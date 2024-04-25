Курсы композиторов, лаборатория импровизаций и мировые премьеры: в Петербурге пройдет XI Фестиваль новой музыки

Он охватывает различные направления современной академической музыки: экспериментальная, электроакустическая, электронная музыка, мультимедийные проекты, свободная импровизация и другие. Помимо традиционных академических концертов представлены и перформативные и экспериментальные форматы выступлений.
Традиционно пост художественного руководителя одиннадцатого Петербургского международного фестиваля новой музыки занял иранский композитор и музыковед Мехди Хоссейни. Впервые он запустил проект в 2013 году на основе Центра современной академической музыки reMusik.org. Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, в этом году в программе представлены концерты с концерты с участием музыкантов и коллективов, специализирующихся на исполнении современной академической музыки — ансамбль Répons, Студия Новой Музыки, Московский Ансамбль Современной Музыки, Vacuum Quartet, Петербургский импровизационный оркестр, Фортепианный дуэт – Михаил Дубов и Мона Хаба, Ансамбль Reheard, квартет саксофонистов «SeVer», Just ensemble, EM³ quartet, Михаил Крутик (скрипка), Венедикт Пеунов (баян), Дмитрий Шубин (электроника) и другие. Особым участником программы станет коллектив из Китая «Beijing Dahua Chamber Orchestra», который представит премьеру на сцене Мариинского театра.
В рамках фестиваля традиционно состоятся мировые и российские премьеры сочинений, созданных композиторами в XXI веке. В этому году премьеры приурочены к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Помимо концертов в более чем 60 локаций по всему городу, в рамках фестиваля также пройдет параллельная образовательная программа. В нее входят лекции, презентации, круглые столы, мастер-классы, ридинг-сессии и творческие встречи. «Композиторские курсы» под кураторством Александра Хубеева пройдут в этом году в шестой раз в онлайн и оффлайн режимах. В рамках творческой лаборатории молодые авторы со всего мира, отобранные жюри, смогут поработать с приглашенными российскими исполнителями и композиторами.
Помимо этого, в третий раз пройдет Лаборатория импровизационной музыки под руководством пианиста и дирижера Дмитрия Шубина. В 2024 году участники создадут электронные и электроакустические композиции. Результаты работы будут представлены на итоговом концерте участников лаборатории на Новой сцене Александринского театра.
XI Петербургский международный фестиваль новой музыки пройдет с 23 мая по 8 июня 2024 года. Подробности программы доступны здесь.
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