Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 мая

Фестиваль новой музыки (от 6+ до 18+)

Уже в 11 раз команда reMusik во главе с иранским композитором Мехди Хоссейни проводит международный музыкальный форум. Будут концерты, лекции, мастер-классы и творческие встречи. В день открытия — российская премьера камерной оперы «Восстание из мертвых» в версии пекинского оркестра.

С 23 мая по 8 июня

День рождения Иосифа Бродского, музей Анны Ахматовой (18+)

Ко дню рождения поэта (отмечаем 24 мая!) в музее подготовили целую программу — с вернисажем фотовыставки о его отце (будет лекция куратора), встречей с художницей Мариной Азизян, концертом главного режиссера БТК Руслана Кудашова и свободным микрофоном.

23, 24 мая

Концерт Тоси Чайкиной, Union (18+)

19:00

Королева непредсказуемых фитов и всеобщая любимица выступит во дворе бара Union.

Показ фильма «Бродский. Суд», «Англетер» (12+)

19:00

Премьера к 60-летию судебного процесса над поэтом, которого в 1964 году отправили в ссылку за так называемое тунеядство. Ленту обсудят свидетели тех событий — искусствовед Михаил Мильчик и историк Яков Гордин.

Встреча с Эрой Коробовой, «Старая Вена» (18+)

19:00

Искусствовед, проработавшая больше 50 лет в Эрмитаже, подруга Бродского и Довлатова погрузится в воспоминания и прочитает собственные стихи.

Спектакль «Выход в свет», Театральный музей (16+)

20:00

Альманах режиссера Дмитрия Мулькова, посвященный культовым актрисах отечественной сцены, сделан по мотивам выставки «Суд Париса. Рождение богини».

Концерт Жени Любич, Новая сцена Александринского театра (16+)

20:00

«Русская француженка» выступит с программой «Весна в моих снах». К привычному звучанию группы — гитара, бас и барабаны — добавятся арфа, клавиши и балалайка.

В кинотеатрах города на этой неделе смотрим продолжение российской супергеройской франшизы «Майор Гром: Игра» (12+) с Тихоном Жизневским, комедию «Мечта с подвохом» (16+) с Питером Динклэйджем, корейскую драму «Нужды путешественника» (18+) с французской актрисой Изабель Юппер, триллер «Пробуждение зла» (18+), мелодрамы «Сладкая парочка» (18+) и «Сама любовь» (18+), мультфильм «Пушистый вояж» (6+), а также ре-релизы — драму Бернардо Бертолуччи «Мечтатели» (18+) и классику хоррора «Техасская резня бензопилой» (18+).