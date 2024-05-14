80 лет худруку МДТ Льву Додину! К юбилею режиссера показываем 15 редких фото из истории его театра

Выставку поделят на четыре тематических зала: «Человек и мир» (спектакли по Шекспиру и Голдингу), «Человек и страна» («Дом», «Чевенгур», «Жизнь и судьба» и другие), «Человек-человек» (пьесы Чехова), «Человек и бог» (постановки по Достоевскому).

Кроме основных залов задействуют и коридор, в котором разместятся артефакты из педагогической жизни режиссера: все, что связано с его учениками, включая рассказ об экспедициях в Верколу, на Азовское море и Дон.