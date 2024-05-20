Работа над картиной продолжалась около трех лет и включала интервью и съемки друзей поэта, которые стали непосредственными участниками событий 1964 года.
В феврале и марте 1964 года состоялся знаковый и поворотный момент в судьбе лирика и прозаика, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского — по результатам суда по делу о тунеядстве стала ссылка «из Ленинграда в специально отведенную местность на срок 5 лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения». Фильм представят автор Антон Алексеевский, режиссер Мария Клецкина. В картине собраны интервью с участниками событий 1964 года: Евгением Рейном, Яковом Гордином, Михаилом Мильчиком, Эрой Коробовой, Константином Азадовским, Михаилом Мейлахой и Татьяной Никольской.
«Тупое чванство, ущербность и болезненное самолюбие недоучки и любителя порнографии, стократ помноженное на непроходимое невежество и бескультурье — вот что выглядывает из каждой строчки, вышедшей из-под пера Иосифа Бродского», — именно такие строки резюмировали отношение советской цензуры к произведениям поэта в статье молодежной газеты «Смена» «Тунеядцу воздается должное» по итогам суда в клубе строителей.
Писатель, публицист и прозаик, главный редактор журнала «Звезда», друг Бродского:
Тот, кто не был на суде 13 марта, не может себе представить атмосферы этого инквизиционного действа — возбужденный, наэлектризованный, резко разделенный на две неравные части зал, стоящие шпалерами вдоль стен дружинники, зорко обирающие публику, уверенные, что они помогают свершиться справедливости, трогательные в своем сварливом невежестве народные заседатели… Но, конечно, квинтэссенцией этой атмосферы было поведение судьи Савельевой — наглое, торжествующее беззаконие, уверенность в полнейшей своей безнаказанности, горделивое сознание власти. И оплывшая от пьянства физиономия официального представителя Союза писателей Евгения Воеводина, и жутковато-анекдотическое беснование общественного обвинителя Сорокина — все это было вполне отвратительно, но судья Савельева, пожалуй, единственная оказалась на полной высоте.
Ранее историческое событие было задокументировано в фильме 1992 года «Дело Иосифа Бродского» («Черный крестный») и документальном аудиоспектакле «Суд и ссылка Бродского. Голосами друзей».
Премьерный показ фильма «Бродский.Суд» состоится 23 мая в кинотеатре «Англетер» на Малой Морской улице, 24.
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