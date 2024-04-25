Курсы композиторов, лаборатория импровизаций и мировые премьеры: в Петербурге пройдет XI Фестиваль новой музыки

Помимо концертов в более чем 60 локаций по всему городу, в рамках фестиваля также пройдет параллельная образовательная программа. В нее входят лекции, презентации, круглые столы, мастер-классы, ридинг-сессии и творческие встречи. «Композиторские курсы» под кураторством Александра Хубеева пройдут в этом году в шестой раз в онлайн и оффлайн режимах. В рамках творческой лаборатории молодые авторы со всего мира, отобранные жюри, смогут поработать с приглашенными российскими исполнителями и композиторами.

Помимо этого, в третий раз пройдет Лаборатория импровизационной музыки под руководством пианиста и дирижера Дмитрия Шубина. В 2024 году участники создадут электронные и электроакустические композиции. Результаты работы будут представлены на итоговом концерте участников лаборатории на Новой сцене Александринского театра.

XI Петербургский международный фестиваль новой музыки пройдет с 23 мая по 8 июня 2024 года. Подробности программы доступны здесь.

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