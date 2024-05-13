«Выход в свет» — это переосмысление выставочной концепции проекта «Суд Париса. Рождение богини», созданного в рамках фестиваля «Дягилев P.S. — 2023».
Спектакль Дмитрия Мулькова «Выход в свет», закрытая премьера которого состоялась на экспозиции выставки «Суд Париса. Рождение богини» 22 апреля, теперь доступен для широкого круга зрителей — постановку можно увидеть уже 20 и 23 мая в Театральном музее. Подобно выставке идея спектакля обращена к культовым женским образам прошлого, настоящие истории которых переосмысляются в 8 антологиях о балерине, оперной певице, актрисы драм-театра. Каждая героиня в спектакле наделена собственным голосом и характером — эпизоды постановки не содержат сквозного сюжета, они различны как по форме, так и по содержанию: от драматического монолога до зонга и трактата.
«Подбирая истории, разбирая материалы вместе с драматургом, мы специально искали непохожие друг на друга сюжеты, проблемные, конфликтные по отношению друг к другу — разные ракурсы к нашей теме. Поэтому каждый эпизод нашего спектакля — отдельное, самостоятельное высказывание, микроспектакль в спектакле», – говорит режиссер Дмитрий Мульков.
Спектакль «Выход в свет» состоит из 8 постановок: «Послание к…» в исполнении Марии Кудряшовой, «Рондо» с Викторией Шпаковой, «Рассказ о женщине, которая работает в театре актрисой» в исполнении Маргариты Лоскутниковой, «Вербатим» Виктории Шпаковой, «Сказка о маленьком независимом театре» с Любовью Яковлевой в главной роли, «Existential Crisis Aria» в исполнении Елизаветы Кононовой, «Посвящение Зинаиде Райх» с Любовью Яковлевой и «Трактат о театральном свете» в исполнении Леонида Семенова. За сценарий отвечал Константин Шевкин.
Спектакль «Выход в свет» пройдет 20 и 23 мая в Театральном музее на улице Зодчего Росси, 2А.
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