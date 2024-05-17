В Музее Анны Ахматовой подготовили специальную программу ко дню рождения Иосифа Бродского — с фотовыставкой, концертом и свободным микрофоном

Двухдневная программа стартует 23 мая вернисажем выставки «Бродский. Памяти отца», которая покажет неизвестные ранее документы и фотографии из семейного архива Бродских, черновики писем. Отец поэта, Александр Бродский, был журналистом и плодовитым фотографом — а во время второй мировой даже работал фотокорреспондентом и снимал блокадный Ленинград и боевые фронты. В 1959 году он организовал факультет фотожурналистики при Ленинградском доме журналиста, а в 1960-1968 годах был его деканом. Считается, что именно благодаря ему поэзия и проза Иосифа Бродского полна аллюзий и метафор, связанных с фотографией: «…ты сын фотографа и твоя память всего лишь проявляет пленку». Лекция о жизни и творчестве Бродского-старшего от куратора выставки и одного из создателей Музея «Полторы комнаты» Павла Котляра откроет экспозицию.

«Спустя 40 лет мы вспоминаем Александра Бродского не только как героя эссе "Полторы комнаты" и главу семьи Бродских. Он фронтовик, фотожурналист, владеющий словом, и, конечно, авторитет для своего сына, адресат его мыслей», — отмечает куратор.

24 мая программа продолжится встречей с художницей Мариной Азизян — известная ленинградская сценографистка, график и живописец расскажет о своих работах, посвященных Рождественскому циклу Иосифа Бродского. Во встрече также примет участие главный режиссер Большого театра кукол Руслан Кудашов, который исполнит композиции на стихи Иосифа Бродского. Также в программе свободный микрофон — посетителей приглашают прочесть и послушать любимые строки Бродского в Шереметьевском саду.