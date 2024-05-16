Петербург 1960-1970-х в объективе Валентина Барановского покажут на выставке в Центре Шемякина

На выставке «Пространство 1960 – 1970-х», которая открывается 22 мая в Центре Михаила Шемякина, представит работы Валентина Барановского в жанре репортажной съемки. Главные герои снимков — обыкновенные петербуржцы, случайные прохожие, «которые при удобном случае будто становятся персонажами немого фильма — застывшего кадра». Экспозиция станет дополнением к текущей масштабной выставке работ Шемякина и его окружения 1960-1970-х годов, что отражено в перекликающимся названии. Фотографии Валентина Барановского дополняют живопись нонкомформистов и полно передают настроение той эпохи. Одновременно, две экспозиции работаю на антитезе — уютные и ностальгические кадры ленинградской жизни и противоречивое неофициальное искусство прошлого века отражают разноплановость быта города.

Напомним, в Центре Шемякина сейчас также работает выставка «Михаил Шемякин. Окружение времени. Около 1960-1970-х», в рамках которой продемонстрирован широкий срез нонкомформистского искусства из Петербурга и Москвы — 30 художников. Произведения Шолома Шварца, Геннадия Устюгова, Ии Кирилловой, Олега Лягачева, Юлиана Росточкина, Евгения Михнова-Войтенко, Рихарда Васми, Владимира Шагина, Оскара Рабина, Владимира Янкилевского из частных собраний или галерейных коллекций будут впервые экспонируются в выставочном пространстве. С проектом можно ознакомиться до 23 июня.