Иосиф Бродский, Николь Кидман и Михаил Барышников: 9 знаковых кадров с выставки «Отечество нам “Русский самовар”»

Русское заведение на 52 улице Манхэттена в 1986 году открыл литературовед и переводчик Роман Каплан. Он выбрал здание с историей — здесь когда-то жил певец Фрэнк Синатра. На следующий год совладельцами ресторана стали поэт Иосиф Бродский и звезда балета Михаил Барышников. Они не только спасли его от закрытия, но и помогли сделать популярным.

Гости «Русского самовара» часто фотографировались и оставляли после застолий шуточные стихи и рисунки. Художники дарили владельцам свои работы, поэты и писатели — книги. Так сложилась коллекция артефактов, чудом пережившая пожар и несколько потопов.