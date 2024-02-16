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Иосиф Бродский, Николь Кидман и Михаил Барышников: 9 знаковых кадров с выставки «Отечество нам “Русский самовар”»

Сегодня, 16 февраля, в Музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» открывается выставка о легендарном ресторане «Русский самовар» — центре отечественной эмиграции в Нью-Йорке конца 1980-х и начале 1990-х. Бродский потратил на его развитие часть своей Нобелевской премии! Публикуем избранные снимки экспозиции со звездами кино, театра и литературы в застольных интерьерах.

Иосиф Бродский у входа в ресторан
Изображение предоставлено музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Иосиф Бродский у входа в ресторан

Русское заведение на 52 улице Манхэттена в 1986 году открыл литературовед и переводчик Роман Каплан. Он выбрал здание с историей — здесь когда-то жил певец Фрэнк Синатра. На следующий год совладельцами ресторана стали поэт Иосиф Бродский и звезда балета Михаил Барышников. Они не только спасли его от закрытия, но и помогли сделать популярным.

Гости «Русского самовара» часто фотографировались и оставляли после застолий шуточные стихи и рисунки. Художники дарили владельцам свои работы, поэты и писатели — книги. Так сложилась коллекция артефактов, чудом пережившая пожар и несколько потопов. 

Роман Каплан, актриса Николь Кидман и писатель Филип Рот
Изображение предоставлено музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Роман Каплан, актриса Николь Кидман и писатель Филип Рот

Выступление актрисы и певицы Лайзы Миннелли
Изображение предоставлено музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Выступление актрисы и певицы Лайзы Миннелли

Здесь встречались уехавшие в третью волну эмиграции с теми, кто остался в Советском Союзе. Приходили Сергей Довлатов, Михаил Шемякин, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Мстислав Ростропович, Никита Михалков, Фазиль Искандер, Илья Кабаков и другие. Бывали и местные: писатели Курт Воннегут, Филип Рот и Джонатан Франзен, певица Лайза Миннелли, актриса Николь Кидман и не только. 

Михаил Барышников
Изображение предоставлено музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Михаил Барышников

Поэт Евгений Евтушенко
Изображение предоставлено музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Поэт Евгений Евтушенко

Писатель Курт Воннегут
Изображение предоставлено музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Писатель Курт Воннегут

Фото, автографы и рисунки (вместе — несколько сотен экспонатов!), а также любимая музыка завсегдатаев «Самовара» помогут почувствовать гений места, «золотые» годы которого пришлись на последнее десятилетие жизни Бродского. 

Архив «Русского самовара» предоставил предприниматель Александр Мамут. Кураторы — Марина Лошак и Юлия Сенина.

Роман Каплан и поэтесса Белла Ахмадулина
Изображение предоставлено музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Роман Каплан и поэтесса Белла Ахмадулина

Роман Каплан и поэт Анатолий Найман
Изображение предоставлено музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Роман Каплан и поэт Анатолий Найман

Роман Каплан и Иосиф Бродский

Роман Каплан и Иосиф Бродский

Выставка «Отечество нам “Русский самовар”» работает до 16 мая. 

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