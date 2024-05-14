18+
  • Развлечения
  • Театр
Театр

80 лет худруку МДТ Льву Додину! К юбилею режиссера показываем 15 редких фото из истории его театра

14 мая художественному руководителю МДТ — Театра Европы Льву Додину исполняется 80 лет! В честь юбилея неоднократного лауреата «Золотой маски» и десятков других премий и одного из самых известных режиссеров Петербурга и России в его родном театре идут премьерные показы спектакля «Палата №6» (философская дуэль доктора Рагина и пациента Громова в блистательном исполнении Сергея Курышева и Игоря Черневича!). А в Музее театрального и музыкального искусства подготовили большую ретроспективу о его ключевых постановках. «Собака.ru» публикует 15 знаковых фото, которые среди прочих артефактов покажут на выставке.

Репетиция спектакля «Братья и сестры». 1985
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Репетиция спектакля «Братья и сестры». 1985

В стартующей с 24 мая экспозиции «Лев Додин: жизнь человека» — редкие фотографии, фрагменты декораций, реквизит, записи репетиций и спектаклей.

Спектакль «Живи и помни». В роли Настены Ирина Демич. 1979
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Спектакль «Живи и помни». В роли Настены Ирина Демич. 1979

На репетиции спектакля «Дом». 1980
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

На репетиции спектакля «Дом». 1980

Сцена спектакля «Повелитель мух». 1986
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Сцена спектакля «Повелитель мух». 1986

На репетиции спектакля «Gaudeamus» («Стройбат»). 1990
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

На репетиции спектакля «Gaudeamus» («Стройбат»). 1990

На репетиции спектакля «Бесы». 1991
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

На репетиции спектакля «Бесы». 1991

Выставку поделят на четыре тематических зала: «Человек и мир» (спектакли по Шекспиру и Голдингу), «Человек и страна» («Дом», «Чевенгур», «Жизнь и судьба» и другие), «Человек-человек» (пьесы Чехова), «Человек и бог» (постановки по Достоевскому).

Кроме основных залов задействуют и коридор, в котором разместятся артефакты из педагогической жизни режиссера: все, что связано с его учениками, включая рассказ об экспедициях в Верколу, на Азовское море и Дон.

Алексей Девотченко в образе шута, спектакль «Король Лир». 2006
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Алексей Девотченко в образе шута, спектакль «Король Лир». 2006

Додин и Девотченко. На репетиции спектакля «Король Лир». 2006
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Додин и Девотченко. На репетиции спектакля «Король Лир». 2006

Сцена из спектакля «Король Лир», версия 2023 года
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Сцена из спектакля «Король Лир», версия 2023 года

Эдмунд и Глостер (Евгений Зайфрид и Сергей Власов). «Король Лир» 2023 года
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Эдмунд и Глостер (Евгений Зайфрид и Сергей Власов). «Король Лир» 2023 года

«Зрители приняли этот абсолютно новый уровень правды в театре — успех был оглушительный». Читайте также материал «Новейшая история. Лев Додин», который мы делали к 70-летию режиссера

На репетиции «Чайки». 2022
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

На репетиции «Чайки». 2022

Сцена из спектакля «Повелитель мух». Джек и Хрюша (Никита Сидоров и Александр Быковский). 2021
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Сцена из спектакля «Повелитель мух». Джек и Хрюша (Никита Сидоров и Александр Быковский). 2021

Сцена из спектакля «Бесы». Ставрогин (Петр Семак) и Верховенский (Сергей Бехтерев). 1991
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Сцена из спектакля «Бесы». Ставрогин (Петр Семак) и Верховенский (Сергей Бехтерев). 1991

Сцена из спектакля «Бесы». Виргинская (Татьяна Рассказова) и Шатова (Наталья Фоменко). 1991
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Сцена из спектакля «Бесы». Виргинская (Татьяна Рассказова) и Шатова (Наталья Фоменко). 1991

Сцена из «Братьев Карамазовых». Смердяков (Олег Рязанцев), Алексей Карамазов (Евгений Санников) и Дмитрий Карамазов (Игорь Черневич). 2020
Фото из архивов МДТ — Театра Европы. Предоставлено пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Сцена из «Братьев Карамазовых». Смердяков (Олег Рязанцев), Алексей Карамазов (Евгений Санников) и Дмитрий Карамазов (Игорь Черневич). 2020

Проект «Лев Додин: жизнь человека» откроется 24 мая в Полярном флигеле Шереметевского дворца (набережная Фонтанки, 34) и проработает до 20 октября — осенью 80-летие отмечает сам МДТ.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: