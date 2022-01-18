Петербург — столица театра кукол! Гид по лучшим спектаклям, ради которых стоит приехать даже на день

Руслан Кудашов

Главный режиссер Большого театра кукол и главный же волшебник и авангардист театра кукол вообще — это он изменил его навсегда.

Кудашовский дебют «Потудань» 2000 года, поставленный по рассказу Андрея Платонова и не без влияния работ Резо Габриадзе, зрители и критики приняли безоговорочно и без долгих дискуссий. Затем был хитовый «Невский проспект» (2002-го, копродукция театра «Потудань», кинокомпании «Дарфильм» и театра «Балтийский дом»), за который Кудашов получил персональную «Золотую маску». Первым из петербургских режиссеров-кукольников. Поэтому последовавшее через три года предложение возглавить Большой театр кукол выглядело совершенно логичным. Новый главный режиссер сперва изменил положение дел на месте: существенно обновил труппу, а затем пересобрал и репертуар — в афише появились постановки не только для детей, но и подростков и взрослой публики. Тогда же он набрал первый актерский курс в академии на Моховой. А дальше — начал меняться и сам городской театральный ландшафт. Большое серое здание БТК на улице Некрасова стало местом силы и точкой притяжения для тех, кто хотел изменений в театре кукол. Здесь едва ли не круглогодично начали проводить фестивали с участием лучших кукольников мира и организовывали летние лаборатории и дискуссии. Спустя пять лет после выпуска актерского курса Руслан Кудашов набрал режиссеров, окончивших его мастерскую в 2021 году.