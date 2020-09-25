Каким был Иосиф Бродский на самом деле? Рассказывает его друг Яков Гордин

Почему Бродский не хотел, чтобы писали его биографию

Надо сказать, что я вообще очень редко говорю о Бродском по одной причине: вокруг него гуляет огромное количество мифов, домыслов, разных глупостей — одним словом, то, чего он безумно боялся. Существует завещание Бродского, в котором он обращается к своим друзьям и просит не писать его биографий и не способствовать их написанию. Однако, как человек умный, он не мог не понимать, что это абсолютно нереально. Все равно биографии будут сочиняться, а воспоминания о нем будут выходить, потому что он сам очень много рассказывал о себе и давал огромное количество интервью.

Существует несколько изданий, в частности, «Большая книга интервью», вышедшая в свое время в Москве, которую собрала Валентина Платоновна Полухина – специалист по биографии Бродского. Она беседовала со многими, кто так или иначе был знаком с Бродским. Это его друзья, которых не так уж и много, издатели, знакомые, переводчики, его приятели и нобелевские лауреаты. В общем, это драгоценное издание для будущих биографов. Также существует очень любопытная книга – «Диалоги с Бродским» Соломона Волкова, в которой тот под диктофон много часов рассказывал о себе, отвечая на вопросы. Дело было не в его самолюбовании, этого как раз не было, он относился к себе достаточно иронично, но, понимая, что может быть после его ухода, давал некий эталонный материал: то, как бы он хотел, как воспринимали его жизнь и поступки.

И недаром он боялся, потому что публикуется масса каких-то совершенно фантастических вещей, в том числе и некоторые его друзья – люди с творческой фантазией — тоже этим занимаются. В свое время в нашей газете «Смена», потом это повторил «Московский комсомолец», написали, что мать Бродского, Марья Васильевна, была майором Смерш. И, поскольку она была майором Смерш на северном фронте, то, возможно, допрашивала Солженицына. Хотя, надо сказать, что те, кто ее знал, не могли представить ее майором Смерш. Она была тихой, интеллигентной женщиной, которая всю жизнь занималась канцелярской работой. Но даже замечательный филолог, литературовед и действительно настоящий друг Иосифа Лев Лосев пишет в его биографии, что она бухгалтер. Она была не бухгалтером, а канцелярским работником: трудилась в Исполкоме много лет в канцелярии. Почему родилась эта замечательная фантазия относительно майора Смерш? Потому что отец Иосифа был на фронте военным корреспондентом, а Марья Васильевна с маленьким сыном основную часть первой блокадной зимы провели в Ленинграде. Они жили в районе, где был лагерь военнопленных, и она там работала. Возможно, ее использовали как переводчицу, потому что она знала немецкий. Из этого зерна выросла легенда, которая повторяется из раза в раз. И что «полторы комнаты» (так сам Бродский называл жилье в «Доме Мурузи», в котором вырос — Прим.ред.) она получила именно как майор Смерш, хотя на самом деле они просто обменяли комнаты отца Бродского Александра Ивановича и самой Марьи Васильевны.