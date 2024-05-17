В Masters Digital Gallery открывается выставка «Тело» с работами мультимедийной художницы Элины Зазуля

«Тело» — это персональная выставка междисциплинарной художницы, режиссера и мультимедийного дизайнера Элины Зазуля на тему цифровой репрезентации тела. В своей творческой практике она обращается к свободной интерпретации абстрактных форм в пространстве и движении, сочетающихся с телесными нарративами и паттернами. Над проектом «Тело» художница работала более 5 лет. Эксклюзивно созданные для выставки работы получены благодаря экспериментам с нейронками — на основе генеративных образцов и личного опыта художница формирует новый формат визуального представления о коже, в которой мы живем. Экспозиция, которая откроется в камерном пространстве Masters Digital 20 мая, представит статичную графику и аудиовизуальные инсталляции.

Это не первая коллаборация галереи с художницей, в 2023 году совместно они организовали аудиовизуальный проект /catch для Blue Sky Research, который экспонировался в парке науки и искусства «‎Сириус» с 28 по 30 ноября прошлого года.