При создании «Летнего театра» во дворе «Бутылки» команда Новой Голландии и архитектор Люба Леонтьева (Ludi Architects) вдохновлялись уличными театрами-кабаре середины XX века. Навесная крыша защищает от непогоды, а зрители располагаются на трибунах вокруг сцены и за столиками в театральном буфете Oggi, для которого Дмитрий Блинов и его команда разработали специальное меню. Весь летний сезон здесь будут проходить джазовые концерты, выступления академических и экспериментальных музыкантов, гастроли независимых театров и перформансы. Рассказываем, кто станет резидентами театра.
«Летний театр» в Новой Голландии откроется 25 мая большим гала-вечером фестиваля Context. Diana Vishneva. В программе восемь постановок, две премьеры, двенадцать танцовщиков и фольклорный ансамбль Toloka. 26 мая на острове пройдет хорошая встреча проекта «Распев» — так Дом Радио и коллектив MusicAeterna возрождает традиции домашнего музицирования.
Диана Вишнева
Несколько раз в месяц по воскресеньям «Летний театр» будет превращаться в джаз-клуб. Программу откроет квартет талантливого молодого пианиста, ученика Давида Голощекина Михаила Марышева, который даст концерт 26 мая. А в последний день весны, 31 мая, в «Летний театр» приедет театр «Практика» — с минималистичным спектаклем-концертом «БродскийМаяковскийБлок», собранным из стихотворений трех поэтом XX века.
«Упсала-Цирк»
1 июня «Упсала-Цирк» даст два показа спектакля «Нити» в честь Дня детей. Постановка вобрала в себя все то, что ассоциируется с Новым цирком: диалог со зрителем, импровизация, синтез искусств. Часть билетов будет бесплатно предоставлена подопечным социальных фондов и малообеспеченным семьям. А 2 июня Московский ансамбль современной музыки вернется в Новую Голландию с программой из сочинений американских минималистов.
Семен Серзин
7 июня в рамках Международного фестиваля новой музыки reMusic в «Летнем тетре» выступит Санкт-Петербургский импровизационный оркестр — первый в России коллектив, работающий с дирижируемой импровизацией. 8 июня «Невидимый театр» Семена Серзина покажет постановку «Я шагаю по Москве» — спектакль-путешествие по дневникам советского режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова. 21 июня «Плохой театр» покажет спектакль «Квадрат» — по пьесе о 90-х, взрослении и дружбе на фоне переломных времен.
В конце июня «Мастерская Брусникина» покажет в «Летнем театре» сразу три постановки. 28 июня можно увидеть остросюжетный биографический спектакль о жизни и подвигах Александра Невского «С.А.Н.Я», 29 июня театрально-музыкальный перформанс в жанре хип-хоп по мотивам Гоголя «Вий», а 30 июня — семейный спектакль с музыкой и импровизациями «Хорошо, что я такой», созданный совместно с театром «Практика».
14 июля Алексей Гориболь исполнит в «Летнем театре» музыку Леонида Десятникова. А 31 августа концептуальный постхор-сенсация Attaque de panique, состоящий из певцов-любителей, представит каверы на современную музыку.
Расписание будет обновляться.
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