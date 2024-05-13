«Подбирая истории, разбирая материалы вместе с драматургом, мы специально искали непохожие друг на друга сюжеты, проблемные, конфликтные по отношению друг к другу — разные ракурсы к нашей теме. Поэтому каждый эпизод нашего спектакля — отдельное, самостоятельное высказывание, микроспектакль в спектакле», – говорит режиссер Дмитрий Мульков.

Спектакль «Выход в свет» состоит из 8 постановок: «Послание к…» в исполнении Марии Кудряшовой, «Рондо» с Викторией Шпаковой, «Рассказ о женщине, которая работает в театре актрисой» в исполнении Маргариты Лоскутниковой, «Вербатим» Виктории Шпаковой, «Сказка о маленьком независимом театре» с Любовью Яковлевой в главной роли, «Existential Crisis Aria» в исполнении Елизаветы Кононовой, «Посвящение Зинаиде Райх» с Любовью Яковлевой и «Трактат о театральном свете» в исполнении Леонида Семенова. За сценарий отвечал Константин Шевкин.

Спектакль «Выход в свет» пройдет 20 и 23 мая в Театральном музее на улице Зодчего Росси, 2А.

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