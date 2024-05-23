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Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 мая

Фестивали и ярмарки в честь Дня города, праздник мороженого, открытие «Летнего театра» в Новой Голландии, день рождения Иосифа Бродского, концерты Тоси Чайкиной, Элджея и Жени Любич, премьера спектакля Насти Паутовой «Мать», Федор Федотов в роли Митрофанушки, а также продолжение супергеройской франшизы «Майор Гром: Игра» с Тихоном Жизневским в кино — рассказываем о главных событиях последних выходных этой весны. 

Чт 23 мая Пт 24 мая Сб 25 мая Вс 26 мая
Тося Чайкина
Фото: Маша Попова. «Собака.ru»

Тося Чайкина

Четверг, 24 мая

Фестиваль новой музыки (от 6+ до 18+)

Уже в 11 раз команда reMusik во главе с иранским композитором Мехди Хоссейни проводит международный музыкальный форум. Будут концерты, лекции, мастер-классы и творческие встречи. В день открытия — российская премьера камерной оперы «Восстание из мертвых» в версии пекинского оркестра.

С 23 мая по 8 июня

День рождения Иосифа Бродского, музей Анны Ахматовой (18+)

Ко дню рождения поэта (отмечаем 24 мая!) в музее подготовили целую программу — с вернисажем фотовыставки о его отце (будет лекция куратора), встречей с художницей Мариной Азизян, концертом главного режиссера БТК Руслана Кудашова и свободным микрофоном. 

23, 24 мая

Концерт Тоси Чайкиной, Union (18+)

19:00

Королева непредсказуемых фитов и всеобщая любимица выступит во дворе бара Union. 

Показ фильма «Бродский. Суд», «Англетер» (12+)

19:00

Премьера к 60-летию судебного процесса над поэтом, которого в 1964 году отправили в ссылку за так называемое тунеядство. Ленту обсудят свидетели тех событий — искусствовед Михаил Мильчик и историк Яков Гордин

Встреча с Эрой Коробовой, «Старая Вена» (18+)

19:00

Искусствовед, проработавшая больше 50 лет в Эрмитаже, подруга Бродского и Довлатова погрузится в воспоминания и прочитает собственные стихи. 

Спектакль «Выход в свет», Театральный музей (16+)

20:00

Альманах режиссера Дмитрия Мулькова, посвященный культовым актрисах отечественной сцены, сделан по мотивам выставки «Суд Париса. Рождение богини». 

Концерт Жени Любич, Новая сцена Александринского театра (16+)

20:00

«Русская француженка» выступит с программой «Весна в моих снах». К привычному звучанию группы — гитара, бас и барабаны — добавятся арфа, клавиши и балалайка.

В кинотеатрах города на этой неделе смотрим продолжение российской супергеройской франшизы «Майор Гром: Игра» (12+) с Тихоном Жизневским, комедию «Мечта с подвохом» (16+) с Питером Динклэйджем, корейскую драму «Нужды путешественника» (18+) с французской актрисой Изабель Юппер, триллер «Пробуждение зла» (18+), мелодрамы «Сладкая парочка» (18+) и «Сама любовь» (18+), мультфильм «Пушистый вояж» (6+), а также ре-релизы — драму Бернардо Бертолуччи «Мечтатели» (18+) и классику хоррора «Техасская резня бензопилой» (18+). 

Настя Паутова, режиссер спектакля «Мать»
Фото: Ксения Ващенко. «Собака.ru»

Настя Паутова, режиссер спектакля «Мать»

Пятница, 24 мая

Концерт «Город поет», Михайловский сад (12+)

14:00

В День славянской письменности и культуры хор из нескольких сотен человек по традиции выступит в сопровождении симфонического оркестра. 

Выставка «Лев Додин: жизнь человека», Полярный флигель Шереметевского дворца (12+)

В экспозиции, приуроченной к 80-летию художественного руководителя МДТ, фрагменты декораций, реквизит, редкие фотографии и записи спектаклей. 

С 24 мая по 20 октября

Фестиваль «Молодежь. Театр. Фест» (от 12+ до 18+)

Международный фестиваль (экс-«Радуга»), организованный Театром юных зрителей, пройдет уже в 25 раз. В программе — спектакли из Турции, Бразилии, Казахстана, Ирана, Ирака и Туниса. 

До 30 мая

Экскурсия по стихотворению «Я входил вместо дикого зверя в клетку», музей Иосифа Бродского (18+)

18:00

Филолог Денис Ахапкин разберет стихотворение, которое Бродский написал на свое 40-летие. За визуальное сопровождение отвечает выставка «Отечество нам “Русский самовар”»

Выставка «Тело», Masters Digital (18+)

Генеративная графика Элины Зазули на тему цифровой репрезентации тела. 

До 30 июня

Презентация книги «Вечная мерзлота», Дом книги (18+)

18:00

Лауреат «Большой книги» Виктор Ремизов расскажет о романе, посвященном ГУЛАГу и одной из «сталинских строек» — Трансполярной магистрали. 

Концерт Элджея, Roof Place (16+)

19:00

«Сайонара-бой» Алексей Узенюк исполнит хиты «Минимал» и «Рваные джинсы» с видом на Финский залив.  

Спектакль «Мать», Городской театр (18+)

19:00

Дебютный спектакль о принятии неизбежного создательницы самого петербургского мем-блога Насти Паутовой. В касте — Артем Злобин.

24, 25 мая

Концерт «Нейромонах Феофан», Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Древнерусский песнослов и драмодей со своей командой представит новое шоу «‎Симбиоз»: это будет микс из собственных треков и драм-н-бейса других музыкантов, «родных да заморских». 

Концерт «Созвездие Отрезок», Factory 3 (16+)

20:00

Психоделическая группа с солисткой «Хадн Дадн» Варварой Краминовой презентует сингл «Редкая птичка». 

Федор Федотов, актер спектакля «Недоросль»
Фото: Ада Дмитриевская. «Собака.ru»

Федор Федотов, актер спектакля «Недоросль»

Суббота, 25 мая

Фестиваль мороженого, площадь Островского (0+)

На празднике в честь Дня города (отмечаем 27 мая!) будет мороженое самых экзотических вкусов — от креветки до сельдерея и нефти.  

25, 26 мая

Открытие фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», Малый мраморный дворец (6+)

18:00

В обычно недоступном особняке графа Кушелева-Безбородко выступят сопрано Ольга Пудова, тенор Мигран Агаджанян и квартет виолончелей «Растрелли». За фортепиано — Евгений Изотов.

Фестиваль «Соляной городок», академия им. Штиглица (18+)

Соляной переулок и дворы вуза превратят в город мастеров, где соберутся художники, скульпторы, стеклодувы, гончары и кузнецы. 

25 мая

Popcorn Market, «Севкабель Порт» (18+)

На ярмарке локальных брендов найдутся парфюм из Новосибирска, джемперы из Королева, вишня в шоколаде из Уфы и не только. 

25, 26 мая

Фестиваль тюльпанов, Елагин остров (6+)

На вторые выходные цветочного праздника приходится пик цветения луковичных. А еще будут ярмарка безделушек и концерт духового оркестра. 

25, 26 мая

Закрытие шоурума Ad Marginem, двор на Ковенском (18+)

Издательство устраивает финальную распродажу с розыгрышем подарков. 

25, 26 мая

Фестиваль «Старшие в городе», «Севкабель Порт» (18+)

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» проводит фестиваль для активных людей старше 50. Будут живая музыка, танцы и мастер-классы. 

Спектакль «Недоросль», театр им. Ленсовета (12+)

18:00

Премьера комедии из школьной программы в постановке Романа Кочержевского. Избалованного маменькиного сынка Митрофанушку играет Федор Федотов

25, 26 мая

Концерт Blues Bastards, «черночь» и Jampol, Новая сцена Александринского театра (16+)

19:00

Последний вечер проекта «Новая сцена Live» в этом сезоне — повод добавить в плейлист трех самобытных инди-исполнителей. 

Спектакль «Ночь нежна», «Мастерская» (18+)

19:00

Режиссерский дебют Андрея Аладьина. В его версии действие романа Фицджеральда перенесено в кинопавильон. 

Гала-вечер фестиваля Context. Diana Vishneva, Новая Голландия (12+)

20:00

Восемь российских хореографов представят свои работы. Событие запускает «Летний театр» во дворе «Бутылки». 

Фестиваль «Synth College: Звездная», Union (18+)

20:00

Хогвартс диджеинга Synth College устроит танцы до утра — с лайвами и перформансами своих резидентов. 

Вечеринка «Кружок», Blank (18+)

23:00

Будут основатель No Wave! Ильдар Иксанов, Masha Volum, группа Turbosh с полноценным лайвом, а также резиденты «Кружка». Автомат с игрушками и тату-станция прилагаются. 

Выставка «Пространство 1960–1970-х годов»
Фото Валентина Барановского. Изображение предоставлено пресс-службой Центра Шемякина

Выставка «Пространство 1960–1970-х годов»

Воскресенье, 26 мая

День фехтовальщика, Александровский сад (0+)

13:00

25 коллективов — снова в рамках Дня города — продемонстрируют разные виды фехтования. В программе старинные танцы, концерт восточной музыки, номер по мотивам игры Assassin’s Creed, сражения в стиле «Звездных войн» (саберфайтинг) и даже бои на ирландских тростях. 

Выставка «Натюрморт 1920–1930-х годов», корпус Бенуа Русского музея (6+)

Камерный проект познакомит с малоизвестными именами того времени: Владимиром Авласом, Анатолием Гусятинским, Ервандом Кочаром и другими художниками. 

До 30 июля

Праздник «Ай да Пушкин!», Измайловский сад (0+)

13:00

Молодежный театр на Фонтанке зовет отметить День города. Подготовили специальную программу (на сцене в саду выступят десятки артистов), мастер-классы для детей, фотозону и фудкорт. 

Выставка «Пространство 1960–1970-х годов», центр Михаила Шемякина (0+)

Ностальгические репортажные фотографии Валентина Барановского показывают ленинградцев за работой, на улицах и в музеях.  

До 9 июня 

Концерт «Дворжак: Александр Сладковский и musicAeterna», Капелла (12+)

20:00

В программе — концерт для виолончели с оркестром си минор и симфония №8 соль мажор. Солирует Алексей Жилин. Дирижер — Александр Сладковский, художественный руководитель симфонического оркестра Татарстана. 

Концерт Валерия Сюткина, «Космонавт» (16+)

20:00

Элегантный стиляга — экс-вокалист «Браво» — споет самые солнечные песни (ведь совсем скоро лето!). 

Концерт Паши Техника, Aurora Concert Hall (18+)

20:00

Скандальный рэпер и культовая фигура музыкального андеграунда России выйдет со своими хитами. 

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