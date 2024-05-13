В конце июня «Мастерская Брусникина» покажет в «Летнем театре» сразу три постановки. 28 июня можно увидеть остросюжетный биографический спектакль о жизни и подвигах Александра Невского «С.А.Н.Я», 29 июня театрально-музыкальный перформанс в жанре хип-хоп по мотивам Гоголя «Вий», а 30 июня — семейный спектакль с музыкой и импровизациями «Хорошо, что я такой», созданный совместно с театром «Практика».

14 июля Алексей Гориболь исполнит в «Летнем театре» музыку Леонида Десятникова. А 31 августа концептуальный постхор-сенсация Attaque de panique, состоящий из певцов-любителей, представит каверы на современную музыку.

Расписание будет обновляться.

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