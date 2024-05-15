В Мариинском театре состоится российская премьера китайской оперы «Восстание из мёртвых»

Опера-открытие XI Петербургского международного фестиваля «reMusik.org» «Восстание из мёртвых», которую можно увидеть уже 23 мая в Концертном зале Мариинского театра, посвящена легендам древнекитайской мифологии. История, написанная Лу Синем, восходит к многодневному странствию философа Чжуан-цзы, приглашенного в гости к правителю государства Чу. Завязка основной экспозиции начинается с момента, когда протагонист случайным образом находит через, который решает воскресить. Из него фениксом возрождается крестьянин, которому необходимо вернуться домой. Главные партии исполнят Шэнь Цзяюй (Чжуан-цзы), Чжао Илуань (Мужчина), Линь Цзюньлян (Инспектор), Сунь Шуан (Сымин), Сун Фэнжун (Начальник полиции). Дирижирует Донг Чао. Опера будет дана в полусценическом исполнении.

XI Петербургский международный фестиваль «reMusik.org» пройдет с 23 мая по 8 июня на разных площадках города. В рамках фестиваля традиционно состоятся мировые и российские премьеры сочинений, созданных композиторами в XXI веке. В этому году премьеры приурочены к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Помимо концертов в более чем 60 локаций по всему городу пройдет параллельная образовательная программа. В нее входят лекции, презентации, круглые столы, мастер-классы, ридинг-сессии и творческие встречи. «Композиторские курсы» под кураторством Александра Хубеева пройдут в этом году в шестой раз в онлайн и оффлайн режимах. В рамках творческой лаборатории молодые авторы со всего мира, отобранные жюри, смогут поработать с приглашенными российскими исполнителями и композиторами.

Премьера оперы «Восстание из мёртвых» состоится 23 мая в Концертном зале Мариинского театра на Театральной площади, 1.

XI Петербургский международный фестиваль новой музыки пройдет с 23 мая по 8 июня 2024 года. Подробности программы доступны здесь.

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