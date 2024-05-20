В феврале и марте 1964 года состоялся знаковый и поворотный момент в судьбе лирика и прозаика, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского — по результатам суда по делу о тунеядстве стала ссылка «из Ленинграда в специально отведенную местность на срок 5 лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения». Фильм представят автор Антон Алексеевский, режиссер Мария Клецкина. В картине собраны интервью с участниками событий 1964 года: Евгением Рейном, Яковом Гордином, Михаилом Мильчиком, Эрой Коробовой, Константином Азадовским, Михаилом Мейлахой и Татьяной Никольской.

«Тупое чванство, ущербность и болезненное самолюбие недоучки и любителя порнографии, стократ помноженное на непроходимое невежество и бескультурье — вот что выглядывает из каждой строчки, вышедшей из-под пера Иосифа Бродского», — именно такие строки резюмировали отношение советской цензуры к произведениям поэта в статье молодежной газеты «Смена» «Тунеядцу воздается должное» по итогам суда в клубе строителей.