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Искусство

В Masters Digital Gallery открывается выставка «Тело» с работами мультимедийной художницы Элины Зазуля

Экспозиция покажет генеративную графику на тему цифровой репрезентации тела, эксклюзивно созданную специально для проекта.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

«Тело» — это персональная выставка междисциплинарной художницы, режиссера и мультимедийного дизайнера Элины Зазуля на тему цифровой репрезентации тела. В своей творческой практике она обращается к свободной интерпретации абстрактных форм в пространстве и движении, сочетающихся с телесными нарративами и паттернами. Над проектом «Тело» художница работала более 5 лет. Эксклюзивно созданные для выставки работы получены благодаря экспериментам с нейронками — на основе генеративных образцов и личного опыта художница формирует новый формат визуального представления о коже, в которой мы живем. Экспозиция, которая откроется в камерном пространстве Masters Digital 20 мая, представит статичную графику и аудиовизуальные инсталляции.

Это не первая коллаборация галереи с художницей, в 2023 году совместно они организовали аудиовизуальный проект /catch для Blue Sky Research, который экспонировался в парке науки и искусства «‎Сириус» с 28 по 30 ноября прошлого года. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

Выставка «Тело» открыта с 20 мая по 30 июня в Masters Digital Gallery на Барочной улице, 6, стр. 1.

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