танцы, концерт восточной музыки, номер по мотивам игры Assassin’s Creed, сражения в стиле «Звездных войн» (саберфайтинг) и даже бои на ирландских тростях.
Выставка «Натюрморт 1920–1930-х годов», корпус Бенуа Русского музея (6+)
Камерный проект познакомит с малоизвестными именами того времени: Владимиром Авласом, Анатолием Гусятинским, Ервандом Кочаром и другими художниками.
До 30 июля
Праздник «Ай да Пушкин!», Измайловский сад (0+)
13:00
Молодежный театр на Фонтанке зовет отметить День города. Подготовили специальную программу (на сцене в саду выступят десятки артистов), мастер-классы для детей, фотозону и фудкорт.
Выставка «Пространство 1960–1970-х годов», центр Михаила Шемякина (0+)
Ностальгические репортажные фотографии Валентина Барановского показывают ленинградцев за работой, на улицах и в музеях.
До 9 июня
Концерт «Дворжак: Александр Сладковский и musicAeterna», Капелла (12+)
20:00
В программе — концерт для виолончели с оркестром си минор и симфония №8 соль мажор. Солирует Алексей Жилин. Дирижер — Александр Сладковский, художественный руководитель симфонического оркестра Татарстана.
Концерт Валерия Сюткина, «Космонавт» (16+)
20:00
Элегантный стиляга — экс-вокалист «Браво» — споет самые солнечные песни (ведь совсем скоро лето!).
Концерт Паши Техника, Aurora Concert Hall (18+)
20:00
Скандальный рэпер и культовая фигура музыкального андеграунда России выйдет со своими хитами.
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