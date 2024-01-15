18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Актер Федор Федотов: «Ум и интеллигентность должны победить грубую пустую харизму»

В большом кино актер и профессиональный хоккеист Федор Федотов дебютировал в амплуа «мой мармеладный» — кудрявый, румяный, в серебряных коньках, он смотрел с экранов чистым честным взглядом и излучал положительность. Но к счастью, быстро взял себя в руки: 18 января на Premier выходит сериал «Прелесть», где Федотов — вор и угонщик — сыграет в компании Олега Меньшикова и Филиппа Янковского.

Пиджак POST.POST.SCRIPTUM BRAND, майка ROGOV, чокер BEFREE
Фото: Ада Дмитриевская

Пиджак POST.POST.SCRIPTUM BRAND, майка ROGOV, чокер BEFREE

Федору Федотову — 28 лет, в 2016 году он окончил Театральную академию в Пе­тербурге и был принят в труппу ТЮЗа (а вообще-то должен был стать звездой отечественного хоккея, но судьба вовре­мя вмешалась). Юные зрители и их родите­ли (мамы особенно) регулярно устраивают солдауты на спектакли, где играет Федотов: «Алые паруса», «Страдания юного Верте­ра», «Ромео и Джульетта». В 2022 году Фе­дотов перешел в театр Ленсовета, где схо­ду начал играть главные роли в громких спектаклях: весной 2022 года вышел «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» в постановке Бориса Павловича, через год — «Обыкновенная история» Романа Кочержевского. Образ сияющего принца вокруг Федо­това слегка померк и сменился интересными ролями неоднозначных подонков. В кино Федор проделал примерно тот же путь: из слишком положительного Матвея в «Сере­бряных коньках» (на фоне убийственно при­влекательного бандита Юры Борисова!) в га­денького, но такого симпатичного Гошу из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

Что касается январской премьеры «Преле­сти», то история провинциального города, где живет герой Федотова угонщик Леша Цыган, построена вокруг золота, а точнее аффинажного комбината, очищающего драгметалл. Именно на комбинате работал отец Цыгана, который пропал без вести, когда Леше было пять. Спустя 20 лет в город возвращается бывший директор комбината по кличке ЛМ (Олег Меньшиков) — так стартует сюжет с убийствами, автоугонами и жаждой мести, замешанной на шекспировской драме, право­славных заповедях и старых обидах. ЛМ рас­сказывает Цыгану, что отца его убили по по­ручению нескольких человек, сейчас они занимают важные городские посты, а глав­ный у них — нынешний директор комбината (Филипп Янковский). Желание разобраться с узаконенным беспределом объединяет быв­шего директора и автоугонщика, только цели у них разные: один ищет покаяния, другой — справедливости. Крепкий экшн с философ­скими заходами, отличным саундтреком и важным актерским составом: Олег Меньши­ков нечасто появляется в сериалах (да и вооб­ще на экранах), а в «Прелести» он составил с Филиппом Янковским буквально золотой дуэт. А Федотов не только не теряется в их сиянии, но органично входит в компанию, де­лая из дуэта трио.

Куртка SORRY, I`M NOT, майка ROGOV
Фото: Ада Дмитриевская

Куртка SORRY, I`M NOT, майка ROGOV

Давай начнем с секса.

Наконец-то!

Чем ты зрителя цепляешь?

Не поверишь, но нет такой задачи. В кино вся сексуальность и харизма должны быть направлены не на зрителя, а на партне­ра в кадре. Вот если между актерами ис­кра пробегает и возникает тот самый секс, тогда уже зритель начнет подключаться.

Что сексуальней и лучше рабо­тает — брутальный образ или интеллектуальный?

Черт, я не знаю. Тот случай, когда обычно в скобочках пишут: «Смеется». Вот в ско­бочках можно написать: «Плачет».

Вообще непонятно, что действительно нужно тому или другому зрителю. Я смею верить, что ум и интеллигентность долж­ны победить грубую пустую харизму. Со­держательность внутреннюю не накача­ешь в спортзале.

Но ты же сам спортсмен!

Именно, поэтому верю, что есть сила тела и сила духа. Всегда нужно что-то сред­нее. Каким должен быть Гамлет сегодня? И брутальным, и харизматичным, и нервным, и интеллигентным, умным, начитанным.

Вот актер Александр Новиков, с ко­торым ты играешь в спектакле «Обыкновенная история» в театре Ленсовета. Полноватый, мешкова­тый, немножко помятый. А на сцену выходит — и весь зал верит, что он самый сексуальный мужчина в мире. Как это получается?

Его сексуальность в бесконечно остром уме, зашкаливающем уровне интеллекта и ин­теллигентности. Это как раз то, что нельзя натренировать. Но сколько Александр Мар­кович читает, смотрит спектаклей — такой способ нарастить свою внутреннюю при­влекательность доступен каждому.

А как с первого взгляда оценить глу­бокий внутренний мир?

Это видно в работе, в общении. К тому же многие талантливые артисты умеют соз­давать впечатление. Да, не всегда за впе­чатлением что-то стоит, но и на таком примере есть чему поучиться.

Как ты ловко обходишь острые углы. Ты вообще кажешься хорошим чело­веком. Это на самом деле так?

На самом деле я сложный. Актеру приходится все время играть роли, и только дома можно снять маску и выдохнуть — тут, конечно, обратная сторона актера открывается близким. Но я не пло­хой парень. Больше во мне хорошего. Ин­теллигентность и воспитание — это то, что мне дали мои удивительные родители и бабушка с дедушкой. Мама-театровед нас с братом все время водила по театрам, бабушка отвечала за музеи. Дедушка-профессор учил математике, папа — врач и писатель — занимался нашим физиче­ским развитием и языками.

Бадлон HOUSE OF LEO, брюки VERGE
Фото: Ада Дмитриевская

Бадлон HOUSE OF LEO, брюки VERGE

Идеальный сын маминой подруги.

Боюсь, что да. Но я стараюсь слезать с крючка всеобщего одобрения, умень­шать ответственность. Силы и внимание, которые я тратил на то, чтобы быть хоро­шим для всех, направляю на самых близ­ких и родных.

И тут слышишь, как люди говорят, что ты вообще так себе человек.

И начинаю с этим сражаться сразу. Как же так, подождите! Я же… А потом, черт возьми, действительно, для одного я такой, а для другого я вот такой.

Какие черты твое­го сложного харак­тера уже надоело контролировать?

Непечатное не гово­рю? Хорошо. Например, я сужу других со своей колокольни, меряю своим мерилом и цензом, оцениваю и даже осуж­даю. Почему они не мо­гут понять того, что я объясняю, это же эле­ментарно? И моя му­драя жена мне часто го­ворит: «Они — не ты. Не надо людей все вре­мя сравнивать с собой и заставлять их жить по твоим идеалам».

Как думаешь, в ка­кой стадии звездной болезни ты сейчас находишься?

Да ни в какой. Я вооб­ще не болею звездной болезнью, она мне не­ведома. Я ее не чув­ствую совершенно. Я все тот же студент, который готов работать столько, сколько нуж­но, потому что меня так учили, и готов делать все что нужно для моих друзей и моей семьи.

Что, ни разу не слы­шал: «Да ты, Федор, зазвездился»?

Нет, честно говоря, нет. Может быть, я просто не с теми общаюсь?

Звездная болезнь, как я ее себе представляю, это взгляд сверху на тех, кто рядом с тобой. У меня этого нет. Я смотрю на своих партнеров как на людей с большим опытом, большим талантом, у которых я учусь. Это нам преподавала в академии наш мастер Лариса Вячеславовна Грачева. Да, иногда я ставлю кого-то на место, если вижу, что человек некомпетентен. Бывает, что слышу в ответ: «Да ты зазвездился». Но не впускаю в себя это, не трачу на это внимание.

Бушлат ROGOV, футболка FIRST IN SPACE, брюки CLOSIEVE, ботинки GEOX, брошь HOUSE OF LEO
Фото: Ада Дмитриевская

Бушлат ROGOV, футболка FIRST IN SPACE, брюки CLOSIEVE, ботинки GEOX, брошь HOUSE OF LEO

Бушлат ROGOV, футболка FIRST IN SPACE, брюки CLOSIEVE, ботинки GEOX, брошь HOUSE OF LEO
Фото: Ада Дмитриевская

Бушлат ROGOV, футболка FIRST IN SPACE, брюки CLOSIEVE, ботинки GEOX, брошь HOUSE OF LEO

Испытывал ли ты к себе предвзятое отношение, например, в том же теа­тре Ленсовета, придя из ТЮЗа и сра­зу на главную роль?

Труппа театра Ленсовета — очень друж­ная. Да, они великие, у них свой язык, своя история. Но ко мне как молодому ар­тисту они отнеслись очень бережно. На­пример, Александр Маркович Новиков — абсолютная звезда театра, одним своим появлением обеспечивает аншлаги спектаклям. При этом человек исключитель­ного такта, никогда не полезет со своим мнением без ощущения, что он имеет на это право. Так что мне этот переход в но­вый театр дался легко. Хотя я боюсь в чу­жой дом, в чужую компанию войти и про­быть там хоть минуту. Я очень-очень застенчивый человек.

Как тебе с таким характером во­обще пришло в голову поступать на актера?

Безумное решение, ко­торое было принято ис­ключительно из необхо­димости поступить хоть куда-то. И я вдруг приду­мал театральный инсти­тут. Потому что там пре­подает мама и, значит, понимает специфику и сможет мне помочь.

О чем с мамой догова­ривались на берегу? Ты сказал: «Мама, не комментируешь». Или мама сказала: «Эти роли не берешь».

Мама помогала гото­виться к экзаменам, но уже с профессией, сы­нок, разбирайся сам. Она смотрит мои спектак­ли по несколько раз: пер­вый раз как мама, потом уже как критик, как аналитик. Никаких табу, ни­какой запрещенки, всег­да в наших отношениях присутствует диалог. А что еще должно быть в театре? Диалог.

А кино с тобой она смотрит?

Конечно! И даже се­риалы — и они ей нравятся!

Майка и свитер ROGOV
Фото: Ада Дмитриевская

Майка и свитер ROGOV

Расскажи потом, как с театроведческой точ­ки зрения она оценит «Прелесть». Судя по первым сериям, это настоящая GTA по ли­тературной и богослов­ской хрестоматии.

Я входил в эту историю готовый к тому, что это будет непросто, мрачно, темно. Так и было, но в итоге это для меня одна из важнейших моих работ в кино и огромный опыт, тем более в партнерстве с Филиппом Янков­ским и Олегом Меньшиковым.

Твой герой — он кто? То ли Робин Гуд, то ли Гамлет, то ли Фауст. А мо­жет быть, он вообще Фродо в поисках своей прелести — золота?

Я бы хотел сказать, что он простой парень Леша Цыган, но от архетипов мы все рав­но не убежим. Конечно, он входит в эту исто­рию как Робин Гуд из темного Шервудско­го леса, совсем не из мультяшного и даже не из романтично-героического. Но с того мо­мента, как он хочет разобраться, что же слу­чилось с его отцом, начинаются в том числе и гамлетовские вопросы: быть или не быть, смириться или разобраться до конца, мстить или не мстить.

По сюжету понятно, что Цыган — вор, но положительный. Он противо­поставляется отрицательным героям из власти. Такая робингудовская ро­мантика — она правда работает?

Да, сплошь и рядом! Положительный вор — звучит парадоксально, но Цыган скорее светлый человек, на стороне добра. Люди, которые узнали власть золота, они шагнули в темноту и продолжают шагать, потому что им уже не остановиться. Это не надуманный сюжет или фэнтези из россий­ской глубинки. Нет, это реальная история.

Текст: Юлия Суслова

Фото: Ада Дмитриевская

Стиль: Ника Владимирова

Визаж и волосы: Лада Романова

Ассистент стилиста: Рада Бойко

Свет: Михаил Ланцов, Skypoint

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Январь
Люди:
Федор Федотов

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: