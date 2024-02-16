Иосиф Бродский, Николь Кидман и Михаил Барышников: 9 знаковых кадров с выставки «Отечество нам “Русский самовар”»

Сегодня, 16 февраля, в Музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» открывается выставка о легендарном ресторане «Русский самовар» — центре отечественной эмиграции в Нью-Йорке конца 1980-х и начале 1990-х. Бродский потратил на его развитие часть своей Нобелевской премии! Публикуем избранные снимки экспозиции со звездами кино, театра и литературы в застольных интерьерах.
Иосиф Бродский у входа в ресторан
Русское заведение на 52 улице Манхэттена в 1986 году открыл литературовед и переводчик Роман Каплан. Он выбрал здание с историей — здесь когда-то жил певец Фрэнк Синатра. На следующий год совладельцами ресторана стали поэт Иосиф Бродский и звезда балета Михаил Барышников. Они не только спасли его от закрытия, но и помогли сделать популярным.
Гости «Русского самовара» часто фотографировались и оставляли после застолий шуточные стихи и рисунки. Художники дарили владельцам свои работы, поэты и писатели — книги. Так сложилась коллекция артефактов, чудом пережившая пожар и несколько потопов.
Здесь встречались уехавшие в третью волну эмиграции с теми, кто остался в Советском Союзе. Приходили Сергей Довлатов, Михаил Шемякин, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Мстислав Ростропович, Никита Михалков, Фазиль Искандер, Илья Кабаков и другие. Бывали и местные: писатели Курт Воннегут, Филип Рот и Джонатан Франзен, певица Лайза Миннелли, актриса Николь Кидман и не только.
Фото, автографы и рисунки (вместе — несколько сотен экспонатов!), а также любимая музыка завсегдатаев «Самовара» помогут почувствовать гений места, «золотые» годы которого пришлись на последнее десятилетие жизни Бродского.
Архив «Русского самовара» предоставил предприниматель Александр Мамут. Кураторы — Марина Лошак и Юлия Сенина.
Выставка «Отечество нам “Русский самовар”» работает до 16 мая.
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