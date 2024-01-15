Актер Федор Федотов: «Ум и интеллигентность должны победить грубую пустую харизму»

В большом кино актер и профессиональный хоккеист Федор Федотов дебютировал в амплуа «мой мармеладный» — кудрявый, румяный, в серебряных коньках, он смотрел с экранов чистым честным взглядом и излучал положительность. Но к счастью, быстро взял себя в руки: 18 января на Premier выходит сериал «Прелесть», где Федотов — вор и угонщик — сыграет в компании Олега Меньшикова и Филиппа Янковского.
Пиджак POST.POST.SCRIPTUM BRAND, майка ROGOV, чокер BEFREE
Федору Федотову — 28 лет, в 2016 году он окончил Театральную академию в Петербурге и был принят в труппу ТЮЗа (а вообще-то должен был стать звездой отечественного хоккея, но судьба вовремя вмешалась). Юные зрители и их родители (мамы особенно) регулярно устраивают солдауты на спектакли, где играет Федотов: «Алые паруса», «Страдания юного Вертера», «Ромео и Джульетта». В 2022 году Федотов перешел в театр Ленсовета, где сходу начал играть главные роли в громких спектаклях: весной 2022 года вышел «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» в постановке Бориса Павловича, через год — «Обыкновенная история» Романа Кочержевского. Образ сияющего принца вокруг Федотова слегка померк и сменился интересными ролями неоднозначных подонков. В кино Федор проделал примерно тот же путь: из слишком положительного Матвея в «Серебряных коньках» (на фоне убийственно привлекательного бандита Юры Борисова!) в гаденького, но такого симпатичного Гошу из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».
Что касается январской премьеры «Прелести», то история провинциального города, где живет герой Федотова угонщик Леша Цыган, построена вокруг золота, а точнее аффинажного комбината, очищающего драгметалл. Именно на комбинате работал отец Цыгана, который пропал без вести, когда Леше было пять. Спустя 20 лет в город возвращается бывший директор комбината по кличке ЛМ (Олег Меньшиков) — так стартует сюжет с убийствами, автоугонами и жаждой мести, замешанной на шекспировской драме, православных заповедях и старых обидах. ЛМ рассказывает Цыгану, что отца его убили по поручению нескольких человек, сейчас они занимают важные городские посты, а главный у них — нынешний директор комбината (Филипп Янковский). Желание разобраться с узаконенным беспределом объединяет бывшего директора и автоугонщика, только цели у них разные: один ищет покаяния, другой — справедливости. Крепкий экшн с философскими заходами, отличным саундтреком и важным актерским составом: Олег Меньшиков нечасто появляется в сериалах (да и вообще на экранах), а в «Прелести» он составил с Филиппом Янковским буквально золотой дуэт. А Федотов не только не теряется в их сиянии, но органично входит в компанию, делая из дуэта трио.
Куртка SORRY, I`M NOT, майка ROGOV
Давай начнем с секса.
Наконец-то!
Чем ты зрителя цепляешь?
Не поверишь, но нет такой задачи. В кино вся сексуальность и харизма должны быть направлены не на зрителя, а на партнера в кадре. Вот если между актерами искра пробегает и возникает тот самый секс, тогда уже зритель начнет подключаться.
Что сексуальней и лучше работает — брутальный образ или интеллектуальный?
Черт, я не знаю. Тот случай, когда обычно в скобочках пишут: «Смеется». Вот в скобочках можно написать: «Плачет».
Вообще непонятно, что действительно нужно тому или другому зрителю. Я смею верить, что ум и интеллигентность должны победить грубую пустую харизму. Содержательность внутреннюю не накачаешь в спортзале.
Но ты же сам спортсмен!
Именно, поэтому верю, что есть сила тела и сила духа. Всегда нужно что-то среднее. Каким должен быть Гамлет сегодня? И брутальным, и харизматичным, и нервным, и интеллигентным, умным, начитанным.
Вот актер Александр Новиков, с которым ты играешь в спектакле «Обыкновенная история» в театре Ленсовета. Полноватый, мешковатый, немножко помятый. А на сцену выходит — и весь зал верит, что он самый сексуальный мужчина в мире. Как это получается?
Его сексуальность в бесконечно остром уме, зашкаливающем уровне интеллекта и интеллигентности. Это как раз то, что нельзя натренировать. Но сколько Александр Маркович читает, смотрит спектаклей — такой способ нарастить свою внутреннюю привлекательность доступен каждому.
А как с первого взгляда оценить глубокий внутренний мир?
Это видно в работе, в общении. К тому же многие талантливые артисты умеют создавать впечатление. Да, не всегда за впечатлением что-то стоит, но и на таком примере есть чему поучиться.
Как ты ловко обходишь острые углы. Ты вообще кажешься хорошим человеком. Это на самом деле так?
На самом деле я сложный. Актеру приходится все время играть роли, и только дома можно снять маску и выдохнуть — тут, конечно, обратная сторона актера открывается близким. Но я не плохой парень. Больше во мне хорошего. Интеллигентность и воспитание — это то, что мне дали мои удивительные родители и бабушка с дедушкой. Мама-театровед нас с братом все время водила по театрам, бабушка отвечала за музеи. Дедушка-профессор учил математике, папа — врач и писатель — занимался нашим физическим развитием и языками.
Бадлон HOUSE OF LEO, брюки VERGE
Идеальный сын маминой подруги.
Боюсь, что да. Но я стараюсь слезать с крючка всеобщего одобрения, уменьшать ответственность. Силы и внимание, которые я тратил на то, чтобы быть хорошим для всех, направляю на самых близких и родных.
И тут слышишь, как люди говорят, что ты вообще так себе человек.
И начинаю с этим сражаться сразу. Как же так, подождите! Я же… А потом, черт возьми, действительно, для одного я такой, а для другого я вот такой.
Какие черты твоего сложного характера уже надоело контролировать?
Непечатное не говорю? Хорошо. Например, я сужу других со своей колокольни, меряю своим мерилом и цензом, оцениваю и даже осуждаю. Почему они не могут понять того, что я объясняю, это же элементарно? И моя мудрая жена мне часто говорит: «Они — не ты. Не надо людей все время сравнивать с собой и заставлять их жить по твоим идеалам».
Как думаешь, в какой стадии звездной болезни ты сейчас находишься?
Да ни в какой. Я вообще не болею звездной болезнью, она мне неведома. Я ее не чувствую совершенно. Я все тот же студент, который готов работать столько, сколько нужно, потому что меня так учили, и готов делать все что нужно для моих друзей и моей семьи.
Что, ни разу не слышал: «Да ты, Федор, зазвездился»?
Нет, честно говоря, нет. Может быть, я просто не с теми общаюсь?
Звездная болезнь, как я ее себе представляю, это взгляд сверху на тех, кто рядом с тобой. У меня этого нет. Я смотрю на своих партнеров как на людей с большим опытом, большим талантом, у которых я учусь. Это нам преподавала в академии наш мастер Лариса Вячеславовна Грачева. Да, иногда я ставлю кого-то на место, если вижу, что человек некомпетентен. Бывает, что слышу в ответ: «Да ты зазвездился». Но не впускаю в себя это, не трачу на это внимание.
Испытывал ли ты к себе предвзятое отношение, например, в том же театре Ленсовета, придя из ТЮЗа и сразу на главную роль?
Труппа театра Ленсовета — очень дружная. Да, они великие, у них свой язык, своя история. Но ко мне как молодому артисту они отнеслись очень бережно. Например, Александр Маркович Новиков — абсолютная звезда театра, одним своим появлением обеспечивает аншлаги спектаклям. При этом человек исключительного такта, никогда не полезет со своим мнением без ощущения, что он имеет на это право. Так что мне этот переход в новый театр дался легко. Хотя я боюсь в чужой дом, в чужую компанию войти и пробыть там хоть минуту. Я очень-очень застенчивый человек.
Как тебе с таким характером вообще пришло в голову поступать на актера?
Безумное решение, которое было принято исключительно из необходимости поступить хоть куда-то. И я вдруг придумал театральный институт. Потому что там преподает мама и, значит, понимает специфику и сможет мне помочь.
О чем с мамой договаривались на берегу? Ты сказал: «Мама, не комментируешь». Или мама сказала: «Эти роли не берешь».
Мама помогала готовиться к экзаменам, но уже с профессией, сынок, разбирайся сам. Она смотрит мои спектакли по несколько раз: первый раз как мама, потом уже как критик, как аналитик. Никаких табу, никакой запрещенки, всегда в наших отношениях присутствует диалог. А что еще должно быть в театре? Диалог.
А кино с тобой она смотрит?
Конечно! И даже сериалы — и они ей нравятся!
Майка и свитер ROGOV
Расскажи потом, как с театроведческой точки зрения она оценит «Прелесть». Судя по первым сериям, это настоящая GTA по литературной и богословской хрестоматии.
Я входил в эту историю готовый к тому, что это будет непросто, мрачно, темно. Так и было, но в итоге это для меня одна из важнейших моих работ в кино и огромный опыт, тем более в партнерстве с Филиппом Янковским и Олегом Меньшиковым.
Твой герой — он кто? То ли Робин Гуд, то ли Гамлет, то ли Фауст. А может быть, он вообще Фродо в поисках своей прелести — золота?
Я бы хотел сказать, что он простой парень Леша Цыган, но от архетипов мы все равно не убежим. Конечно, он входит в эту историю как Робин Гуд из темного Шервудского леса, совсем не из мультяшного и даже не из романтично-героического. Но с того момента, как он хочет разобраться, что же случилось с его отцом, начинаются в том числе и гамлетовские вопросы: быть или не быть, смириться или разобраться до конца, мстить или не мстить.
По сюжету понятно, что Цыган — вор, но положительный. Он противопоставляется отрицательным героям из власти. Такая робингудовская романтика — она правда работает?
Да, сплошь и рядом! Положительный вор — звучит парадоксально, но Цыган скорее светлый человек, на стороне добра. Люди, которые узнали власть золота, они шагнули в темноту и продолжают шагать, потому что им уже не остановиться. Это не надуманный сюжет или фэнтези из российской глубинки. Нет, это реальная история.
Текст: Юлия Суслова
Фото: Ада Дмитриевская
Стиль: Ника Владимирова
Визаж и волосы: Лада Романова
Ассистент стилиста: Рада Бойко
Свет: Михаил Ланцов, Skypoint
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