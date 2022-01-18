Петербург — столица театра кукол! Гид по лучшим спектаклям, ради которых стоит приехать даже на день

Как адепты глобальной локальности заявляем безапелляционно: Петербург — столица театра кукол. И дело не только в том, что каждый год почти все «Золотые маски» у спектаклей с местной пропиской. А если и уезжают в другие города, то к проектам, поставленным в них нашими же режиссерами. Кукольным домом Петербург делают невероятной красоты спектакли о джинжиках, птифурах и прочих акторах — торжество гуманизма и режиссерской изобретательности. Лучшие из них и их создатели — в нашем гиде.
Руслан Кудашов
Руслан Кудашов
Главный режиссер Большого театра кукол и главный же волшебник и авангардист театра кукол вообще — это он изменил его навсегда.
Кудашовский дебют «Потудань» 2000 года, поставленный по рассказу Андрея Платонова и не без влияния работ Резо Габриадзе, зрители и критики приняли безоговорочно и без долгих дискуссий. Затем был хитовый «Невский проспект» (2002-го, копродукция театра «Потудань», кинокомпании «Дарфильм» и театра «Балтийский дом»), за который Кудашов получил персональную «Золотую маску». Первым из петербургских режиссеров-кукольников. Поэтому последовавшее через три года предложение возглавить Большой театр кукол выглядело совершенно логичным. Новый главный режиссер сперва изменил положение дел на месте: существенно обновил труппу, а затем пересобрал и репертуар — в афише появились постановки не только для детей, но и подростков и взрослой публики. Тогда же он набрал первый актерский курс в академии на Моховой. А дальше — начал меняться и сам городской театральный ландшафт. Большое серое здание БТК на улице Некрасова стало местом силы и точкой притяжения для тех, кто хотел изменений в театре кукол. Здесь едва ли не круглогодично начали проводить фестивали с участием лучших кукольников мира и организовывали летние лаборатории и дискуссии. Спустя пять лет после выпуска актерского курса Руслан Кудашов набрал режиссеров, окончивших его мастерскую в 2021 году.
«Гамлет. Ширма»
Тем временем сам Руслан Кудашов, выпустив две трилогии — «библейскую» и о «прОклятых» советских поэтах (Бродский, Высоцкий, Башлачев), поставил веселый, местами грубый, а местами очень простодушный спектакль «Гамлет. Ширма», в котором все роли, как и полагалось в шекспировские времена, исполняют мужчины. В 2021 году январский фестиваль «БТК. Generation» и летний международный сбор театрально-кукольных сил в очередной раз продемонстрировал потенциал и самого театра — как слаженно работающего механизма, и тех, кто учился на протяжении пяти лет у главного режиссера БТК.
Руслан Кудашов
о том, поменяют ли его ученики театр кукол и станут ли новой волной в режиссуре:
«Будущее всегда за способными и талантливыми, и не имеет значения, в какое время они появляются. А вообще нам не дано предугадать, будет новая волна или нет. Время еще должно над ними поработать — окажутся ли они устойчивыми и сильными, чтобы проводить в мир свои темы. Я в принципе считаю, что пока рано о чем-либо говорить – они только выпустились. Есть какой-то информационный бум вокруг них, но я бы все-таки не спешил. Ведь время довольно сильно меняет что-то в человеке и очень немногие остаются верны себе и профессии. Хотя, дай бог, чтобы у них все получилось. Во всяком случае мне нравится ход их размышлений. И, например, «Чайки» (учебный спектакль, в котором известные чеховские герои и сюжетные линии перемешаны и «пропущены через поэтический и в то же время гротескный язык театра кукол» – Прим. ред.) — общекурсовая работа, где они представляли себя — на мой взгляд, вышел очень важным и для них, и для пространства театра кукол, и предметного театра. Поскольку здесь задается новая эстетика. Она может не развиться или не всем нравиться, но в ней есть что-то удивительное, уникальное, и требующее при этом защиты».
«Гамлет. Ширма»
Топ-5 спектаклей Руслана Кудашова:
- «Вий». Мистический хоррор, в котором используются тени, куклы, маски, игра света. Пространство здесь трансформируется за считанные секунды, а фигура Панночки способна увеличиться до такой степени, что еще вот-вот — и выйдет за границы сцены.
- «Высоцкий. Requiem». Вторая часть триптиха о «прОклятых» советских поэтах. Вместо ожидаемых кукол здесь два хора — мужской женский — а причудливо соединенные известные тексты рождают серию неожиданных метафор и ассоциаций.
- «Песнь песней». В основе спектакля — одна из самых таинственных книг Ветхого Завета. Вслух текст почти не произносится, воплощаясь через визуальные образы, пластику, игру света и звука.
- «Холстомер». Его заглавный герой — трогательная марионетка с тонкой пластикой и огромными человеческими глазами — живет в окружении гротескных персонажей: конюха, гусарского офицера, его любовницы. «Хронику спасения одной души» рассказывают с помощью кукол, людей и предметов.
- «Гамлет. Ширма» сами авторы определили жанр спектакля как «postpunkpuppetshow», соединив высокую трагедию с ярмарочной смеховой культурой. В этом мифологическом пространстве действуют не только актеры, но и маски, куклы и гротескные фигуры, переворачивая трагедию вверх тормашками, но и трагическое продолжает просвечивать через смешное.
Яна Тумина
«Джинжик», Театральная лаборатория Яны Туминой
В истории дружбы одинокого старика и спасенного им пингвина Яна Тумина реформирует язык театра кукол. Что оценили и эксперты «Золотой маски» — работа получила сразу четыре номинации.
Визуально изысканные, технически изощренные (опыт, полученный в театре «АХЕ», продолжает переплавляться в предельно индивидуальный театральный язык), философски содержательные, а некоторые еще и с ненавязчивым, но точным и тонким социальным месседжем работы Яны Туминой становятся событием не только в Петербурге. «Джинжик» — один из давних замыслов Яны, но реализован был лишь в апреле 2021-го. В его основе — реальная история, случившаяся на бразильском побережье и кажущаяся невероятной: отпущенная птица ежегодно стала приплывать к своему спасителю, делая крюк в 8000 километров.
«Джинжик»
Режиссер Тумина работает здесь в пространстве чистого и беспримесного театра кукол. И делает это, кажется, впервые, но, разумеется, по-своему. Двое актеров (Анна Сомкина и Александр Балсанов) скрываются не за ширмой, как можно было бы ожидать, а за виртуозно выстроенными Машей Небесной и Кириллом Маловичко видеопроекциями и тончайшими световыми переливами и переходами (художник по свету – Василий Ковалев). Маска Старика выполнена из терморезины, отчего лицо героя становится подвижным. А шустрый Джинжик скачет со сморщенной стариковской ладони в домик-холодильник, отряхивает перышки и вздрагивает от прикосновений будто всамделишная птица. Рассказывая историю о том, что даже один человек способен конструктивными действиями начать менять реальность, режиссер Тумина отправляет в этот мир настолько мощный гуманистический заряд, что после финала хочется бежать и спасать буквально всех. Хотя в любом случае начинать все-таки следует с самого себя.
Яна Тумина
о том, почему Петербург — столица театра кукол:
«Мне кажется, в Петербурге есть особая аура, чтобы художнику, режиссеру и актеру было отчего «сходить с ума» и начинать искать живое в неживом, анимировать, компилировать и так далее. Здесь своя самобытная среда, формирующая художников и поэтов, а значит и кадры для театра кукол. Куклы, увы, умеют ютиться и они, в большинстве своем, могут существовать там, где дышит художник-одиночка, художник, замотивированный на поиск. Таких в Петербурге немало. Уж так сложилось».
«Джинжик»
Топ-5 спектаклей Яны Туминой:
- «Колино сочинение» (черный зал Новой сцены Александринского театра). Трогательная и сентиментальная (в хорошем смысле) история о мальчике Коле, родившимся с синдромом Дауна, девочке Варе и прекрасном лесном олене, рожденном фантазией героя.
- «Живой» (Новая сцена Александринского театра). Спектакль, в котором соединены технологические возможности Новой сцены и предметный театр, а клубная музыка микшируется с горловым пением. В основе — невыдуманная история жизни датчанина Питера Фройхена.
- «О рыбаке и рыбке» (Театр кукол Карелии, Петрозаводск). Спектакль, в котором старик и старуха живут на крошечной полоске суши, а все остальное пространство занимают море и небо. Опустошающий пушкинский финал здесь превращается в новую точку отсчета, а это значит, что надежда остается.
- «Трюк» (Театр «За Черной речкой»). Рождественская мистерия про отчаявшуюся циркачку и маленького мальчика, пишущего письма Богу. Спектакль, который способен помочь самой потерянной душе.
- «Деревня канатоходцев» («Открытое пространство»). История о жителях горного села, родине нескольких поколений знаменитых циркачей–канатоходцев. Их роли играют куклы, созданные фантазией Киры Камалидиновой из подручных материалов: лоскутков, палок и ниток. А сценография собрана из камней, веревок и привезенных с пожарища досок.
«Девочка со спичками»
«Девочка со спичками», Karlsson Haus
Святочная сказка Андерсона про равнодушие из истории про обреченности становится нарративом о принятии и смирении.
Спектакли театра Karlsson Haus, движимого энергией его директора Анны Павинской, неоднократно номинировались на «Золотую маску» и получали награды. Последняя по времени постановка – «Девочка со спичками» Элины Сарно и Анны Ивановой — победила в категории «Лучшая работа актера» (Ольга Драгунова, Ася Галимзянова, Анатолий Гущин).
Сюжет сказки Андерсена до определенной степени переосмысляется, хотя заканчивается сценическая история, как и в оригинале — смертью героини. Она же — единственный персонаж, что превращает происходящее в моноспектакль. Кукла девочки не исчезает ни на мгновение и меньше чем за час авторы расскажут историю не очень длинной, не очень счастливой и увлекательной жизни. За все время действия не прозвучит ни одной реплики, зато полно звуков, шорохов — в том числе музыка аккордеониста Рената Шавалиева. А маленькая девочка в поисках хоть какого-то отклика внешнего мира будет то приникать к ногам взрослых, то подхватывать красный бантик, упавший с туфельки другой девочки. А спички будут вспыхивать, когда героиню постигнут разочарование, досада или обида. В отличие от андерсеновской, героиня этой версии не выглядит обреченной с самого начала. Напротив, она – любознательна, обладает веселым и легким характером и принимает происходящее с ней спокойно и без тени отчаяния. В предсмертном сне вместо аппетитного жареного гуся девочке явятся сушки и бабушка, чьи туфли она так озорно примеряла где-то в самом начале своего пути из этого мира.
«Птифуры»
«Птифуры», Театр «Кукольный формат»
Трогательная история про эксцентричных старичков и старушек, которая увлечет детей и взрослых любого возраста.
Главной куклой в театре «КукФо», созданном Анной Викторовой 18 лет назад, была и остается марионетка — нежная, воздушная и родом из средних веков. Вокруг нее и строятся спектакли крошечного театра, что на улице Пушкинская, нередко основанные на «петербургском тексте». И один из самых популярных его спектаклей «Птифуры», разумеется, не стал исключением.
В «Птифурах» рассказывается история не про крошечные французские пирожные и способы их приготовления, как можно было бы предположить из названия, а эксцентричных старичков и старушек. Построенный на «лимериках», причем не только Эдварда Лира, но и Самуила Маршака, Даниила Хармса, Генриха Сапгира и Олега Григорьева, а также собственного сочинения, спектакль собирается из мини-историй, случающихся с героями. Одна пожилая дама учит лягушку балетным премудростям, другая обожает слушать сказку «Маугли», а пожилой джентльмен предпочитает играть на скрипке, сидя в кресле-каталке. Забавные эпизоды перемежаются узнаваемыми, в которых герои выполняют нехитрые бытовые действия – от кормежки птиц до посещения сберкассы. В определенный момент актеры Катя Ионас и Кирилл Смирнов и вовсе принимаются предлагать зрителям от имени своих героев всевозможный товар, обычно раскладываемый на коробочках у метро. Дети пребывают в восторге и счастье от всего увиденного и, конечно же, от сеанса непосредственного контакта с куклами, а вот взрослые считывают более глубокие смыслы, заложенные в обаятельно-печальных «Птифурах». Впрочем, так и полагается в спектакле, предназначенном для публики едва ли не всех возрастов. Включая тех самых бабушек и дедушек.
Анна Викторова
о том, есть ли бум театра кукол:
«На мой взгляд, настоящего театра кукол — с куклами, марионетками или другими системами кукол, чтобы кукла была главной и зритель верил в деревянного человечка очень мало. Появилось много спектаклей с предметами, с куклами, за которых говорят и играют артисты, но эти спектакли также считаются кукольными. В большинстве театров кукол актер вышел на передний план, так проще, быстрее, можно выпустить в сезон больше спектаклей. Видимо это и считается сейчас бумом».
«Крот, который мечтал увидеть солнце»
«Крот, который мечтал увидеть солнце», театр «Кот Вильям»
Трогательная сказка о том, как важно верить в мечту, себя — и найти единомышленников.
Диана Разживайкина и Алексей Шульгач в прошлом сезоне наверняка удивили многих. Их спектакль «Крот, который мечтал увидеть солнце» получил четыре номинации на главную театральную премию страны «Золотая маска». И с первого же захода выиграли персональную – режиссерскую. Начинали же они с сотрудничества с театром Karlsson Haus: Диана — как режиссер, Алексей — как актер. Затем случилась встреча с театром «Кот Вильям». В нем уже режиссерский тандем выпустил несколько работ, но поворотным стал обаятельный спектакль по сказке, которую сочинил современный писатель Александр Блинов.
Режиссерский дуэт Разживайкиной и Шульгача поставил непродолжительную по времени (хронометраж всего 50 минут), но насыщенную событиями и экзистенциальными поисками историю юного крота, с завидным упорством двигающегося к своей Мечте. Продираясь через многочисленные «тернии» наперекор всему — включая многочисленных родственников и пропагандистскую кротовью анимацию, предостерегающую от всякого вольнодумства — герой, а вместе с ним и авторы спектакля, утверждает: мечтать — занятие необходимое. Главное, найти хотя бы одного единомышленника, вместе с которым вы и будете стремиться исполнить желаемое. У сказки целых три рассказчика — шахтеры, зависшие в подъемнике между землей (точнее подземным миром) и небом. В помощь им идут планшетные, перчаточные и двухмерные куклы, металлические ложки и консервные банки, а также приемы теневого театра.
Диана Разживайкина и Алексей Шульгач
о предубеждении к театру кукол:
«Нам кажется, что у большинства людей действительно существует такая установка: театр кукол – что-то «несерьезное» и только для детей. Есть какое-то предубеждение в сознании, которое отталкивает и не принимает. Хочется верить, что за последние года кукольники научились бороться с этим барьером и мы победим в борьбе с предвзятым отношением. А в целом – все хорошо, много интересных премьер, любопытных решений, театр развивается и становится значимее и сильнее».
«Похороните меня за плинтусом»
«Похороните меня за плинтусом», Большой театр кукол
Изобретательный спектакль, вызывающий настоящую эмпатию — переживание чужого опыта болезненного взросления как собственного.
Режиссер Роман Бокланов в прошлом году выпустился из мастерской Руслана Кудашова, но уже успел получить статус восходящей звезды петербургского театра кукол (что подтвердила «Золотая маска», включив одну из его постановок в лонг-лист этого года) и одной из его надежд.
В постановках Роман берется исследовать одну из самых сложных тем — одиночества, отчаяния и страхов, которые испытывает маленький ребенок, столкнувшийся с миром взрослых. Однако режиссерской ипостасью Роман решил не ограничиваться и организовал с однокурсниками Джун Хюнг Чоем и Аленой Волковой «ТИПА театр». В нем они не собираются обращать внимание на форму и жанр, и будут стремиться к синтезу разных театров. Что уже подтвердила афиша: здесь можно увидеть авторский триллер об отношениях внутри семьи («Don’t go»), спектакль, посвященный творчеству группы Daft Punk, где два главных рассказчика – роботы («SINGLE (один на луне)»), и спектакль в форме коллажа, подобно цирковому параду-алле («Айяччо: история одного клоуна»).
«Похороните меня за плинтусом»
До инсценировки по роману Павла Санаева, Роман Бокланов сделал читку на фестивале «Арлекин» по пьесе Марии Завадской «Бездонное озеро» и выпустил в БТК спектакль «Меня удочерила Горилла». Вместе с автобиографическим текстом Санаева они складываются в своеобразную трилогию, где главные герои – дети – оказываются в положении сирот: либо мнимых («Озеро», «Плинтус»), либо настоящих («Горилла»). Во всех трех случаях режиссер Роман Бокланов использует простые, но весьма действенные, средства и приемы, посредством которых рассказывает камерные истории, по ходу действия начинающих работать как групповой сеанс психотерапии и приобретающих больший масштаб. В «Похороните меня за плинтусом» актер Максим Морозов работает с узнаваемыми предметами, бытовавшими в советское время: флакон духов, матрешка, оловянный солдатик, магнитофон, которые обозначают конкретного героя этой тревожной, мучительной истории. Взаимодействие исполнителя с неживыми объектами провоцирует у смотрящих серию воспоминаний из их собственного прошлого. И дар режиссера Бокланова и артиста Морозова в том и состоит, чтобы деликатно вовлечь зрителей в действие, давая возможность прожить чужой опыт как собственный.
Текст: Наталия Эфендиева
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