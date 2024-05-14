80 лет худруку МДТ Льву Додину! К юбилею режиссера показываем 15 редких фото из истории его театра

14 мая художественному руководителю МДТ — Театра Европы Льву Додину исполняется 80 лет! В честь юбилея неоднократного лауреата «Золотой маски» и десятков других премий и одного из самых известных режиссеров Петербурга и России в его родном театре идут премьерные показы спектакля «Палата №6» (философская дуэль доктора Рагина и пациента Громова в блистательном исполнении Сергея Курышева и Игоря Черневича!). А в Музее театрального и музыкального искусства подготовили большую ретроспективу о его ключевых постановках. «Собака.ru» публикует 15 знаковых фото, которые среди прочих артефактов покажут на выставке.
Репетиция спектакля «Братья и сестры». 1985
В стартующей с 24 мая экспозиции «Лев Додин: жизнь человека» — редкие фотографии, фрагменты декораций, реквизит, записи репетиций и спектаклей.
Выставку поделят на четыре тематических зала: «Человек и мир» (спектакли по Шекспиру и Голдингу), «Человек и страна» («Дом», «Чевенгур», «Жизнь и судьба» и другие), «Человек-человек» (пьесы Чехова), «Человек и бог» (постановки по Достоевскому).
Кроме основных залов задействуют и коридор, в котором разместятся артефакты из педагогической жизни режиссера: все, что связано с его учениками, включая рассказ об экспедициях в Верколу, на Азовское море и Дон.
На репетиции «Чайки». 2022
Сцена из спектакля «Повелитель мух». Джек и Хрюша (Никита Сидоров и Александр Быковский). 2021
Сцена из спектакля «Бесы». Ставрогин (Петр Семак) и Верховенский (Сергей Бехтерев). 1991
Сцена из спектакля «Бесы». Виргинская (Татьяна Рассказова) и Шатова (Наталья Фоменко). 1991
Сцена из «Братьев Карамазовых». Смердяков (Олег Рязанцев), Алексей Карамазов (Евгений Санников) и Дмитрий Карамазов (Игорь Черневич). 2020
Проект «Лев Додин: жизнь человека» откроется 24 мая в Полярном флигеле Шереметевского дворца (набережная Фонтанки, 34) и проработает до 20 октября — осенью 80-летие отмечает сам МДТ.
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