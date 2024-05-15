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Искусство

В Мариинском театре состоится российская премьера китайской оперы «Восстание из мёртвых»

Сочинение китайского композитора Вэня Дечина по роману писателя Лу Синя «Воскресение скелета» впервые зазвучит на российской сцене.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «reMusik.org»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «reMusik.org»

Опера-открытие XI Петербургского международного фестиваля «reMusik.org» «Восстание из мёртвых», которую можно увидеть уже 23 мая в Концертном зале Мариинского театра, посвящена легендам древнекитайской мифологии. История, написанная Лу Синем, восходит к многодневному странствию философа Чжуан-цзы, приглашенного в гости к правителю государства Чу. Завязка основной экспозиции начинается с момента, когда протагонист случайным образом находит через, который решает воскресить. Из него фениксом возрождается крестьянин, которому необходимо вернуться домой. Главные партии исполнят Шэнь Цзяюй (Чжуан-цзы), Чжао Илуань (Мужчина), Линь Цзюньлян (Инспектор), Сунь Шуан (Сымин), Сун Фэнжун (Начальник полиции). Дирижирует Донг Чао. Опера будет дана в полусценическом исполнении.

XI Петербургский международный фестиваль «reMusik.org» пройдет с 23 мая по 8 июня на разных площадках города. В рамках фестиваля традиционно состоятся мировые и российские премьеры сочинений, созданных композиторами в XXI веке. В этому году премьеры приурочены к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Помимо концертов в более чем 60 локаций по всему городу пройдет параллельная образовательная программа. В нее входят лекции, презентации, круглые столы, мастер-классы, ридинг-сессии и творческие встречи. «Композиторские курсы» под кураторством Александра Хубеева пройдут в этом году в шестой раз в онлайн и оффлайн режимах. В рамках творческой лаборатории молодые авторы со всего мира, отобранные жюри, смогут поработать с приглашенными российскими исполнителями и композиторами.

Премьера оперы «Восстание из мёртвых» состоится 23 мая в Концертном зале Мариинского театра на Театральной площади, 1.

XI Петербургский международный фестиваль новой музыки пройдет с 23 мая по 8 июня 2024 года. Подробности программы доступны здесь.

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