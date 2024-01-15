Актер Федор Федотов: «Ум и интеллигентность должны победить грубую пустую харизму»

Давай начнем с секса.

Наконец-то!

Чем ты зрителя цепляешь?

Не поверишь, но нет такой задачи. В кино вся сексуальность и харизма должны быть направлены не на зрителя, а на партне­ра в кадре. Вот если между актерами ис­кра пробегает и возникает тот самый секс, тогда уже зритель начнет подключаться.

Что сексуальней и лучше рабо­тает — брутальный образ или интеллектуальный?

Черт, я не знаю. Тот случай, когда обычно в скобочках пишут: «Смеется». Вот в ско­бочках можно написать: «Плачет».

Вообще непонятно, что действительно нужно тому или другому зрителю. Я смею верить, что ум и интеллигентность долж­ны победить грубую пустую харизму. Со­держательность внутреннюю не накача­ешь в спортзале.

Но ты же сам спортсмен!

Именно, поэтому верю, что есть сила тела и сила духа. Всегда нужно что-то сред­нее. Каким должен быть Гамлет сегодня? И брутальным, и харизматичным, и нервным, и интеллигентным, умным, начитанным.

Вот актер Александр Новиков, с ко­торым ты играешь в спектакле «Обыкновенная история» в театре Ленсовета. Полноватый, мешкова­тый, немножко помятый. А на сцену выходит — и весь зал верит, что он самый сексуальный мужчина в мире. Как это получается?

Его сексуальность в бесконечно остром уме, зашкаливающем уровне интеллекта и ин­теллигентности. Это как раз то, что нельзя натренировать. Но сколько Александр Мар­кович читает, смотрит спектаклей — такой способ нарастить свою внутреннюю при­влекательность доступен каждому.

А как с первого взгляда оценить глу­бокий внутренний мир?

Это видно в работе, в общении. К тому же многие талантливые артисты умеют соз­давать впечатление. Да, не всегда за впе­чатлением что-то стоит, но и на таком примере есть чему поучиться.

Как ты ловко обходишь острые углы. Ты вообще кажешься хорошим чело­веком. Это на самом деле так?

На самом деле я сложный. Актеру приходится все время играть роли, и только дома можно снять маску и выдохнуть — тут, конечно, обратная сторона актера открывается близким. Но я не пло­хой парень. Больше во мне хорошего. Ин­теллигентность и воспитание — это то, что мне дали мои удивительные родители и бабушка с дедушкой. Мама-театровед нас с братом все время водила по театрам, бабушка отвечала за музеи. Дедушка-профессор учил математике, папа — врач и писатель — занимался нашим физиче­ским развитием и языками.